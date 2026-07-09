Verteidigungs-ETF

Der ETF geht bewusst tiefer als die übliche Branchenklassifizierung, um nur Unternehmen mit nachgewiesenem Verteidigungsumsatz herauszufiltern, während Europa seine Rüstungsausgaben hochfährt.

Das Wichtigste in Kürze:

Statt der üblichen Luft- und Raumfahrt-Branchenklassifizierung filtert der zugrunde liegende Index gezielt nur Unternehmen mit nachgewiesenem Umsatz aus Verteidigungsaktivitäten heraus.

Europas Regierungen haben sich auf ein neues Verteidigungsziel von 5 Prozent der Wirtschaftsleistung verständigt, mit Kernausgaben, die laut Prognosen bis Ende des Jahrzehnts auf 800 Milliarden Euro pro Jahr steigen könnten.

Ausgerechnet eine der größten Positionen dieses Fonds musste zuletzt einen milliardenschweren Auftrag verlieren, ein Beispiel dafür, dass auch in einem Boom-Sektor nicht jeder Auftrag garantiert ist.

Nicht jeder Luftfahrt- und Rüstungswert zählt: Wie der Index gezielt filtert

Der Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc bildet den STOXX Europe Total Market Defense Capped Index nach und ist der einzige ETF, der genau diesen Index abbildet. Ausgangspunkt ist der breite STOXX Europe Total Market Index, aus dem der Anbieter gezielt Unternehmen aus dem Sektor Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung herausfiltert. Entscheidend ist dabei ein methodischer Unterschied zu vielen Konkurrenzprodukten. Der Index verlangt einen nachgewiesenen Umsatzanteil aus tatsächlichen Verteidigungsaktivitäten, ermittelt über eine detaillierte Aufschlüsselung der Geschäftsfelder einzelner Unternehmen, statt sich allein auf die grobe Branchenklassifizierung Luft- und Raumfahrt zu verlassen. Dadurch werden reine Zivilluftfahrt-Zulieferer mit nur geringer Verteidigungsumsatzquote stärker herausgefiltert als bei einem breiteren Luft- und Raumfahrt-Index. Um eine Überkonzentration auf einzelne Schwergewichte zu vermeiden, begrenzt der Index das Gewicht des größten Einzeltitels bei jeder vierteljährlichen Überprüfung auf 10 Prozent. Der Fonds repliziert seinen Index vollständig und thesauriert seine Erträge. Bei den Kosten liegt er mit 0,35 Prozent pro Jahr im Mittelfeld seines Vergleichsfelds: günstiger als der größte Konkurrent, der WisdomTree Europe Defence UCITS ETF mit 0,40 Prozent, gleichauf mit dem BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF und dem iShares Europe Defence UCITS ETF, aber teurer als der deutlich kleinere und jüngere Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF mit 0,15 Prozent. Mit einem Fondsvolumen von 580 Mio. Euro und einem Auflagedatum vom 12. Mai 2025 zählt der Fonds zu den größeren und am längsten etablierten Produkten in diesem noch jungen Marktsegment.

800 Milliarden Euro Rüstungsausgaben: Wie weit Europas Aufrüstung schon gediehen ist

Der Hintergrund für die Existenz dieses Fonds ist eine historische Neuausrichtung der europäischen Verteidigungspolitik. Auf dem NATO-Gipfel in Ankara Anfang Juli 2026 haben sich die Mitgliedstaaten jetzt sogar zu einem neuen 5-Prozent-Ziel bekannt, das sich aus 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Kernverteidigungsausgaben und weiteren 1,5 Prozent für sicherheitsrelevante Infrastruktur zusammensetzt und bis 2035 erreicht werden soll. Für die europäischen NATO-Staaten und Kanada bedeutet das für 2026 bereits einen Anstieg der Verteidigungsausgaben um 11 Prozent auf rund 680 Mrd. Euro, Deutschland allein meldete für 2026 einen Rekordbetrag von 124,7 Mrd. Euro. Der Umsatz der europäischen Verteidigungsindustrie lag 2024 bereits bei über 180 Mrd. Euro, ein Plus von knapp 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und Analysten von McKinsey rechnen damit, dass die Kernausgaben der europäischen NATO-Staaten bis Ende des Jahrzehnts auf bis zu 800 Mrd. Euro pro Jahr steigen könnten. Diesen Wachstumsaussichten stehen jedoch reale Umsetzungsrisiken gegenüber, die Anleger nicht ausblenden sollten. Die europäische Rüstungsindustrie stößt an strukturelle Grenzen. Tief gestaffelte, oft kleinteilige Zulieferketten verfügen vielerorts weder über das Kapital noch die Kreditwürdigkeit, um ihre Fertigungskapazitäten im geforderten Tempo hochzufahren, hinzu kommt ein spürbarer Fachkräftemangel. Auch politisch ist das Tempo der Aufrüstung keineswegs einheitlich. Während Länder wie Polen und die baltischen Staaten aus unmittelbarer Bedrohungswahrnehmung heraus am schnellsten vorangehen und Deutschland über den nötigen finanziellen Spielraum verfügt, bremsen hoch verschuldete Staaten wie Frankreich, Großbritannien und Belgien bei der Umsetzung. Wie real diese Risiken sind, zeigt ein aktuelles Beispiel aus dem Fonds selbst. Der Rüstungskonzern Rheinmetall, im Fonds mit 8,93 Prozent gewichtet, musste zuletzt den plötzlichen Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprogramms durch die Bundeswehr verkraften, ein Beleg dafür, dass auch in einem Boom-Sektor einzelne Großaufträge kurzfristig wegbrechen können.

Airbus, Rolls-Royce und Safran: Die Schwergewichte im Fonds

Größte Position ist mit 11,2 Prozent Airbus, Europas größter Luft- und Raumfahrtkonzern mit Divisionen für Verkehrsflugzeuge, Verteidigung und Hubschrauber. Airbus rechnet nach eigenen Angaben langfristig mit weiter steigendem globalem Luftverkehr, getrieben von zunehmender Urbanisierung und wachsender globaler Vernetzung, ein Rückenwind für das über Jahrzehnte laufende zivile Flugzeuggeschäft, das im Verteidigungsanteil des Konzerns komplementär zur Rüstungssparte steht. Auf Platz zwei folgt Rolls-Royce Holdings mit 10,98 Prozent. Der britische Triebwerksbauer hat kürzlich einen wichtigen Meilenstein bei der Erweiterung eines Produktionsstandorts erreicht, mit dem britische und australische Verteidigungsverpflichtungen unterstützt werden sollen, ein konkreter Beleg für den Ausbau der eigenen Fertigungskapazitäten im Zuge der westlichen Aufrüstung. An dritter Stelle steht Safran mit 10,72 Prozent. Der französische Triebwerks- und Ausrüstungskonzern hat zuletzt eine neue Fabrik für elektrische Verkabelung im mexikanischen Chihuahua eingeweiht, ein Schritt zum weiteren Ausbau der globalen Lieferkette abseits Europas. Dahinter folgen mit unter anderem BAE Systems, Thales und Leonardo weitere etablierte Namen, die gemeinsam das breite geografische Fundament der europäischen Rüstungsindustrie abbilden.

Fast neunzig Prozent Industrie, fünf Länder: Wie konzentriert der Fonds tatsächlich ist

Nach Sektoren dominiert die Industrie mit 88,46 Prozent nahezu vollständig, der Rest verteilt sich auf kleinere Technologie- und sonstige Positionen. Regional führt Großbritannien mit 25,93 Prozent, knapp vor Frankreich mit 22,9 Prozent, gefolgt von Deutschland mit 18,03 Prozent, den Niederlanden mit 11,2 Prozent und Italien mit 9,65 Prozent. Damit ist die Abhängigkeit von der Branchenentwicklung in einem einzelnen Land vergleichsweise niedrig. Bei der Rendite zeigt sich bislang ein durchwachsenes Bild. Über ein Jahr steht ein Plus von 1,06 Prozent zu Buche, im laufenden Jahr waren es 1,95 Prozent, während die vergangenen sechs Monate mit minus 11,83 Prozent deutlich negativ ausfielen, ein Hinweis auf eine zwischenzeitliche Konsolidierung nach der starken Rally der Vorjahre. Seit Auflage im Mai 2025 steht dagegen ein Plus von 14,8 Prozent zu Buche. Beim Risiko liegt die Volatilität der vergangenen zwölf Monate bei 27,62 Prozent, deutlich höher als bei breiten Welt-ETFs, der maximale Verlust im selben Zeitraum bei minus 21,82 Prozent, ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Aussicht auf strukturelles Wachstum nicht vor teils deutlichen Kursrückschlägen schützt.

Worauf Anleger mit diesem ETF innerhalb der europäischen Verteidigungs-ETFs konkret setzen

Innerhalb der europäischen Verteidigungs-ETFs unterscheiden sich die Angebote vor allem darin, wie eng oder breit sie den Begriff Verteidigung fassen. Wer diesen Fonds wählt, setzt bewusst auf die striktere, umsatzbasierte Auslegung des Themas, die zivile Luftfahrtaktivitäten ohne nennenswerten Verteidigungsbezug stärker herausfiltert als breitere Luft- und Raumfahrt-Indizes. Das Ergebnis ist ein Fonds, der zwar weiterhin stark von Flugzeug- und Triebwerksherstellern wie Airbus, Rolls-Royce und Safran geprägt wird, deren Verteidigungsanteil aber gezielter berücksichtigt als bei einer reinen Sektor-Klassifizierung. Anleger, die in diesen Fonds investieren, sollten davon überzeugt sein, dass sich die aktuelle Aufrüstungsdynamik in Europa trotz Lieferketten- und Fachkräfteengpässen sowie unterschiedlicher fiskalischer Spielräume der einzelnen Länder über Jahre fortsetzt, und gleichzeitig akzeptieren, dass einzelne Programme, wie das Beispiel des gestoppten Rheinmetall-Fregattenauftrags zeigt, jederzeit ins Stocken geraten können. Ein langer Anlagehorizont, eine hohe Risikotoleranz und das Bewusstsein für die Konzentration auf den europäischen Kontinent und einen einzigen, politisch geprägten Sektor sind für dieses Investment Voraussetzung.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich. Die Konzentration auf einen einzelnen Sektor kann das Risiko im Vergleich zu breit gestreuten Fonds deutlich erhöhen.

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