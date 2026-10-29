Der KI-Boom braucht neue Stromnetze: Dieser Amundi-ETF setzt auf die Gewinner

Stromnetze im KI-Boom

29.10.26 17:05 Uhr

Der KI-Boom treibt den weltweiten Strombedarf nach oben und zwingt zum milliardenschweren Ausbau der Stromnetze. Ein neuer Amundi-ETF bündelt 96 Unternehmen, die davon profitieren könnten.

Das Wichtigste in Kürze:

Der weltweite Strombedarf steigt durch KI-Rechenzentren, Elektromobilität und die Energiewende rasant.

Laut Internationaler Energieagentur müssen die jährlichen Investitionen in Stromnetze bis 2030 um rund 50 Prozent auf 600 Milliarden US-Dollar steigen.

Der neue Amundi-ETF investiert in 96 Unternehmen entlang der Stromnetz-Wertschöpfungskette.

ETF ISIN TER Ausschüttung Rendite seit Auflage Amundi Global Electrification Infrastructure ETF IE0004LE6CM5 0,45 % p.a. thesaurierend +2,12 %

(29.09.2026)

Der KI-Boom stellt die weltweiten Stromnetze vor eine gewaltige Aufgabe

Werbung

Der weltweite Boom künstlicher Intelligenz hat eine historische Investitionswelle ausgelöst. Doch während Milliarden in neue Chips und Rechenzentren fließen, rückt eine entscheidende Voraussetzung zunehmend in den Mittelpunkt. Die riesigen Rechenzentren müssen zuverlässig mit Strom versorgt werden, ebenso wie immer mehr Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und elektrifizierte Industrieanlagen. Wie groß die Herausforderung bereits ist, verdeutlicht der aktuelle Strommarktausblick der Internationalen Energieagentur (IEA). Demnach dürfte der weltweite Stromverbrauch bis 2030 jährlich um durchschnittlich 3,6 Prozent steigen, deutlich schneller als im vergangenen Jahrzehnt. Gleichzeitig warten weltweit bereits Energie- und Großverbraucherprojekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 2.500 Gigawatt auf ihren Netzanschluss. Um den erwarteten Bedarf zu decken, müssten die jährlichen Investitionen in die Stromnetze bis 2030 von derzeit 400 Milliarden auf etwa 600 Milliarden US-Dollar steigen.

Wer an diesem milliardenschweren Ausbau der Strominfrastruktur teilhaben möchte, kann mit dem neuen Amundi Global Electrification Infrastructure UCITS ETF Acc gezielt in wichtige Profiteure investieren. Der ETF mit der ISIN IE0004LE6CM5 ist über finanzen.net ZERO ohne Ordergebühren handelbar (zzgl. marktüblicher Spreads).

96 Unternehmen: So investiert der ETF in die Elektrifizierung

Der Amundi Global Electrification Infrastructure UCITS ETF Acc wurde am 29. September 2026 aufgelegt und ist seit dem 20. Oktober an der Xetra und der Euronext Paris handelbar. Er bildet den Solactive Global Electrification Infrastructure Index physisch nach und umfasst aktuell 96 Unternehmen, die an unterschiedlichen Stellen der weltweiten Stromversorgung tätig sind. Dazu gehören Spezialisten für den Bau und die Modernisierung von Übertragungs- und Verteilungsnetzen, Hersteller von Schaltanlagen, Transformatoren und elektrischen Verbindungssystemen sowie Energieversorger und Anbieter moderner Netzsteuerungstechnik. Damit können sowohl der Ausbau erneuerbarer Energien als auch die steigende Stromnachfrage durch künstliche Intelligenz, Industrie und Elektromobilität zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Die jährliche Gesamtkostenquote beträgt 0,45 Prozent, mögliche Erträge werden automatisch reinvestiert.

Werbung

Quanta Services: Rekordaufträge für den Ausbau der Stromnetze

Wie konkret sich dieser Investitionsbedarf bereits in den Geschäftszahlen niederschlägt, zeigt die größte Position des ETF. Mit 5,61 Prozent steht der amerikanische Infrastrukturspezialist Quanta Services an der Spitze. Das Unternehmen plant, errichtet und modernisiert Stromübertragungsleitungen, Umspannwerke und andere wichtige Energieinfrastruktur. Damit profitiert Quanta sowohl vom Anschluss neuer Kraftwerke und Rechenzentren als auch von der notwendigen Modernisierung bestehender Netze. Am 29. Oktober 2026 meldete der Konzern beeindruckende Quartalszahlen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 57 Prozent auf 12,0 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich von 3,33 auf 6,06 US-Dollar. Besonders aussagekräftig ist der von Quanta ausgewiesene Gesamtauftragsbestand, der mit 63,7 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord erreichte. An der Börse wurde das Wachstum bereits honoriert. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate legte die Aktie in Euro gerechnet um 47 Prozent zu, auch wenn es zuletzt zwischenzeitlich zu Kursrückgängen kam.

TE Connectivity: Die unsichtbaren Verbindungen des Strombooms

Mit 5,56 Prozent folgt TE Connectivity, ein Spezialist für elektrische Verbindungstechnik, Steckverbinder und Sensoren. Seine Produkte sorgen unter anderem dafür, dass Strom und Daten in Rechenzentren, Industrieanlagen und Stromversorgungssystemen zuverlässig übertragen werden. Gerade bei immer leistungsfähigeren KI-Servern steigen die Anforderungen an sichere elektrische Verbindungen und hohe Leistungsdichten. Wie groß der Bedarf inzwischen ist, zeigen die erst am 28. Oktober veröffentlichten Jahreszahlen. Im Geschäftsjahr 2026 steigerte TE Connectivity seinen Umsatz um 15 Prozent auf 19,9 Milliarden US-Dollar. Der Auftragseingang wuchs sogar um 27 Prozent auf 22,2 Milliarden US-Dollar. Besonders dynamisch entwickelte sich der Geschäftsbereich Industrial Solutions, der um 26 Prozent zulegte und laut Management ausdrücklich von den KI-Investitionen seiner Kunden profitiert. Für 2027 erwartet das Unternehmen erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum. Die Aktie hat diese fundamentale Stärke zuletzt allerdings nicht durchgehend widergespiegelt und liegt auf Zwölfmonatssicht in Euro leicht im Minus.

ABB: Künstliche Intelligenz sorgt für einen Auftragsschub

Ein weiteres Schwergewicht ist auf Platz mit 5,44 Prozent der Schweizer Technologiekonzern ABB. Das Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Anbietern elektrischer Verteilungs- und Automatisierungstechnik. Seine Produkte reichen von Schaltanlagen und Leistungsschaltern bis zu modernen Systemen für die Energieversorgung großer Rechenzentren. Erst am 20. Oktober meldete ABB einen um 40 Prozent gestiegenen Auftragseingang von 12,1 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal. Besonders hervorzuheben ist das Rechenzentrumsgeschäft, in dem die Bestellungen nach Unternehmensangaben sogar dreistellig zulegten. Gleichzeitig präsentierte ABB mit Infinitus ein neues Gleichstrom-Portfolio, das speziell auf die steigenden Leistungs- und Effizienzanforderungen moderner KI-Rechenzentren ausgerichtet ist. Zu den geplanten Komponenten gehört auch ein neuartiger Transformator, der ab der zweiten Jahreshälfte 2027 verfügbar sein soll. Für ABB könnte sich daraus ein zusätzliches Wachstumsfeld eröffnen, wenn immer mehr Rechenzentren auf solche Stromversorgungskonzepte setzen. Die Aktie hat auf Sicht eines Jahres in Euro bereits 24 Prozent gewonnen, zuletzt allerdings ebenfalls einen Teil ihrer zwischenzeitlichen Kursgewinne abgegeben.

Werbung

Mehr als 90 Prozent Industrie und Versorger

Auch die Zusammensetzung des ETF macht ihn für Anleger interessant, deren Depot bereits stark von Technologieaktien geprägt ist. Mit 60,6 Prozent entfällt der mit Abstand größte Anteil auf Industrieunternehmen, weitere 31,2 Prozent auf Energieversorger. Die Informationstechnologie macht dagegen lediglich 7,9 Prozent aus. Anleger können damit an einer wichtigen Voraussetzung des KI-Booms teilhaben, ohne erneut überwiegend in klassische IT-Konzerne zu investieren. Geografisch fällt die Verteilung ebenfalls breiter aus als bei vielen herkömmlichen Welt-ETFs. Auf die USA entfallen 44,7 Prozent, Irland folgt mit 13,3 Prozent, Frankreich mit 11,2 Prozent und die Schweiz mit 5,6 Prozent. Allerdings sind insbesondere die in Irland ansässigen Unternehmen Eaton und TE Connectivity international und stark in den USA tätig, sodass der tatsächliche wirtschaftliche US-Einfluss größer ausfällt, als die reine Länderstatistik vermuten lässt.

Nach der Auflage: Was Anleger jetzt beachten sollten

Der neue Fonds besitzt bislang noch keine aussagekräftige längerfristige Performancehistorie. Seit seiner Auflage hat er zunächst 2,1 Prozent gewonnen. Die vier größten Unternehmen vereinen zudem etwa 22 Prozent des Portfolios auf sich. Bei vielen Elektrotechnik- und Infrastrukturspezialisten sind hohe Wachstumserwartungen bereits in den Aktienbewertungen berücksichtigt. Verzögerungen beim Netzausbau, steigende Kosten oder schwächere Auftragseingänge könnten deshalb zu Rücksetzern führen. Andererseits bieten die hohen Auftragsbestände mehrerer ETF-Schwergewichte eine gute Grundlage für die kommenden Jahre. Da der Fonds noch sehr jung ist, sollten Anleger außerdem seine weitere Entwicklung, das Fondsvolumen und die Handelsspannen im Blick behalten.

Für welche Anleger sich der Elektrifizierungs-ETF eignet

Der Amundi Global Electrification Infrastructure UCITS ETF Acc eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die am weltweiten Ausbau der Stromversorgung teilhaben möchten. Seine besondere Stärke liegt darin, dass er mehrere Ebenen dieses Investitionszyklus miteinander verbindet. Während Quanta Services neue Netze errichtet, liefern TE Connectivity und ABB wichtige technische Komponenten für die zuverlässige Verteilung und Nutzung des Stroms. Hinzu kommen Energieversorger und weitere Infrastrukturunternehmen, die ebenfalls an der Modernisierung der Stromsysteme beteiligt sind. Anders als eine direkte Investition in einzelne KI-Konzerne setzt der ETF damit auf die physische Infrastruktur, ohne die viele Zukunftstechnologien nicht im geplanten Umfang wachsen können. Angesichts des enormen Investitionsbedarfs und der bereits sichtbaren Rekordaufträge könnte der Fonds für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont eine interessante thematische Ergänzung zu einem breit aufgestellten Depot darstellen.

Anzeige: Mit dem Amundi Global Electrification Infrastructure UCITS ETF Acc (ISIN IE0004LE6CM5) in den weltweiten Stromnetzausbau investieren. Jetzt bei finanzen.net ZERO ohne Ordergebühren handeln.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

Du willst wöchentlich per Mail darüber informiert werden, was aktuell die ETF- und Fonds-Märkte bewegt? Dann abonniere doch ganz einfach unseren kostenlosen Marktbrief.