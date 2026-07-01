Welt-ETF

Eine um 40 Prozent niedrigere Kostenquote als der Marktführer und trotzdem praktisch identisch in Zusammensetzung und Rendite: ein Blick auf die zweitgrößte Adresse unter den Welt-ETFs.

Das Wichtigste in Kürze:

Mit 19,5 Milliarden Euro der zweitgrößte MSCI-World-ETF, der in Europa handelbar ist, aber deutlich günstiger als der mehr als sechsmal so große Marktführer.

Zusammensetzung, Rendite und Risiko unterscheiden sich vom größten Konkurrenten nur in Nachkommastellen, was stellt sich dann überhaupt noch als relevanter Unterschied heraus?

Ein Welt-ETF gilt als das klassische Basisinvestment, warum eigentlich, und was ein Sparer davon erwarten kann und was nicht.

Fast 20 Milliarden Euro und eine der günstigsten Adressen unter den großen Welt-ETFs

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Der Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C bildet den MSCI World Index ab, den bekanntesten Aktienindex für die Industrieländer, der aktuell rund 1.454 Unternehmen aus 23 Ländern umfasst. Mit einem Fondsvolumen von 19,5 Milliarden Euro ist er der zweitgrößte unter den MSCI-World-ETFs, deutlich kleiner jedoch als der iShares Core MSCI World mit knapp 123 Milliarden Euro, aber ebenso deutlich größer als die übrige Konkurrenz von SPDR, Amundi und HSBC.

Bei den laufenden Kosten liegt der Xtrackers-Fonds bei 0,12 Prozent pro Jahr, während der mit Abstand größte Konkurrent, der iShares Core MSCI World, 0,20 Prozent verlangt. Auf einen Anlagebetrag von 20.000 Euro macht dieser Unterschied 16 Euro pro Jahr aus, über zehn oder zwanzig Jahre und durch den Zinseszinseffekt kann sich das durchaus spürbar summieren. Mit derselben Kostenquote von 0,12 Prozent liegen auch der State Street SPDR MSCI World und der Amundi Core MSCI World gleichauf, der HSBC-Fonds verlangt 0,15 Prozent. Umgesetzt wird der Xtrackers-ETF über optimiertes Sampling, der Fonds hält also eine repräsentative Auswahl der rund 1.454 Indexwerte statt aller einzeln, was bei einem so breiten Index eine gängige und effiziente Praxis ist. Die Erträge werden thesauriert.

Der Vergleich zum Marktführer: fast nichts unterscheidet die beiden ETFs außer dem Preis

Wer sich fragt, warum ein derart großer Teil der Anleger trotzdem beim teureren iShares Core MSCI World bleibt, findet die plausibelste Antwort nicht in besserer Qualität, sondern in Größe und Gewohnheit. Ein direkter Blick auf beide Fonds zeigt, wie ähnlich sie sich sind. Die Top-10-Positionen sind praktisch identisch, angeführt von NVIDIA, Apple und Microsoft, mit Gewichten, die sich nur um wenige Zehntelprozentpunkte unterscheiden. Die Länder- und Sektorverteilung weicht ebenfalls nur geringfügig ab, der USA-Anteil liegt bei beiden bei rund 68 Prozent und der Technologiesektor bei etwa 31 Prozent. Bei der Rendite zeigt sich dasselbe Bild. Auf Jahressicht liegen beide bei 24,4 bis 24,5 Prozent, über drei und fünf Jahre beträgt der Unterschied jeweils weniger als einen Prozentpunkt. Auch beim Risiko, gemessen an Volatilität und maximalem Drawdown, sind die Abweichungen minimal.

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Ein sachlicher, über die reine Fondsgröße hinausgehender Vorteil für den iShares-ETF lässt sich vor allem in der Handelsliquidität finden. Wegen seines deutlich größeren Volumens weist der iShares Core MSCI World auf dem Sekundärmarkt tendenziell engere Geld-Brief-Spannen auf, was vor allem für institutionelle Anleger mit sehr großen Ordervolumina relevant sein kann. Zudem verzeichnen Analysen der Tracking-Differenz für den iShares-Fonds teilweise eine hauchdünn engere Nachbildung des Index. Für Privatanleger mit üblichen Sparplanraten oder Ordergrößen im vier- bis fünfstelligen Bereich dürften diese Unterschiede in der Praxis kaum spürbar sein, während der Kostenvorteil des Xtrackers-Fonds über die Haltedauer real und mit einfachen Mitteln nachrechenbar bleibt.

NVIDIA, Apple und Microsoft: die immer gleiche Spitze eines Weltportfolios

Die zehn größten Positionen stellen zusammen 26,47 Prozent des Fonds, bei insgesamt 1.454 Titeln eine für einen derart breiten Index typische Konzentration auf wenige Schwergewichte.

Größte Position ist NVIDIA mit 5,44 Prozent. Am 30. Juni 2026, also erst wenige Tage vor Veröffentlichung dieses Artikels, kündigte das Unternehmen eine Erweiterung seines BioNeMo-Ökosystems für die Wissenschaft an. Über das neue BioNeMo Agent Toolkit lässt sich NVIDIAs beschleunigte Rechentechnik direkt in Claude Science integrieren, ein KI-Arbeitsplatz für die Wissenschaft, den Anthropic in dieser Woche vorstellte. Forscher können damit komplexe biologische Analysen wie Genom-Auswertungen, Proteinstrukturvorhersagen oder das Design neuer Wirkstoffkandidaten über natürliche Sprache anstoßen, während im Hintergrund spezialisierte, GPU-beschleunigte Modelle die eigentliche Rechenarbeit erledigen. Laut NVIDIA nutzen bereits 18 der 20 größten Pharmakonzerne der Welt die BioNeMo-Technologie, ein Beleg dafür, wie tief das Unternehmen inzwischen über die klassische Gaming- und Rechenzentrumssparte hinaus in wissenschaftliche Anwendungen vordringt.

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Auf Rang zwei folgt Apple mit 4,90 Prozent. Ebenfalls am 30. Juni 2026 stellte der Konzern ein umfangreiches Update für sein Creator Studio vor, die Sammlung kreativer Anwendungen rund um Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro. Neue KI-gestützte Funktionen wie eine automatische Untertitelerstellung und eine automatische Schnitterkennung sollen Videobearbeitung beschleunigen, während eine engere Verzahnung zwischen den einzelnen Programmen den kreativen Arbeitsablauf über verschiedene Apple-Geräte hinweg vereinfacht. Die Neuerungen setzen konsequent auf geräteseitige KI-Verarbeitung statt auf Cloud-Rechenleistung, ein Ansatz, mit dem sich Apple im Wettbewerb um Datenschutzversprechen von vielen Konkurrenten abzugrenzen versucht.

Den dritten Platz belegt Microsoft mit 3,00 Prozent. Am Anfang Juni 2026 gaben Microsoft und die renommierte US-Klinikgruppe Mayo Clinic eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um ein hochspezialisiertes KI-Modell für das Gesundheitswesen zu entwickeln. Die Kooperation verbindet Mayo Clinics umfassende, anonymisierte klinische Daten und jahrzehntelange medizinische Erfahrung mit Microsofts KI- und Cloud-Technologie. Das entstehende Modell soll Ärzten helfen, Diagnosen früher zu stellen und Behandlungsentscheidungen individueller zu treffen, bleibt aber im Eigentum der Mayo Clinic, während Microsoft es weltweit über seine Azure-Foundry-Plattform verfügbar machen will. Für Microsoft ist das ein weiterer Baustein in der Strategie, KI-Infrastruktur nicht nur an Technologiekonzerne, sondern gezielt an einzelne Fachbranchen wie das Gesundheitswesen zu vermieten.

Warum ein Welt-ETF überhaupt als Basisinvestment gilt, und was er nicht leisten kann

Ein MSCI-World-ETF wie dieser gilt unter Finanzexperten häufig als klassisches Basisinvestment, und das hat nachvollziehbare Gründe. Mit einem einzigen Kauf erwerben Anleger einen Anteil an rund 1.450 Unternehmen aus 23 Industrieländern, breit gestreut über Branchen und Regionen, ohne die Notwendigkeit, einzelne Aktien auszuwählen oder laufend zu überwachen. Historisch hat sich der breite Aktienmarkt über sehr lange Zeiträume positiv entwickelt, auch wenn zwischenzeitliche Rückschläge, wie das Verlustjahr 2022 mit über 13 Prozent Minus zeigt, unvermeidlich sind. Die niedrigen laufenden Kosten von 0,12 Prozent bei diesem Fonds bedeuten außerdem, dass ein sehr großer Teil der Marktrendite tatsächlich beim Anleger ankommt, statt in Gebühren zu verschwinden.

Die Grenzen eines solchen Basisinvestments gehören ebenso zur ehrlichen Einordnung. Ein MSCI-World-ETF bildet keine Schwellenländer ab, konzentriert sich mit rund 68 Prozent stark auf die USA und mit rund 31 Prozent stark auf die Technologiebranche, und bietet keinen automatischen Schutz vor Kursrückgängen, die auch mehrjährig andauern können. Wer breiter streuen möchte, muss dafür bewusst zu anderen Produkten greifen, etwa zu einem Fonds, der zusätzlich Schwellenländer einschließt, oder zu einer gezielten Ergänzung um Regionen oder Branchen, die im MSCI World unterrepräsentiert sind. Als Kern eines Depots, um den sich bei Bedarf weitere Bausteine gruppieren lassen, hat sich das Konzept aber über Jahrzehnte bewährt, weil es Einfachheit, breite Streuung und niedrige Kosten in einem einzigen Produkt vereint.

Für wen sich dieser Welt-ETF eignet

Der Xtrackers MSCI World eignet sich für alle Anleger, die einen breit gestreuten, kostengünstigen Zugang zu den Aktienmärkten der Industrieländer suchen und dabei keinen Wert auf die höchste verfügbare Handelsliquidität legen, wie sie in erster Linie für institutionelle Großanleger relevant ist. Da Zusammensetzung, Rendite und Risiko gegenüber dem deutlich teureren Marktführer praktisch identisch sind, spricht für Privatanleger mit gewöhnlichen Sparplan- oder Einmalanlagebeträgen wenig dagegen, die günstigere der beiden Alternativen zu wählen. Wer bereits in den größeren iShares-Fonds investiert ist, muss deshalb nicht zwingend wechseln, da laufende Kosten steuerliche Folgen beim Verkauf auslösen können, die den Wechsel unter Umständen unattraktiv machen. Wer dagegen noch am Anfang steht oder neues Kapital anlegt, kann mit diesem Fonds nahezu dasselbe Produkt zu einem niedrigeren Preis bekommen.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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