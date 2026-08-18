BNP Paribas JPM ESG EMU Government Bond ETF: Über 400 einzelne Anleihen, aber vier Länder bestimmen den Löwenanteil

Staatsanleihen-ETF

18.08.26 14:00 Uhr

Das Jahr 2022 zeigt mit einem Verlust von fast 18 Prozent, dass selbst eine als besonders sicher geltende Anlageform in bestimmten Marktphasen deutlich unter Druck geraten kann.

Das Wichtigste in Kürze:

Wer diesen Fonds kauft, verleiht sein Geld an Regierungen der Eurozone und erhält dafür regelmäßige Zinszahlungen sowie am Laufzeitende die Rückzahlung, solange die jeweiligen Staaten zahlungsfähig bleiben.

2022 verlor der Fonds 17,8 Prozent, ein deutlicher Beleg dafür, dass auch europäische Staatsanleihen keineswegs vor spürbaren Kursrückgängen geschützt sind.

Vier Länder vereinen zusammen mehr als 70 Prozent des Fondsvermögens.

Was Anleger mit diesem Fonds konkret kaufen

Werbung

Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF bildet den J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index nach, der auf Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone bündelt, die zusätzlich bestimmte ESG-Kriterien sowie eine Mindestbonität im Investment-Grade-Bereich erfüllen müssen. Wer diesen Fonds kauft, verleiht sein Geld wirtschaftlich an die beteiligten Eurozone-Staaten und erhält dafür regelmäßige, im Voraus festgelegte Zinszahlungen, den sogenannten Kupon, sowie am Ende der jeweiligen Laufzeit die vollständige Rückzahlung des investierten Betrags, solange der jeweilige Staat zahlungsfähig bleibt. Der Fonds bildet seinen Index über eine Kombination aus vollständiger und optimierter Nachbildung nach, wobei ein maximaler Tracking Error von 1 Prozentpunkt zum Index angestrebt wird, und thesauriert seine Erträge. Unter 133 verfügbaren europäischen Staatsanleihen-ETFs liegt er mit 2,7 Milliarden Euro Fondsvolumen auf Platz fünf und mit 0,15 Prozent laufenden Kosten pro Jahr im höheren Preisbereich, günstiger sind unter anderem der iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF und der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF mit jeweils 0,07 Prozent.

Warum die Top-10-Positionen so gering gewichtet sind

Die zehn größten Positionen vereinen nur 7,9 Prozent des Fondsvermögens bei insgesamt 401 enthaltenen Anleihen, ein sehr niedriger Konzentrationsgrad. Der Index gewichtet zunächst nach dem gesamten ausstehenden Marktwert der Staatsschulden jedes einzelnen Landes, verteilt dieses Gewicht dann aber auf die zahlreichen einzelnen Anleihen, die ein Land mit unterschiedlichen Laufzeiten und Kupons im Umlauf hat. Ein Land wie Frankreich hat dutzende verschiedene Anleihen ausstehen, wodurch sich sein Länderanteil auf viele einzelne Positionen verteilt, statt sich auf wenige, besonders große Einzelanleihen zu konzentrieren.

Zwei französische Staatsanleihen als Beispiel: Wie der Fonds konkret funktioniert

Größte Position mit 0,89 Prozent ist eine französische Staatsanleihe mit 2,5 Prozent Zins und Fälligkeit am 25. Mai 2030, eine sogenannte OAT, wie französische Staatsanleihen offiziell bezeichnet werden. Wer über den Fonds indirekt in diese Anleihe investiert, erhält bis zum Jahr 2030 jährlich 2,5 Prozent Zinsen auf den Nennwert, am Ende der Laufzeit wird der investierte Betrag vollständig zurückgezahlt. Zweitgrößte Position mit 0,84 Prozent ist eine weitere französische Staatsanleihe mit 2,75 Prozent Zins und Fälligkeit bereits am 25. Oktober 2027, also mit deutlich kürzerer Restlaufzeit. Beide Beispiele zeigen: Wer diesen Fonds kauft, setzt im Kern auf die Zahlungsfähigkeit der beteiligten Eurozone-Staaten über unterschiedliche Zeiträume hinweg, verteilt über hunderte einzelne Anleihen.

Werbung

Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien: Sichere oder riskante Adressen?

Bei der Länderverteilung führt Frankreich mit 23,6 Prozent, gefolgt von Italien mit 17,6 Prozent, Deutschland mit 16,9 Prozent und Spanien mit 12,7 Prozent, zusammen mehr als 70 Prozent des Fonds. Dass gleich vier Länder einen Anteil von über 10 Prozent stellen, sorgt für eine gewisse Streuung, gleichzeitig bildet der Fonds naturgemäß ausschließlich Länder der Eurozone ab, eine Diversifikation über Länder außerhalb des gemeinsamen Währungsraums findet nicht statt. Deutschland gilt mit seiner erstklassigen Bonität als eine der sichersten Adressen am gesamten Anleihemarkt, während Frankreich und Spanien im soliden, aber nicht ganz erstklassigen Investment-Grade-Bereich liegen. Italien wiederum weist trotz weiterhin ausreichender Bonität für die Aufnahme in den Index eine der höchsten Staatsverschuldungen der Eurozone auf, was das Land grundsätzlich etwas anfälliger für politische und wirtschaftliche Unsicherheiten macht als etwa Deutschland. Dass der Index dennoch alle vier Länder gleichermaßen aufnimmt, liegt daran, dass die Mindestbonitätsschwelle bewusst breit genug gefasst ist, um den gesamten soliden Kern der Eurozone abzudecken, nicht nur die allerbesten Schuldner.

Warum die Rendite nach oben begrenzt, nach unten aber nicht garantiert stabil ist

2023 legte der Fonds um 6,0 Prozent zu, 2024 nur noch um 1,5 Prozent und 2025 um lediglich 0,42 Prozent, eine von Jahr zu Jahr kleinere werdende Rendite. Da die Kuponzahlungen und die Rückzahlung am Laufzeitende im Vorfeld weitgehend festgelegt sind, ist das Renditepotenzial nach oben von Natur aus begrenzt, ganz anders als bei Aktien, deren Wert theoretisch unbegrenzt steigen kann. Nach unten sieht die Sache anders aus: 2022 verlor der Fonds 17,8 Prozent, ein für eine vermeintlich sichere Anlageform beträchtlicher Rückgang. Das ist ein grundsätzlich wiederkehrendes Risiko. Steigen die Leitzinsen schnell und stark, wie es die Europäische Zentralbank 2022 tat, verlieren bereits ausgegebene Anleihen mit niedrigeren Zinssätzen automatisch an Wert, da neu begebene Anleihen plötzlich attraktivere Zinsen bieten. Dieses Zinsrisiko ist bei einem Fonds mit gemischten, teils recht langen Laufzeiten strukturell immer vorhanden und kann sich bei einer erneuten schnellen Zinswende jederzeit wiederholen, es ist also keine Marktbesonderheit der vergangenen vier Jahre allein.

Warum die Schwankungsbreite trotzdem meist deutlich geringer ausfällt als bei Aktien

Die Volatilität liegt über ein, drei und fünf Jahre zwischen 4,1 und 6,1 Prozent, deutlich niedriger als selbst bei den schwankungsärmsten Aktien-ETFs wie einem klassischen MSCI World. Das liegt am grundsätzlichen Charakter von Investment-Grade-Staatsanleihen. Ihre Rückzahlung am Laufzeitende ist weitgehend bekannt und die vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit der enthaltenen Länder reduziert die Unsicherheit über mögliche Zahlungsausfälle erheblich, wodurch die täglichen Kursschwankungen in normalen Marktphasen deutlich geringer ausfallen als bei Aktien. Der maximale Verlust der vergangenen drei Jahre liegt entsprechend nur bei minus 4,1 Prozent, über fünf Jahre dagegen bei minus 21,5 Prozent, was zeigt, dass sich der beschriebene Zinsschock des Jahres 2022 noch immer im Fünfjahreszeitraum niederschlägt, während sich die Lage seither wieder deutlich stabilisiert hat.

Werbung

Für welche Marktlagen und Strategien sich dieser ETF eignet

Der Fonds eignet sich vor allem als stabilisierender Baustein in Marktphasen mit stabilen oder sinkenden Zinsen, in denen er ein planbares, wenn auch bescheidenes Einkommen liefert und ein Depot zusätzlich diversifiziert, weil sich Staatsanleihen nicht immer im Gleichschritt mit Aktienmärkten entwickeln. In Phasen schnell steigender Zinsen, wie 2022 erlebt, bietet der Fonds keinen verlässlichen Schutz, sondern kann selbst deutlich an Wert verlieren, weshalb er nicht pauschal als krisensicherer Hafen für jede Marktlage verstanden werden sollte. Für Anleger, die gezielt Kapital besonders sicher und mit planbarem Ertrag über mehrere Jahre parken möchten, und die bereit sind, das verbleibende Zinsrisiko zu akzeptieren, bietet der Fonds einen breit gestreuten, kostengünstigen Zugang zu den größten Volkswirtschaften der Eurozone.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Auch Staatsanleihen-ETFs unterliegen Kursschwankungen, insbesondere bei Veränderungen des allgemeinen Zinsniveaus, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

Anzeige: Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF und tausende weitere ETFs provisionsfrei bei finanzen.net zero.