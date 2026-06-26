Welt-ETF

Der meistgesuchte Welt-ETF in Deutschland enthält fast doppelt so viele Aktien wie der MSCI World. Dennoch bleibt die US-Abhängigkeit immens. Was den Vanguard trotzdem für viele zur ersten Wahl macht.

Das Wichtigste in Kürze:

Fast 3.750 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern in einem einzigen ETF, und trotzdem stecken fast ein Viertel in zehn Namen, angeführt von denselben KI-Schwergewichten wie im MSCI World.

Wer einen MSCI-World-ETF bespart, investiert nur in 23 Industrieländer, wer auf den Vanguard setzt, bekommt die Schwellenländer gratis dazu. Warum das langfristig wichtig sein könnte.

Im direkten Vergleich mit dem iShares Core MSCI World und dem günstigeren Amundi Prime Global zeigt sich genau, für wen dieser Fonds die bessere Wahl ist und für wen nicht.

Er steht auf mehr deutschen Watchlists als jeder andere ETF, wird von Finanztip und Finanzfluss regelmäßig als erste Empfehlung genannt und ist mit den beiden Anteilsklassen zusammen auf ein Fondsvolumen von über 65 Milliarden Euro angewachsen. Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ist der meistgesuchte Welt-ETF in Deutschland.

Fast 3.750 Aktien, ein Index, kein einziges Land ausgelassen

Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating bildet den FTSE All-World Index ab. Der entscheidende Unterschied gegenüber einem MSCI-World-ETF steckt im Namen: All-World meint tatsächlich die ganze Welt. Während der MSCI World nur 23 Industrieländer umfasst, deckt der FTSE All-World zusätzlich rund zwei Dutzend Schwellenländer ab, darunter China, Indien, Taiwan, Brasilien und Südkorea. Das erweitert das Anlageuniversum von rund 1.400 auf aktuell 3.741 Positionen. Die Gewichtung erfolgt nach frei handelbarer Marktkapitalisierung, überprüft wird vierteljährlich. Umgesetzt wird der Fonds über optimiertes Sampling, er hält also eine repräsentative Auswahl statt jede der fast 3.750 Aktien einzeln. Die thesaurierende Variante trägt die ISIN IE00BK5BQT80, eine ausschüttende Schwester (IE00B3RBWM25) mit knapp 22,5 Milliarden Euro ist ebenfalls breit verfügbar.

Die laufenden Kosten betragen 0,19 Prozent pro Jahr. Im eigenen Produktfeld liegt das im Mittelfeld: Der günstigste Konkurrent auf denselben FTSE-All-World-Index ist der Invesco FTSE All-World mit 0,15 Prozent, neu am Markt ist auch ein Xtrackers-Pendant für 0,07 Prozent, das aber mit erst 35 Millionen Euro Fondsvolumen noch sehr jung ist. Im Vergleich zu anderen Welt-ETFs kostet der Vanguard beispielsweise mehr als der Amundi Prime Global (0,05 Prozent, aber reiner Industrieländer-ETF) und marginal weniger als der iShares Core MSCI World (0,20 Prozent). Mit einem Fondsvolumen von rund 42,6 Milliarden Euro in der thesaurierenden Variante ist er einer der größten ETFs Europas überhaupt.

Was der entscheidende Unterschied im Vergleich zu MSCI World und Amundi Prime wirklich bedeutet

Um zu verstehen, warum der Vanguard für manche Anleger die bessere Wahl ist, lohnt der direkte Dreiervergleich. Der Amundi Prime Global und der iShares Core MSCI World bilden denselben Ansatz ab: Industrieländer, nach Börsenwert gewichtet, kein Schritt in Richtung Schwellenländer. Der Vanguard geht einen konzeptionellen Schritt weiter und liefert das komplette Bild des investierbaren Weltaktienmarkts, wie ihn viele Anlageexperten als Ideal beschreiben.

Was das konkret bedeutet: Der USA-Anteil sinkt von rund 67 bis 68 Prozent beim MSCI-World-Fonds auf 56,99 Prozent beim Vanguard. Schwellenländer stellen beim Vanguard dafür etwa 11 bis 12 Prozent. Wer also das Argument kennt, dass ein MSCI-World-ETF zu sehr auf die USA und zu wenig auf den Rest der Welt fokussiert ist, findet im Vanguard eine schlüssige Antwort darauf, ohne einen separaten Schwellenländer-ETF kaufen zu müssen.

Die Kehrseite ist real. Schwellenländer bedeuten politische Risiken, Währungsrisiken und schwankungsreichere Märkte. China, Taiwan und Südkorea gemeinsam stehen für rund 6 bis 7 Prozent des Fonds und damit für geopolitische Verwundbarkeit, die ein reiner Industrieländer-ETF nicht kennt. Wer ausdrücklich nur auf stabile, geprüfte Märkte setzen will, ist mit dem MSCI World konzeptionell besser bedient.

NVIDIA, Apple, Microsoft: dieselbe Spitze, aber etwas anders gewichtet

Die zehn größten Positionen stellen 23,71 Prozent, weniger als die rund 27 Prozent beim iShares MSCI World. Das liegt daran, dass die Schwellenländer-Positionen das Gewicht breiter verteilen. Trotzdem ist die Spitze vertraut.

Größte Position ist NVIDIA mit 4,58 Prozent. Kleiner als die 5,54 Prozent beim iShares, aber das Unternehmen bleibt der Anker, weil kein anderes seine Kombination aus Marktanteil und Wachstumstempo erreicht. Am 22. Juni 2026 stellte NVIDIA auf der ISC-Konferenz in Hamburg neue wissenschaftliche KI-Software vor: das CUDA-X-Ökosystem mit neuen Bibliotheken für Materialforschung, Astronomie und Medikamentenentwicklung. Die Beispiele verdeutlichen die Expansionsstrategie: Vom Gaming-Chip über Rechenzentren bis zur Entschlüsselung des Kosmos, überall wo rechenintensive Arbeit anfällt, soll NVIDIA-Technologie den Maßstab setzen. Die cuPhoton-Bibliothek etwa beschleunigte die Verarbeitung astronomischer Daten des Rubin-Observatoriums um das 14.900-Fache gegenüber herkömmlichen CPU-Systemen.

Auf Rang zwei folgt Apple mit 3,83 Prozent. Das Geschäftsmodell beruht auf dem Zusammenspiel aus Hardware (iPhone, Mac, iPad) und einem hochmargigen Diensteökosystem (App Store, Apple Pay, iCloud, Apple Music). Am 8. Juni 2026 stellte Apple die nächste Generation von Apple Intelligence vor: eine neue Modellarchitektur, die KI tiefer als je zuvor in sämtliche Plattformen integriert, von iPhone und iPad über Mac bis zu Apple Watch, AirPods und Apple Vision Pro. Konkret kommen unter anderem eine neue Siri-Version mit deutlich stärkerem Kontextverständnis, leistungsfähigere Bildbearbeitung in Photos, intelligente Safari-Tools und ein neues Image-Playground-System für fotorealistische Bilder. Was Apple von Wettbewerbern unterscheidet: Die KI-Verarbeitung soll wo immer möglich direkt auf dem Gerät stattfinden statt in der Cloud, was Datenschutzversprechen möglich macht, die andere KI-Anbieter nicht glaubwürdig abgeben können.

Den dritten Platz belegt Microsoft mit 2,97 Prozent. Windows, Office und Azure bilden die Grundlage, Copilot den wachsenden KI-Aufsatz. Am 9. Juni 2026 gaben Microsoft und der IT-Dienstleister Atos Group eine Ausweitung ihrer strategischen Zusammenarbeit bekannt: Atos rollt Microsoft 365 Copilot auf alle 56.000 Mitarbeitenden in 54 Ländern aus und wird damit zum ersten französischen globalen Systemintegrator, der den Copilot flächendeckend einsetzt. Die Plattform basiert auf Microsoft 365 Copilot E7, das Produktivitätssuite, Copilot und agentenbasierte KI in einem Paket bündelt. Diese Meldung illustriert, wie Microsoft seinen Weg zur Umsatz- Monetarisierung von KI geht: nicht über direkte Endkundenprodukte, sondern über Unternehmenspartnerschaften, die KI als Pflichtbestandteil in bestehende Lizenzen einweben.

57 Prozent USA, 28 Prozent Technologie und eine Rendite, die sich sehen lassen kann

Die Branchenaufteilung des Vanguard ist etwas ausgewogener als beim reinen MSCI World. Technologie stellt 28,23 Prozent (iShares MSCI World: rund 28 Prozent), Finanzdienstleistungen 14,29 Prozent und Industrie 10,11 Prozent. Die Schwellenländer fügen Sektoren wie Energie, Grundstoffe und einen höheren Finanzanteil hinzu, was die Mischung insgesamt defensiver färbt als ein reiner Industrieländerkorb. Regional führen die USA mit 56,99 Prozent, gefolgt von Japan (5,63 Prozent), Taiwan (2,89 Prozent) und Großbritannien (2,85 Prozent). Der kleinere US-Anteil ist der konsequenteste Unterschied gegenüber einem MSCI-World-Produkt.

Bei der Rendite überrascht der Vanguard positiv. Auf Jahressicht steht ein Plus von 26,84 Prozent, über drei Jahre kumuliert 65,31 Prozent, über fünf Jahre 74,30 Prozent und seit Auflage rund 129 Prozent. Im direkten Vergleich liegt er damit über drei Jahre knapp vor dem iShares MSCI World (62,67 Prozent) und dem Amundi Prime Global. Über fünf Jahre ist der Abstand enger, bleibt aber positiv gegenüber einem reinen MSCI-World-Produkt. Im laufenden Jahr liegt er mit 13,61 Prozent leicht vor dem iShares (12,49 Prozent). In 2024 und 2025 war der iShares durch seinen höheren US-Anteil stärker im Rückenwind der US-Technologierally, während der Vanguard durch seine breitere Streuung etwas nachstand. Über längere Zeiträume gleicht sich das tendenziell aus.

Beim Risiko schneidet der Vanguard sogar besser ab als seine MSCI-World-Pendants. Die Volatilität lag über ein Jahr bei nur 9,85 Prozent, über drei Jahre bei 12,34 Prozent und über fünf Jahre bei 13,65 Prozent. Das ist jeweils etwas niedriger als beim iShares MSCI World (10,41, 13,03 und 14,70 Prozent). Der maximale Rückschlag über fünf Jahre lag bei 19,59 Prozent, verglichen mit 20,45 Prozent beim iShares und auch das Rendite-Risiko-Verhältnis über ein Jahr ist mit 2,72 das stärkste im Dreiervergleich. Der Grund liegt in der Diversifikation: Ein Fonds mit fast 3.750 Titeln aus 47 Ländern schwankt strukturell etwas ruhiger als einer mit 1.300 aus 23 Ländern.

Für wen der Vanguard die erste Wahl ist, für wen nicht

Nach dem Dreiervergleich lässt sich das Eignungsprofil klar ziehen. Der Vanguard FTSE All-World ist die beste Wahl für Anleger, die mit einem einzigen Produkt den gesamten investierbaren Weltaktienmarkt abdecken wollen, also Industrie- und Schwellenländer zusammen, ohne einen separaten EM-ETF kaufen zu müssen. Das Modell ist einfach, verwaltet sich selbst und liefert eine gute Näherung an das, was Investmenttheoretiker als vollständiges Weltmarktportfolio bezeichnen. Die etwas niedrigere Volatilität macht ihn auch für vorsichtigere Anleger zum Kandidaten für das erste oder einzige Depot-Produkt.

Wer dagegen ausschließlich auf Industrieländer setzen will und die Schwellenländerrisiken bewusst vermeiden möchte, ist mit dem iShares MSCI World oder dem Amundi Prime Global besser bedient. Wer maximale Kostenersparnis sucht, findet den Amundi Prime Global für 0,05 Prozent als günstigste Option, die allerdings keine Schwellenländer enthält. Und wer dem Vanguard-Markennamen besonders vertraut, findet mit 0,19 Prozent einen fairen, wenn auch nicht rekordverdächtigen Preis für das breiteste verfügbare Weltportfolio. Als alleiniger Baustein ist der Vanguard FTSE All-World konzeptionell vollständiger als ein reiner MSCI-World-ETF. Als Ergänzung zu einem bestehenden MSCI-World-Sparplan würde er dagegen Überschneidungen von über 85 Prozent mit sich bringen, was wenig Sinn macht.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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