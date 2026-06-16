Versicherungs-ETF

Der Fonds lockt mit niedriger Bewertung und ordentlicher Dividende, doch hinter der starken Bilanz der vergangenen Jahre steht ein Sektor, der in Krisen schon einmal um mehr als 70 Prozent eingebrochen ist.

Das Wichtigste in Kürze:

Trotz des Namens Europe 600 stecken nur 29 Aktien im Fonds. Warum das so ist, sagt schon viel über seine Strategie.

Drei Namen bestimmen rund 40 Prozent, die zehn größten sogar fast drei Viertel des Portfolios.

Warum europäische Versicherer 2026 als günstig bewertete Dividendenzahler gelten und welches Risiko ihre Vergangenheit offenlegt.

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Ein ETF, der ausschließlich auf eine einzige Branche setzt, ist keine Streuung, sondern eine gezielte Wette. Der iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) bündelt die großen europäischen Versicherungskonzerne in einem Korb, von Allianz über Zurich bis AXA. Wer hier investiert, kauft die Aussicht auf hohe Dividenden und eine im Marktvergleich niedrige Bewertung, nimmt dafür aber ein erhebliches Klumpenrisiko in Kauf. Gerade weil dieser Themen-ETF so fokussiert ist, lohnt sich der genaue Blick darauf, was im Fonds steckt, wie die Branche heute dasteht und wo die Fallstricke liegen.

Europe 600 im Namen, aber nur 29 Versicherer im Korb

Der iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) bildet den STOXX Europe 600 Insurance ab. Hier sorgt der Name leicht für Verwirrung, deshalb der wichtigste Punkt zuerst: Der bekannte STOXX Europe 600 ist ein breiter Index aus 600 der größten Unternehmen aus 18 europäischen Ländern, quer über alle Branchen. Dieser ETF kauft aber nicht alle 600 Werte, sondern nur den Versicherungs-Teil daraus. Übrig bleiben die aktuell 29 Versicherungskonzerne, die im großen Index enthalten sind. Europe 600 beschreibt also den Topf, aus dem ausgewählt wird, nicht die Zahl der Aktien im Fonds.

Gewichtet werden die Titel nach ihrem Börsenwert auf Free-float-Basis, wobei eine Kappung greift. Weil ein reiner Branchenindex sonst zu stark von einem einzelnen Schwergewicht abhinge, deckelt die Indexlogik die größten Positionen, um die Diversifizierungsvorgaben für UCITS-Fonds einzuhalten. Deshalb liegt selbst der Marktführer knapp unter 20 Prozent. Überprüft und neu gewichtet wird vierteljährlich, umgesetzt wird das physisch und vollständig, der ETF hält die Aktien also tatsächlich im Bestand.

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Der Fonds ist mit 466 Millionen Euro ein vergleichsweise kleiner Nischenfonds, zugleich aber der größte ETF auf diesen Versicherungsindex. Die laufenden Kosten betragen 0,46 Prozent pro Jahr. Das ist deutlich mehr als bei einem breiten Standard-Welt-ETF, für einen spezialisierten Branchen-ETF aber üblich. Trotzdem ist er damit deutlich teurer als sein Amundi-Pendant (0,30 Prozent). Aufgelegt wurde er bereits 2002, er hat also mehr als zwei Jahrzehnte Börsengeschichte hinter sich, Finanzkrise inklusive. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Europas Versicherer 2026: günstig bewertet, aber zyklisch

Wer diesen ETF kauft, kauft die Aussichten einer ganzen Branche, deshalb lohnt der Blick auf ihre Lage. Europas Versicherer kommen aus zwei außergewöhnlich starken Jahren: 2024 und 2025 legte der Fonds jeweils über 20 Prozent zu. Ratingagenturen wie Fitch und S&P gehen für 2026 von einem stabilen Umfeld aus, mit solider Profitabilität und sehr robuster Kapitalausstattung. Die großen Häuser sitzen auf hohen Solvenzquoten, was großzügige Dividenden und Aktienrückkäufe ermöglicht. Hinzu kommen die gestiegenen Zinsen, die vor allem Lebensversicherern höhere Erträge auf ihre Kapitalanlagen bringen, eine disziplinierte Preissetzung im Schaden- und Unfallgeschäft und Bewertungen, die mit einem KGV im niedrigen Zehnerbereich günstig wirken.

Diesen Chancen stehen jedoch auch klare Risiken gegenüber. Sinkende Leitzinsen würden den Rückenwind bei den Kapitalerträgen wieder bremsen. Naturkatastrophen, deren Häufigkeit und Wucht zunehmen, treiben die Schäden und die Rückversicherungskosten. Im gewerblichen Geschäft geben die Preise von hohem Niveau nach. Und über allem schwebt die ausgeprägte Zyklik der Branche: Versicherer sind Finanzkonzerne mit großen Kapitalanlagen, in einer schweren Finanzkrise trifft es sie hart. Als Trends prägen das Bild ein anhaltend höheres Zinsniveau, die Neubepreisung von Klimarisiken, eine rege Übernahmetätigkeit sowie neue Geschäftsfelder, vom KI-getriebenen Versicherungsbedarf bis zur betrieblichen Krankenversicherung.

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Allianz, Zurich und AXA dominieren den Korb

Wie konzentriert der Fonds ist, zeigt der Blick in die Positionen. Hinter den 29 Titeln verbirgt sich ein hohes Klumpenrisiko: Die zehn größten Werte stellen zusammen 74,53 Prozent, die drei größten allein rund 41 Prozent. Bewertungsseitig ist der Korb mit einem KGV von 12,2 vergleichsweise günstig, was die typische Value-Prägung von Versicherungsaktien widerspiegelt.

Die mit Abstand größte Position ist die Allianz mit 19,65 Prozent, durch die Indexkappung knapp unter der 20-Prozent-Marke. Der Münchener Konzern ist Europas größter Versicherer und zugleich einer der weltgrößten Vermögensverwalter. Wachstum zeigt das Haus zuletzt auch in Nischen. Laut einer Mitteilung aus dem Mai 2026 entfielen 2025 rund 36 Prozent des Marktwachstums in der betrieblichen Krankenversicherung auf die Allianz, die ihr Neugeschäft dort um 58 Prozent steigerte und im ersten Quartal 2026 fast verdreifachte. Solche Zusatzbausteine zur gesetzlichen Krankenversicherung gelten als gefragtes Wachstumsfeld.

Auf Rang zwei folgt Zurich Insurance mit 11,52 Prozent. Der Schweizer Konzern ist stark im Schaden- und Unfallgeschäft sowie bei Lebensversicherungen aktiv. Am 13. Mai 2026 meldete Zurich für das erste Quartal ein kräftiges Wachstum: Die Prämien im Schaden- und Unfallgeschäft legten auf vergleichbarer Basis um 8 Prozent zu, getrieben unter anderem von der Nachfrage rund um den Bau KI-bezogener Rechenzentren, während das Lebensschutzgeschäft schneller wuchs als bis 2027 angepeilt. Das zeigt, wie der KI-Boom selbst bei einem klassischen Versicherer neuen Bedarf schafft.

Den dritten Platz belegt AXA mit 9,59 Prozent. Der französische Versicherer ist in über 50 Ländern aktiv und in Schaden-, Lebens- und Gesundheitsversicherung breit aufgestellt. In seinen Aktivitätszahlen vom 5. Mai 2026 meldete AXA für das erste Quartal ein Plus von 6 Prozent bei Prämien und sonstigen Erträgen auf rund 38 Milliarden Euro, mit Zuwächsen in allen Sparten und einer Solvenzquote von 211 Prozent. Damit untermauert auch AXA das Bild einer Branche mit robustem Wachstum und solider Kapitaldecke. Auffällig ist, dass mit Allianz, Zurich und AXA drei Konzerne aus dem deutschsprachigen Raum und Frankreich die Spitze bilden, was die regionale Schlagseite des Fonds bereits andeutet.

Viel DACH, hohe Dividende, ein historischer Absturz im Datensatz

Eine Sektoraufteilung erübrigt sich, weil definitionsgemäß das gesamte Vermögen in einer einzigen Branche steckt, dem Versicherungswesen. Spannender ist die Länderverteilung. Deutschland führt mit 31,45 Prozent, gefolgt von der Schweiz mit 23,14 Prozent, Großbritannien mit 12,88 Prozent, Frankreich mit 10,26 Prozent und Italien mit 6,71 Prozent (Stand justETF, Juni 2026). Allein Deutschland und die Schweiz, Heimat von Schwergewichten wie Allianz und Zurich, stellen damit mehr als die Hälfte des Fonds.

Die Wertentwicklung war zuletzt beeindruckend. Auf Jahressicht steht ein Plus von 12,82 Prozent zu Buche, über drei Jahre kumuliert 77,11 Prozent, über fünf Jahre 101,51 Prozent und seit Auflage im Jahr 2002 rund 391 Prozent (Stand justETF, Juni 2026). In den Kalenderjahren 2022 bis 2025 lag der Fonds durchweg im Plus, getragen von steigenden Zinsen und hohen Ausschüttungen. Das sind historische Werte und keine Vorschau.

Für Einkommensanleger ist die Ausschüttung interessant. Die aktuelle Ausschüttungsrendite liegt bei 3,29 Prozent, bezogen auf die vergangenen zwölf Monate bei 3,58 Prozent (Stand justETF, Juni 2026). Versicherer zählen traditionell zu den verlässlichen Dividendenzahlern, was den Reiz dieses Korbs für ertragsorientierte Anleger ausmacht.

Beim Risiko lohnt der genaue Blick auf den Datensatz. Die Volatilität bewegt sich über ein, drei und fünf Jahre zwischen rund 14 und 16 Prozent, in etwa auf dem Niveau eines breiten Aktienmarkts. Der maximale Rückschlag der vergangenen fünf Jahre betrug überschaubare 18,40 Prozent. Entscheidend ist aber der Wert seit Auflage: minus 73,30 Prozent. Dieser Einbruch stammt aus der Finanzkrise 2008, als Versicherer als Finanzkonzerne mit großen Kapitalanlagen besonders heftig getroffen wurden. Wer auf diesen Sektor setzt, muss wissen, dass er in einer echten Krise weit tiefer fallen kann, als es die ruhigen vergangenen Jahre vermuten lassen.

Für wen sich der Versicherungs-ETF eignet

Der iShares STOXX Europe 600 Insurance eignet sich für Anleger, die gezielt auf den europäischen Versicherungssektor setzen wollen, etwa weil sie die niedrige Bewertung, die hohen Dividenden und die starke Kapitalausstattung der Branche schätzen, und die das damit verbundene Klumpenrisiko bewusst eingehen. Als Beimischung kann der Fonds ein Portfolio gezielt um eine Branche ergänzen, die in einem breiten Welt- oder Europa-ETF nur einen kleinen Teil ausmacht. Als alleiniges Investment ist er dagegen ungeeignet, denn er bündelt nur eine einzige Branche, ist auf wenige Konzerne und auf den deutschsprachigen Raum konzentriert und hat in der Vergangenheit gezeigt, wie tief er in einer Finanzkrise fallen kann. Die laufenden Kosten von 0,46 Prozent liegen zudem deutlich über denen eines breiten Standardprodukts. Wer diese Punkte einkalkuliert und den ETF als bewusste, kleine Branchenwette versteht, findet hier ein liquides und etabliertes Instrument dafür.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Branchen-ETFs unterliegen erhöhten Kursschwankungen und Klumpenrisiken, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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