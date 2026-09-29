Fidelity US Quality Income ETF: Wachstum und Ausschüttung vereint - Dieser Dividenden-ETF tarnt sich als Tech-Fonds

US-Qualitäts-Dividenden-ETF

29.09.26 18:45 Uhr

NVIDIA, Apple und Microsoft führen diesen Dividenden-ETF an, obwohl ihre Ausschüttung kaum nennenswert ausfällt. Warum Qualität hier eine größere Rolle spielt als die reine Dividendenrendite.

• Mit niedrigen Kosten, hoher Konzentration auf die USA und Technologiebranche sowie einer breiten Streuung innerhalb der USA eignet sich der ETF vor allem für Anleger, die langfristig Wachstum mit moderaten Ausschüttungen kombinieren möchten, und kann bequem über Plattformen wie finanzen.net ZERO ohne Ordergebühren bespart werden.

• Der Fonds bildet den US-Qualitätsindex ab, der große und mittelgroße US-Unternehmen mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite und soliden Fundamentaldaten umfasst, wobei der Fokus auf Branchenneutralität liegt und Top-Technologiekonzerne wie NVIDIA, Apple und Microsoft die größten Positionen sind.

• Der Fidelity US Quality Income ETF ist der zweitgrößte Dividenden-ETF auf dem US-Aktienmarkt und bietet eine Kombination aus moderater Dividendenrendite (aktuell 1,59%) und Wachstumspotenzial, insbesondere durch Investitionen in hochwertige US-Unternehmen mit starker Technologiepräsenz.

Das Wichtigste in Kürze:

Unter 21 verfügbaren Dividenden-ETFs auf den US-Aktienmarkt ist dieser Fonds der zweitgrößte.

Zugleich gibt es keinen einzigen Konkurrenten mit einem Fondsvolumen von mehr als 10 Mio. Euro, der günstiger wäre.

2024 legte der Fonds um 24,8 Prozent zu, im laufenden Jahr stehen bereits weitere 15,3 Prozent zu Buche.

ETF ISIN TER Ausschüttung Rendite 1 Jahr Rendite seit Auflage Fidelity US Quality Income ETF IE00BYXVGX24 0,25 % p.a. ausschüttend +18,56 % +214,58 %

(27.03.2017)

Qualität statt reiner Dividendenjagd

Werbung

Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD bildet den Fidelity US Quality Income Index nach, der große und mittelgroße US-Unternehmen erfasst, die im Vergleich zu ihren jeweiligen Branchenkollegen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite sowie hochwertige fundamentale Kennzahlen aufweisen, etwa eine hohe Eigenkapitalrendite, stabile Gewinne und eine solide Bilanz. Der Index strebt eine weitgehend branchenneutrale Gewichtung an, orientiert sich bei der Sektorverteilung also grundsätzlich am breiten US-Aktienmarkt, statt bestimmte Branchen wie klassische Dividendenzahler aus dem Versorger- oder Immobiliensektor gezielt überzugewichten. Innerhalb jeder Branche werden dann jene Unternehmen ausgewählt, die im direkten Vergleich zu anderen Firmen derselben Branche die relativ attraktivste Kombination aus Dividendenrendite und Qualität bieten.

Wer Wachstumspotenzial und regelmäßige Ausschüttung in einem einzigen, besonders günstigen US-ETF vereinen möchte, kann den Fidelity US Quality Income UCITS ETF unkompliziert und provisionsfrei über finanzen.net ZERO handeln und besparen.

Warum NVIDIA, Apple und Microsoft hier an der Spitze stehen

Größte Position ist mit 7,95 Prozent NVIDIA, gefolgt von Apple mit 7,01 Prozent und Microsoft mit 5,7 Prozent, also genau jene Unternehmen, die auch in einem klassischen Welt- oder Technologie-ETF ganz oben stehen. Auf den ersten Blick mag das überraschen, schließlich liegt die Dividendenrendite bei NVIDIA nur bei 0,13 Prozent, bei Apple bei 0,34 Prozent und auch Microsoft bleibt deutlich unter 1,0 Prozent. Da Technologie jedoch einen enormen Teil des gesamten US-Aktienmarkts ausmacht, muss der Index auch innerhalb dieser Branche Positionen halten, um seine sektorneutrale Ausrichtung beizubehalten. Innerhalb der Technologiebranche zählen NVIDIA, Apple und Microsoft trotz ihrer objektiv niedrigen Dividendenrendite zu den Unternehmen mit der relativ höchsten Ausschüttung bei gleichzeitig außergewöhnlicher Qualität, gemessen etwa an einer Eigenkapitalrendite von über 40 Prozent für den Gesamtfonds.

Werbung

Der Erfolg dieses Ansatzes zeigt sich deutlich in der Rendite. 2024 legte der Fonds um 24,8 Prozent zu, getragen vom KI-Boom und den damit verbundenen Rekordgewinnen dieser drei Technologiekonzerne. 2025 fiel die Rendite mit nur 2,9 Prozent deutlich moderater aus, doch im laufenden Jahr steht bereits wieder ein Plus von 15,3 Prozent zu Buche. Solange die zugrunde liegenden Trends rund um KI-Investitionen, Cloud-Wachstum und die anhaltend hohe Profitabilität der größten US-Technologiekonzerne intakt bleiben, spricht einiges dafür, dass sich dieser mittel- bis langfristige Aufwärtstrend fortsetzen könnte.

Ein echter Vorteil gegenüber klassischen Dividenden-ETFs

Genau hier zeigt sich der zentrale Unterschied zu einem typischen Dividenden-ETF, der meist gezielt in besonders hoch ausschüttende, dafür aber oft wachstumsschwächere Branchen wie Versorger, Energie oder klassische Konsumgüterkonzerne investiert. Dieser Fonds kombiniert stattdessen eine, wenn auch bescheidenere, Ausschüttung mit echtem Wachstumspotenzial, da er auch in den ertragsstärksten und am schnellsten wachsenden Unternehmen der USA investiert ist. Für Anleger bedeutet das die Möglichkeit, von den Kurssteigerungen führender US-Konzerne zu profitieren und gleichzeitig eine regelmäßige, moderate Ausschüttung zu erhalten, statt sich zwischen reinem Wachstum und reiner Ausschüttung entscheiden zu müssen.

Warum die Ausschüttungsrendite zuletzt gesunken ist

Die Ausschüttungsrendite liegt aktuell bei 1,59 Prozent, nachdem sie zwischen 2022 und 2024 konstant über 2 Prozent gelegen hatte. Da der Kurs des Fonds in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen ist als die Dividendensumme der enthaltenen Unternehmen, sinkt die Ausschüttungsrendite automatisch, auch wenn die absolute Ausschüttung weitgehend stabil bleibt. Für Anleger, die gezielt ein passives Einkommen aufbauen möchten, bleibt der Fonds trotzdem eine sinnvolle Ergänzung, insbesondere für jene, die nicht ausschließlich auf maximale Ausschüttung, sondern auf eine Kombination aus Einkommen und Wachstum setzen möchten.

Werbung

Fast wie ein ausschüttender Welt-ETF, nur eben rein amerikanisch

Die Volatilität liegt über ein, drei und fünf Jahre bei 10,8, 14,4 und 16,2 Prozent, ein im Zeitverlauf klar rückläufiger Trend, der sich der Schwankungsbreite eines klassischen MSCI-World-ETFs immer weiter annähert. Auch die maximalen Kursrückgänge bewegen sich selbst seit Auflage nahe am Niveau eines klassischen Welt-ETFs, was diesen Fonds fast zu einer ausschüttenden Variante eines Welt-ETFs macht. Ein wichtiger Unterschied bleibt aber bestehen. Anders als ein MSCI-World-ETF investiert dieser Fonds ausschließlich in US-Unternehmen, ganz ohne die sonst übliche internationale Streuung, und mit 44,4 Prozent liegt der Technologieanteil sogar noch über dem eines klassischen Welt-ETFs. Anleger sollten sich deshalb bewusst sein, dass sie mit diesem Fonds keine geografische Diversifikation erhalten, sondern eine noch konzentriertere Wette auf die USA und insbesondere auf deren Technologiebranche eingehen, als es ein globaler Ansatz bieten würde.

Für welche Anleger sich dieser Fonds eignet

Der Fonds eignet sich für Anleger, die eine Kombination aus Wachstumspotenzial und regelmäßiger, wenn auch moderater Ausschüttung in einem einzigen, besonders günstigen US-ETF suchen, statt sich zwischen einem reinen Wachstums- und einem reinen Dividenden-ETF entscheiden zu müssen. Wegen der ausschließlichen Fokussierung auf die USA und der besonders hohen Technologiekonzentration eignet sich dieser Fonds am besten als Ergänzung zu einem bereits international gestreuten Depot, nicht als alleiniger Grundbaustein.

Auch für einen langfristigen Sparplan kann der Fidelity US Quality Income UCITS ETF interessant sein. Mit niedrigen laufenden Kosten, mehr als 100 enthaltenen Unternehmen und seinem Fokus auf profitable US-Konzerne bietet er gute Voraussetzungen für den regelmäßigen Vermögensaufbau. Die ausschüttende Anteilsklasse eignet sich dabei vor allem für Anleger, die neben möglichen Kurssteigerungen bereits während der Ansparphase regelmäßige Erträge erhalten möchten.

Bei finanzen.net ZERO lässt sich der Fidelity US Quality Income UCITS ETF auch ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) per Sparplan besparen. Wer regelmäßig in dividendenstarke US-Qualitätsunternehmen investieren möchte, kann hier direkt einen ETF-Sparplan einrichten.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.