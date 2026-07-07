Welt-ETF

Fast 30 Milliarden Euro stecken in diesem einen Fonds, der als größter ETF überhaupt Industrie- und Schwellenländer gleichzeitig abdeckt, während wir die tatsächliche Streuung genau betrachten.

Das Wichtigste in Kürze:

Als größter ETF auf einen Index, der buchstäblich Industrie- und Schwellenländer gleichzeitig abdeckt, vereint dieser Fonds fast 30 Milliarden Euro, doch drei kleinere Konkurrenten bieten dieselbe Strategie günstiger an.

Wer mit einem einzigen Fonds wirklich die gesamte investierbare Aktienwelt abdecken will, sollte einige konkrete Annahmen über die kommenden Jahre teilen, deren Realitätsgehalt sich sehr unterschiedlich einschätzen lässt.

Vom selben Anbieter gibt es einen fast baugleichen ETF, der zusätzlich einen Nachhaltigkeitsfilter anwendet, und der Unterschied zwischen beiden ist kleiner, als man zunächst annehmen könnte.

Der größte ETF auf Industrie- und Schwellenländer zusammen: Was den iShares MSCI ACWI ausmacht

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Der iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI All Country World Index (ACWI) nach, der große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern bündelt und damit rund 85 Prozent der weltweiten, um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung abdeckt. Mit einem Fondsvolumen von 29,6 Milliarden Euro ist er der größte ETF, der genau diesen Index nachbildet, aufgelegt bereits 2011. Der Fonds setzt auf ein Sampling-Verfahren, hält also eine repräsentative Auswahl der 2.342 Indexwerte statt aller einzeln, und thesauriert seine Erträge. Bei den Kosten liegt er mit 0,20 Prozent pro Jahr allerdings am oberen Ende seines eigenen Vergleichsfelds: Der State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF bildet denselben Index für 0,12 Prozent nach, ebenso günstig wie der Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C mit 0,15 Prozent, der zusätzlich eine hybride Replikation aus physischen und synthetischen Elementen nutzt. Deutlich teurer ist dagegen der swap-basierte Amundi MSCI All Country World UCITS ETF mit 0,45 Prozent. Der Größenvorsprung des iShares-Fonds beruht also weniger auf einem Kostenvorteil als auf seiner langen Historie und seiner etablierten Position bei institutionellen Anlegern.

Was ein Investment in wirklich alles langfristig bedeutet: Potenziale und Risiken

Ein ETF, der Industrie- und Schwellenländer gleichzeitig abdeckt, wirkt auf den ersten Blick wie die konsequenteste Form der Diversifikation überhaupt: ein einziger Fonds für praktisch die gesamte investierbare Aktienwelt, ohne dass Anleger selbst entscheiden müssen, wie sie Industrie- und Schwellenländer im Depot gewichten. Das strukturelle Potenzial liegt genau darin, langfristig am Wachstum aufstrebender Volkswirtschaften wie Indien, Taiwan oder Südkorea automatisch teilzuhaben, ohne dafür einen separaten Schwellenländer-ETF beimischen zu müssen, und gleichzeitig von der Marktbreite und Stabilität etablierter Industrieländer zu profitieren. Wer diesen ETF über Jahrzehnte hält, verlässt sich darauf, dass sich der historische Zusammenhang zwischen Marktkapitalisierung und Wirtschaftswachstum fortsetzt und dass keine Region dauerhaft aus dem investierbaren Universum herausfällt, etwa durch Kapitalverkehrskontrollen oder geopolitische Isolation. Diesem Potenzial stehen jedoch reale Einschränkungen gegenüber, die Anleger kennen sollten. Die Marktkapitalisierungsgewichtung sorgt dafür, dass die USA trotz des Etiketts "All Country" weiterhin rund 60 Prozent des Fonds ausmachen und der Technologiesektor mit gut 32 Prozent klar dominiert, ein Konzentrationsgrad, der sich kaum von einem reinen Industrieländer-Index unterscheidet. Wer also glaubt, mit diesem einen Fonds automatisch unabhängig von der Entwicklung einzelner US-Technologiekonzerne zu sein, irrt sich strukturell. Hinzu kommen die klassischen Schwellenländer-Risiken wie politische Eingriffe, Währungsschwankungen und geringere Marktliquidität in einzelnen Ländern, die zwar durch die breite Streuung über rund zwei Dutzend Schwellenländer abgefedert, aber nicht beseitigt werden. Für die kommenden Jahre bedeutet das: Der Fonds eignet sich für Anleger, die daran glauben, dass technologiegetriebenes Wachstum, angeführt von US-Konzernen, aber ergänzt um asiatische Zulieferer und Wachstumsmärkte, der zentrale Werttreiber bleibt, weniger für jene, die auf eine baldige Verschiebung der Gewichte weg von genau diesem Muster setzen.

NVIDIA, Apple und Microsoft: Die Schwergewichte im Fonds

Die zehn größten Positionen vereinen knapp 25 Prozent des Fondsvermögens, bei insgesamt 2.342 Werten ein für einen derart breiten Fonds typischer Konzentrationsgrad. Angeführt wird der Fonds von NVIDIA mit 4,74 Prozent. Bemerkenswert ist dabei, wie sehr sich der Konzern zuletzt über sein Kerngeschäft mit Grafikchips hinaus positioniert: Die gemeinsam mit Hugging Face vorgestellten offenen Modelle und Frameworks für das Robotik-Projekt LeRobot zeigen, dass NVIDIA seine Softwareplattform gezielt auch für die physische Robotik öffnet, ein Feld, das über die reine KI-Rechenleistung hinausgeht und langfristig neue Erlösquellen erschließen soll. Auf Platz zwei folgt Apple mit 4,46 Prozent. Mit der Erweiterung der Creator-Studio-Werkzeuge für Foto- und Videobearbeitung treibt der Konzern seine strategische Verschiebung hin zu wiederkehrenden Software- und Dienstleistungserlösen weiter voran, ein Geschäftsfeld, das inzwischen deutlich weniger von einzelnen Hardware-Verkaufszyklen abhängt als das klassische iPhone-Geschäft. An dritter Stelle steht Microsoft mit 3,09 Prozent. Der aktuelle Bericht des Konzerns zur KI-Nutzung im Bildungswesen liest sich weniger als reine Studie denn als Beleg für eine gezielte Marktdurchdringungsstrategie: Schulen und Hochschulen gelten als besonders skalierbares Einstiegssegment für Copilot, aus dem sich langfristig zahlende Enterprise-Kunden entwickeln sollen. Dahinter folgen mit Amazon, Alphabet, das im Index mit den Gattungen A und C vertreten ist, Broadcom, Taiwan Semiconductor, Meta Platforms und Tesla weitere Technologiewerte, wobei Taiwan Semiconductor als einziger Schwellenländer-Titel in die Top Ten vorstößt, ein direkter Beleg für die zusätzliche Schwellenländer-Komponente gegenüber einem reinen Industrieländer-Index.

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USA vor Japan und Taiwan: Wie der Fonds regional und nach Branchen aufgestellt ist

Regional dominieren die USA mit knapp 60 Prozent, mit deutlichem Abstand gefolgt von Japan mit 4,8 Prozent. Schwellenländer wie Taiwan, Südkorea, China und Indien tragen zusammen einige Prozentpunkte bei und sorgen für die im Vergleich zu einem reinen Industrieländer-ETF etwas breitere Streuung. Nach Sektoren führt Technologie mit gut 32 Prozent, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit knapp 14 Prozent und Industrie mit etwa 10 Prozent. Bei der Rendite steht seit Auflage im Jahr 2011 ein Plus von 482 Prozent zu Buche, über drei Jahre waren es 67 Prozent und über ein Jahr 28 Prozent, wobei 2022 mit einem Minus von 13 Prozent das einzige Verlustjahr in der jüngeren Historie war. Diese Werte sind historische Wertentwicklungen und keine Prognose für die Zukunft. Beim Risiko liegt die Volatilität der vergangenen zwölf Monate bei ungefähr 10 Prozent, ein für einen derart breit gestreuten Fonds moderater Wert, der maximale Verlust im selben Zeitraum bei 7 Prozent, seit Auflage bei 34 Prozent.

Im Vergleich zum Xtrackers MSCI World ESG: zwei ähnliche Fonds mit einem entscheidenden Unterschied

Wer sich schon einmal mit dem Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF beschäftigt hat, findet in diesem ACWI-Fonds ein Produkt, das sich auf den ersten Blick deutlich unterscheidet, bei genauerem Hinsehen aber überraschend viele Gemeinsamkeiten aufweist. Der wichtigste Unterschied liegt im Länderuniversum: Während der ESG-ETF von Xtrackers ausschließlich Industrieländer abdeckt und zusätzlich Unternehmen mit schwacher Nachhaltigkeitsbewertung ausschließt, bezieht der hier vorgestellte ACWI-Fonds ganz bewusst auch Schwellenländer mit ein, verzichtet dafür aber auf jeden ESG-Filter. Bei den Kernkennzahlen ähneln sich beide Fonds trotzdem stark: Beide werden von NVIDIA, Apple und Microsoft angeführt, beide sind technologielastig, und beide thesaurieren ihre Erträge. Für die Auswahl zwischen beiden kommt es damit weniger auf die Rendite an als auf zwei klare Fragen: Möchte man Schwellenländer im Depot haben, oder reichen einem Industrieländer? Und ist ein Nachhaltigkeitsfilter ein Muss, oder ist er verzichtbar? Wer beide Kriterien gleichzeitig erfüllen möchte, findet aktuell keinen ETF, der Schwellenländer und ESG-Filter kombiniert, ohne Kompromisse bei Kosten oder Fondsgröße einzugehen, ein Umstand, den Anleger bei der Entscheidung berücksichtigen sollten.

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Für wen sich der Fonds als zentraler Depotbaustein eignet

Der Fonds eignet sich als alleiniger, zentraler Grundbaustein für Anleger, die mit einem einzigen ETF sowohl Industrie- als auch Schwellenländer abdecken möchten und die zusätzliche Handelsliquidität und institutionelle Verbreitung gegenüber einer geringfügig günstigeren, aber kleineren Konkurrenz höher gewichten. Wer dagegen ausschließlich auf die Kostenquote schaut, findet mit dem SPDR- oder dem Scalable-Pendant nahezu identische Fonds zu einem niedrigeren Preis. Entscheidend bleibt in jedem Fall die grundsätzliche Erwartung an die kommenden Jahre: Wer daran glaubt, dass die aktuelle Konzentration auf wenige US-Technologiekonzerne anhält und Schwellenländer allmählich aufholen, findet hier einen passenden, weil bereits entsprechend gewichteten Baustein. Wer dagegen von einer baldigen, deutlichen Verschiebung weg von Technologie oder weg von den USA ausgeht, sollte die Gewichtung des Fonds gezielt durch eigene Beimischungen korrigieren, statt sich allein auf die automatische Marktkapitalisierungsgewichtung zu verlassen.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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