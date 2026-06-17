Welt-ETF

Zwei Welt-ETFs, dasselbe Spitzentrio aus NVIDIA, Apple und Microsoft und fast deckungsgleiche Länderquoten, doch beim einen zahlen Anleger 0,05, beim anderen 0,20 Prozent pro Jahr.

Das Wichtigste in Kürze:

Fast 1.400 Aktien, dieselbe Weltspitze und nahezu deckungsgleiche Länderquoten wie der bekannteste MSCI-World-ETF, und trotzdem trennt beide Fonds ein Detail, das über Jahrzehnte ins Geld geht.

An der Spitze stehen exakt dieselben drei KI-Schwergewichte wie beim Klassiker, und ihre jüngsten Ankündigungen erklären, warum zehn Namen über mehr als ein Viertel des Fonds entscheiden.

Ein Bruchteil der Gebühr, aber auch ein Bruchteil der Historie: warum der günstige Neuling als Grundbaustein taugt und wo Anleger genauer hinschauen sollten.

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Zwei Welt-ETFs, ein nahezu identischer Inhalt, aber ein deutlicher Preisunterschied. Der Amundi Prime Global UCITS ETF bündelt rund 1.380 Aktien aus 23 Industrieländern, an der Spitze dieselben drei KI-Schwergewichte wie der weitaus bekanntere iShares Core MSCI World: NVIDIA, Apple und Microsoft. Wer den Amundi bespart, zahlt dafür jedoch nur 0,05 Prozent pro Jahr, ein Viertel der 0,20 Prozent des Klassikers. Für langfristig orientierte Anleger stellt sich damit weniger die Frage, ob das eine Produkt breiter streut als das andere, sondern was die feinen Unterschiede in Index, Kostenstruktur und Historie konkret bedeuten.

Dieselbe Welt wie der MSCI World, nur von Solactive vermessen

Der Amundi Prime Global UCITS ETF bildet den Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap nach, einen Aktienindex aus dem Hause der Berliner Solactive AG. Sein Ziel ist dasselbe wie das jedes breiten Weltfonds: die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen aus 23 Industrieländern möglichst genau abzubilden, abzüglich der Kosten. Erfasst werden rund 85 Prozent der frei handelbaren Marktkapitalisierung dieser Länder, gewichtet nach eben dieser Free-Float-Marktkapitalisierung. Je größer ein Konzern an der Börse, desto schwerer wiegt er im Fonds. Feste Obergrenzen für Einzelwerte gibt es nicht. Überprüft und angepasst wird der Korb an festgelegten Stichtagen im Jahresverlauf, zwischen diesen Terminen verschieben sich die Gewichte automatisch mit den Börsenkursen.

Inhaltlich ist das fast das Gleiche, was der iShares Core MSCI World abbildet, nur dass dort MSCI die Indexregeln schreibt und hier Solactive. In der Umsetzung trennt die beiden ein Detail. Während BlackRock beim MSCI World ein optimiertes Sampling nutzt, also eine repräsentative Auswahl statt aller Indexwerte, kauft der Amundi den Index vollständig nach (Vollreplikation). Das hält die Abweichung zum Index gering. Mit rund 2,56 Milliarden Euro Fondsvolumen ist der Amundi ein solide großer, im Vergleich zum iShares aber winziger Fonds, der es auf gut 118 Milliarden Euro bringt. Der entscheidende Unterschied steht im Preis: Die laufenden Kosten liegen bei 0,05 Prozent pro Jahr, für einen breiten Welt-ETF sehr günstig und damit klar unter den 0,20 Prozent des Klassikers. Erträge schüttet der Fonds nicht aus, er thesauriert sie, legt sie also automatisch wieder an, was den Zinseszinseffekt über lange Zeiträume unterstützt.

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Knapp 28 Prozent in zehn Namen, angeführt vom selben KI-Trio

Aus diesem Auswahl- und Gewichtungsprozess ergeben sich aktuell 1.383 Positionen (justETF, Stand 24.04.2026), etwas mehr als die 1.308 des iShares Core MSCI World. Auffällig ist, wie eng die Spitze gepackt ist. Die zehn größten Werte stellen 27,82 Prozent des Fonds. Zehn von fast 1.400 Titeln entscheiden damit über mehr als ein Viertel der Wertentwicklung, ein spürbares Konzentrationsrisiko, das minimal über dem des iShares mit 26,84 Prozent liegt.

Die größte Einzelposition ist NVIDIA mit 5,76 Prozent, noch etwas höher gewichtet als im iShares mit 5,54 Prozent. Das Unternehmen liefert die Rechenchips, auf denen ein Großteil der weltweiten KI-Infrastruktur läuft. Am 12. Juni 2026 meldete der Konzern, dass seine aktuelle Blackwell-Plattform GB300 NVL72 im AgentPerf-Test des Analysehauses Artificial Analysis vorn liegt, dem ersten Branchen-Benchmark für sogenannte agentische KI. Laut den Ergebnissen bringt das System je Megawatt bis zu zwanzigmal so viele KI-Agenten auf die Straße wie die Vorgängergeneration Hopper. Da die Stromkosten über die Wirtschaftlichkeit ganzer Rechenzentren entscheiden, ist Effizienz je Megawatt ein hartes Verkaufsargument. Die Nachfolgearchitektur Vera Rubin ist bereits in voller Produktion.

Auf Rang zwei folgt Apple mit 4,62 Prozent. Der Konzern lebt von iPhone, Mac und iPad, zunehmend aber auch vom margenstarken Abogeschäft rund um App Store, iCloud, Apple Music und Apple Pay. Am 9. Juni 2026 kündigte Apple ein Bündel neuer Funktionen an, die mit den Updates im Herbst kommen und die hauseigene KI Apple Intelligence tiefer in diese Dienste einweben: von einer KI-gestützten Flyover-Ansicht in der Karten-App über das Aufteilen von Rechnungen via Apple Cash bis zu Video-Podcasts auf Mac und Fernseher. Der Hebel dahinter ist weniger ein einzelnes Feature als die Strategie, hunderte Millionen Geräte-Nutzer enger an wiederkehrende, hochprofitable Dienste zu binden.

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Den dritten Platz hält Microsoft mit 3,69 Prozent. Das Geschäft ruht auf Windows und Office, der Cloud-Sparte Azure und Unternehmenssoftware, flankiert vom KI-Assistenten Copilot. Am 9. Juni 2026 gab der Konzern eine ausgeweitete Zusammenarbeit mit der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG bekannt. KPMG steuert künftig über Microsoft Agent 365 seine KI-Agenten und stattet die gesamte Belegschaft von mehr als 276.000 Beschäftigten in 138 Ländern mit Microsoft 365 Copilot aus. Dass ein global tätiges Beratungshaus Copilot flächendeckend lizenziert, zeigt, dass KI in Unternehmen den Schritt vom Pilotprojekt zur bezahlten Standardausstattung geht. Dass die drei größten Positionen exakt dieselben sind wie im iShares Core MSCI World, ist dabei kein Zufall, sondern Folge der nahezu identischen Methodik: Beide Indizes gewichten nach Börsenwert, und an der Weltspitze stehen aktuell eben dieselben US-Technologiekonzerne.

Zwei Drittel USA, gut 28 Prozent Technologie, kaum ein Unterschied

Wo die Abhängigkeiten liegen, zeigt die Aufteilung. Auf Sektorebene führt die Technologie mit 28,51 Prozent, vor Finanzwerten mit 13,96 Prozent, Industrie mit 10,46 Prozent und zyklischem Konsum mit 9,64 Prozent. Rechnet man die KI-lastige Spitze hinzu, ist der vermeintlich breite Weltfonds faktisch stark auf einen Trend ausgerichtet. Noch deutlicher ist die regionale Schlagseite. Die USA stellen 67,11 Prozent, weit vor Japan mit 6,30 Prozent, Großbritannien mit 3,18 Prozent und Kanada mit 3,12 Prozent. Das Etikett Welt meint also vor allem den US-Markt plus eine kräftige Portion Technologie. Wer beide Fonds nebeneinanderlegt, findet hier den vielleicht wichtigsten Befund: Die Quoten sind nahezu deckungsgleich. Beim iShares sind es 67,71 Prozent USA und 28,09 Prozent Technologie. Welcher Indexanbieter die Welt vermisst, ändert an der Schlagseite praktisch nichts.

Bei der Wertentwicklung trennt die beiden Fonds dagegen die Historie. Der Amundi kam erst Ende November 2024 an die Börse, weshalb justETF für ihn weder eine Drei- noch eine Fünfjahresrendite ausweist (Stand Juni 2026). Belegt sind bislang nur kurze Zeiträume: auf Jahressicht rund 24 Prozent, seit Auflage rund 21 Prozent kumuliert und im Kalenderjahr 2025 ein Plus von 7,69 Prozent. Das sind historische Werte und ausdrücklich keine Vorschau. Der iShares zeigt, was über längere Strecken möglich war und was eben auch droht: annualisiert rund 21,9 Prozent über drei und rund 12,0 Prozent über fünf Jahre, getragen vom KI-Boom, aber auch ein maximaler Rückschlag von knapp 34 Prozent seit Auflage 2009.

Beim Risiko ist die Lesart des Amundi mit Vorsicht zu genießen. Die Volatilität über ein Jahr liegt bei 10,42 Prozent, der maximale Drawdown über ein Jahr bei 6,50 Prozent und seit Auflage bei 20,35 Prozent. Das klingt moderat, spiegelt aber vor allem ein ruhiges erstes Lebensjahr wider. Der iShares mit seiner längeren Reihe kommt über fünf Jahre auf eine Volatilität von 14,69 Prozent und hat seit 2009 bereits Einbrüche von über 30 Prozent durchlaufen. Da beide Fonds praktisch dieselben Aktien halten, ist über einen vollen Marktzyklus auch beim Amundi mit einem Schwankungsniveau im mittleren Bereich und mit zwischenzeitlichen Verlusten in ähnlicher Größenordnung zu rechnen. Sein bisher gemessener Drawdown unterschätzt das tatsächliche Risiko eines reinen Aktieninvestments.

Für wen sich der günstige Neuling lohnt

Der Amundi Prime Global eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die einen günstigen, breit gestreuten Grundbaustein für die Industrieländer suchen und Schwankungen über Jahre aushalten können. Die thesaurierende Bauart und die niedrige Gebühr spielen dem Zinseszins in die Hände und machen den Fonds zu einem typischen Sparplankandidaten. Gegenüber dem iShares Core MSCI World ist der Kostenvorteil das stärkste Argument, denn 0,05 statt 0,20 Prozent summieren sich über Jahrzehnte spürbar. Dem stehen zwei Punkte gegenüber, die vor allem für Anleger mit einer Vorliebe für eine lange, geprüfte Bilanz zählen. Der Amundi ist jung und mit etwa zweieinhalb Milliarden Euro deutlich kleiner als der über 118 Milliarden schwere Platzhirsch, und seine kurze Kurshistorie bildet einen vollen Abschwung noch nicht ab. Inhaltlich nehmen sich beide kaum etwas: dieselbe US- und Technologielastigkeit, dieselbe Spitze, dasselbe Klumpenrisiko aus gut zwei Dritteln USA und gut 28 Prozent Technologie. Als alleiniger Baustein deckt der Fonds einen großen Teil des globalen Aktienmarkts ab, lässt aber Schwellenländer und Nebenwerte außen vor, die viele Anleger ergänzen, um genau das zu streuen, was ein Welt-ETF dieser Bauart untergewichtet. Er ist damit ein günstiger Grundbaustein, der selbst noch Ergänzung verträgt.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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