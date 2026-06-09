KI-Aktien: Der Boom ist noch lange nicht vorbei

USA im Blick

Die Zahlen sind schwindelerregend, und sie wachsen weiter. Allein Amazon, Microsoft, Google und Meta haben für 2026 Investitionsausgaben von rund 650 Mrd. Dollar in KI-Infrastruktur angekündigt.

Das Epizentrum liegt klar in den USA, wo Nordamerika den Markt für KI-Rechenzentren mit einem Anteil von über 32 Prozent dominiert und die Nachfrage bis 2030 jährlich um 10 Prozent wachsen soll.

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Diese Kapitalflut landet zuerst bei den Unternehmen, die die physische Grundlage liefern: Chiphersteller, Ausrüster und Netzwerktechnik-Konzerne. Nvidia etwa verkauft längst keine einzelnen Chips mehr, sondern komplette KI-Infrastrukturen, und steht damit exemplarisch für eine ganze Wertschöpfungskette, die vom Rekordinvestitionszyklus der Hyperscaler direkt profitiert. Mehr Rechenzentren bedeuten mehr Rechenkapazität, mehr Rechenkapazität bedeutet leistungsfähigere Modelle, und leistungsfähigere Modelle treiben wiederum die Nachfrage. Ein Kreislauf, der sich selbst beschleunigt, und dessen Profiteure an der Börse bereits klar sichtbar sind.

Den emotionalen Zünder liefern aktuell die geplanten Börsengänge der KI-Modellbauer. Anthropic, das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude, hat kürzlich Woche die Börsenpläne offiziell gemacht und wurde zuletzt von privaten Investoren mit knapp 1 Bio. Dollar bewertet. Auch OpenAI arbeitet an einer Notierung. Die Frage, welches der beiden Unternehmen zuerst an die Börse geht, hat strategisches Gewicht: Wer den ersten großen KI-Pure-Play an den öffentlichen Märkten definiert, setzt den Maßstab, an dem alle anderen gemessen werden.

Für Anleger bedeutet das, dass die Bewertungsdiskussion rund um KI in eine neue, kapitalintensivere Phase tritt. Direktinvestments in Anthropic oder OpenAI bleiben bis zum IPO verschlossen. Aber wer schon jetzt vom Wachstum des gesamten KI-Ökosystems profitieren will, findet den direktesten Zugang über ETFs, am besten in einer Kombination, die breite Marktabdeckung, einen klaren Infrastrukturfokus und einen spezialisierten Ausblick verbindet.

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Wer das KI-Thema mit einem ETF spielen will, der sowohl Tiefe als auch Langlebigkeit mitbringt, wird beim L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN IE00BK5BCD43 / WKN A2PM50) fündig. Der Fonds, 2019 aufgelegt und mit 1.697 Mio. Euro inzwischen einer der größten seiner Kategorie, erfasst Unternehmen, die einen messbaren Teil ihres Geschäfts mit KI erwirtschaften. Das Portfolio umfasst 53 Positionen, relativ gleichgewichtet: Die größte Einzelposition Nebius Group kommt auf lediglich 2,7 Prozent, gefolgt von Lumentum Holdings und Cloudflare. Über fünf Jahre erzielte er rund 124 Prozent Wertzuwachs, die 1-Jahres-Performance liegt bei 63 Prozent. Der Fonds repliziert physisch und thesauriert Erträge, die TER beträgt 0,49 Prozent jährlich.

Den strukturellen Kern der These, dass die großen Kapitalflüsse primär der Infrastruktur zugutekommen, bespielt der iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000X59ZHE2 / WKN A40L9T). Das Fondsvolumen beträgt 842 Mio. Euro, die 1-Jahres-Performance beträgt über 100 Prozent. AMD, Applied Materials und Cisco Systems führen ein 45 Positionen umfassendes Portfolio an, das zu 88 Prozent im Technologiesektor investiert ist. Der geografische Schwerpunkt liegt mit 82 Prozent klar in den USA, ergänzt durch Taiwan und die Niederlande. Mit einer TER von 0,35 Prozent ist er der günstigste der drei vorgestellten Fonds.

Als dritter Baustein bietet sich der Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (ISIN IE00BLCHJB90 / WKN A2QPBW) an, der das KI-Thema um die Dimension der industriellen Anwendung erweitert. Der Fonds investiert in Unternehmen, die von der zunehmenden Verbreitung von Robotik und KI in Produktion, Logistik und Medizintechnik profitieren. Das zeigt sich auch in der Sektoraufteilung: Mit 39 Prozent Industrieunternehmen und 33 Prozent Technologiewerten sowie 11 Prozent aus dem Gesundheitswesen ist er sektorübergreifend aufgestellt. Schwergewichte sind ABB, Intuitive Surgical und Nvidia, die jeweils rund acht Prozent des Portfolios ausmachen. Das Fondsvolumen beträgt 124 Mio. Euro, die TER liegt bei 0,50 Prozent. Über drei Jahre erzielte der Fonds knapp 26 Prozent Zuwachs und auf Zwölfmonatsbasis 21,5 Prozent.

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Fazit: Zusammengenommen folgen die drei ETFs einer schlüssigen Investitionslogik: vom bewährten Marktführer über den direkten Infrastrukturgewinner bis hin zur Wette auf die industrielle KI von morgen. Der Boom hat seine stärkste Phase möglicherweise noch vor sich.