Welt-ETF für nur 0,09 %: Neuer Amundi-Fonds macht den MSCI ACWI günstiger

Welt-ETF zum Sparpreis

Weltweit in über 2.400 Aktien investieren und zunächst nur 0,09 Prozent pro Jahr zahlen: Ein neuer Amundi-ETF macht den MSCI ACWI deutlich günstiger. Dahinter steckt eine besondere Methode der Indexnachbildung.

Das Wichtigste in Kürze:

Mit nur 0,09 Prozent laufenden Kosten gehört der neue Amundi-ETF zu den besonders günstigen MSCI-ACWI-Produkten. Die vergünstigte Gebühr gilt bis zum 15. Dezember 2027.

Der ETF bildet über 2.400 Unternehmen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern ab. Damit bietet er eine breitere geografische Streuung als ein klassischer MSCI-World-ETF.

Die Wertentwicklung wird über ein Swap-Geschäft nachgebildet. Der Fonds muss die Indexaktien somit nicht unmittelbar halten.

ETF ISIN TER Ausschüttung Auflage Amundi Core MSCI ACWI Swap ETF LU3405679278 0,09 % p.a.* thesaurierend 14.10.2026 *Vergünstigte Gebühren bis 15.12.2027, anschließend 0,12 % p.a. Werbung

Weltweit investieren für nur 0,09 Prozent

Welt-ETFs gehören zu den beliebtesten Anlageprodukten für den langfristigen Vermögensaufbau. Anleger können hierdurch mit einem einzigen Fonds an der Entwicklung großer Unternehmen aus zahlreichen Ländern und Branchen teilhaben. Doch bei solchen langfristigen Anlagen spielen nicht nur die Wertentwicklung der Aktienmärkte, sondern auch die laufenden Kosten eine wichtige Rolle. Denn jeder Euro, der nicht für Gebühren ausgegeben werden muss, bleibt im Fondsvermögen und kann langfristig weiter für den Anleger arbeiten. Genau hier setzt Amundi mit einer interessanten Neuemission an. Der neue Amundi Core MSCI ACWI Swap UCITS ETF bildet den weltweiten MSCI ACWI Index ab und verlangt dafür aktuell lediglich 0,09 Prozent laufende Gebühren pro Jahr. Besonders interessant ist der Vergleich mit einem bereits etablierten ETF des Anbieters auf denselben Index, dessen jährliche Kosten bei 0,45 Prozent liegen. Der neue Fonds ist damit zunächst 80 Prozent günstiger und erschließt zugleich die Industrie- und Schwellenländer in einem einzigen Produkt.

Wer besonders kostengünstig und breit gestreut in die weltweiten Aktienmärkte investieren möchte, kann dafür den neuen Amundi Core MSCI ACWI Swap UCITS ETF Acc nutzen. Der ETF mit der ISIN LU3405679278 ist über Finanzen invest handelbar.

Ein Welt-ETF mit zusätzlichen Wachstumsmärkten

Der Amundi Core MSCI ACWI Swap UCITS ETF Acc wurde am 14. Oktober 2026 aufgelegt und ist seit dem 28. Oktober an der Xetra in Euro handelbar. Er bildet den MSCI ACWI Net Total Return USD Index nach, einen der bekanntesten globalen Aktienindizes. Der wichtigste Unterschied zum klassischen MSCI World liegt in der geografischen Abdeckung. Während der MSCI World ausschließlich Unternehmen aus 23 Industrieländern enthält, berücksichtigt der MSCI ACWI zusätzlich 24 Schwellenländer. Dadurch steigt die Zahl der Indexkomponenten von etwa 1.250 auf über 2.400 Unternehmen. Anleger beteiligen sich somit nicht nur an etablierten Märkten wie den USA, Japan und Europa, sondern auch an wichtigen Volkswirtschaften wie China, Indien, Taiwan und Südkorea. Der Schwellenländeranteil liegt bei ungefähr elf Prozent und wird entsprechend der Marktkapitalisierung regelmäßig angepasst. Insgesamt deckt der MSCI ACWI auf diese etwa 85 Prozent des weltweit investierbaren Aktienmarktes ab. Kleine Unternehmen, sogenannte Small Caps, bleiben auch hier weitgehend außen vor.

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Apple, NVIDIA und Microsoft bleiben die Schwergewichte

Die zusätzliche Berücksichtigung der Schwellenländer bedeutet nicht, dass Anleger auf die großen amerikanischen Technologiekonzerne verzichten müssen. Im Gegenteil: Mit momentan 5,15 Prozent steht Apple an der Spitze des Referenzindex, gefolgt von NVIDIA mit 3,94 Prozent und Microsoft mit 3,63 Prozent. Anleger profitieren somit weiterhin von der wirtschaftlichen Entwicklung der wichtigsten amerikanischen Technologieunternehmen. Gleichzeitig eröffnet der ACWI den Zugang zu führenden Unternehmen aus den Schwellenländern. Ein besonders anschauliches Beispiel ist der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC, der mit 1,77 Prozent bereits auf Platz fünf des Index vertreten ist. Das Unternehmen produziert modernste Chips für zahlreiche internationale Technologiekonzerne und spielt damit eine zentrale Rolle in der weltweiten KI-Wertschöpfungskette.

Swap statt Aktienkauf

Eine weitere Besonderheit des neuen Amundi-ETF steckt bereits im Namen. Der Begriff Swap bezeichnet ein Tauschgeschäft, über das der Fonds die Wertentwicklung des MSCI ACWI erhält. Anders als bei einem physisch replizierenden ETF muss Amundi dafür nicht sämtliche Indexaktien unmittelbar kaufen. Stattdessen investiert der Fonds in einen eigenen Wertpapierkorb und schließt mit einem Finanzinstitut einen sogenannten Performance-Swap ab. Vereinfacht ausgedrückt tauscht Amundi die Wertentwicklung dieses gehaltenen Aktienkorbs gegen die Wertentwicklung des MSCI ACWI. Wie unterschiedlich beide Körbe aussehen können, zeigt die aktuelle Zusammensetzung. Während Apple, NVIDIA und Microsoft den Referenzindex dominieren, gehören beim tatsächlich gehaltenen Portfolio unter anderem MetLife, Procter & Gamble und Lowe's zu den größten Positionen. Dennoch soll und wird der ETF wirtschaftlich die Entwicklung des weltweiten MSCI ACWI widerspiegeln..

Kann die synthetische Nachbildung Vorteile bringen?

Der Swap-Ansatz kann bei der Indexnachbildung durchaus Vorteile bieten. Da nicht jede Veränderung des Referenzindex durch tatsächliche Aktienkäufe und -verkäufe umgesetzt werden muss, lassen sich bestimmte Handels- und Verwaltungskosten reduzieren. Darüber hinaus kann die synthetische Konstruktion in einzelnen Märkten steuerliche oder operative Vorteile bei der Abbildung der Nettorendite ermöglichen. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass ein Swap-ETF stets besser abschneidet als ein physisch replizierender Fonds. Entscheidend ist letztlich die tatsächliche Abweichung zwischen der ETF-Rendite und dem zugrunde liegenden Index nach sämtlichen Kosten. Bei dem erst im Oktober aufgelegten Amundi-ETF lässt sich diese sogenannte Tracking-Differenz noch nicht über einen aussagekräftigen Zeitraum beurteilen. Grundsätzlich handelt es sich aber um eine etablierte und regulierte Methode der Indexnachbildung, die bei zahlreichen großen europäischen ETFs bereits seit vielen Jahren eingesetzt wird.

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Weniger USA, zusätzliche Schwellenländer

Die geografische Zusammensetzung zeigt den zusätzlichen Diversifizierungseffekt des MSCI ACWI besonders deutlich. Die USA stellen mit aktuell 64,6 Prozent zwar weiterhin den größten Länderanteil, im klassischen MSCI World liegt ihr Gewicht jedoch bei ungefähr 73 Prozent. Dahinter folgen Japan mit 4,9 Prozent, Taiwan mit 3,2 Prozent, Großbritannien mit 3,1 Prozent und Kanada mit 3,0 Prozent. Damit reduziert sich die Abhängigkeit vom amerikanischen Aktienmarkt gegenüber einem reinen Industrieländer-ETF, ohne die weiterhin dominante Stellung amerikanischer Unternehmen aufzugeben. Auch über die Wirtschaftssektoren ist das Portfolio breit aufgestellt. Mit 30,0 Prozent dominiert trotzdem die Informationstechnologie, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 17,1 Prozent, Industrieunternehmen mit 10,3 Prozent und dem Gesundheitswesen mit 9,5 Prozent, wodurch neben IT auch andere wichtige Wirtschaftsbereiche im Fokus stehen.

Bis Ende 2027 besonders günstig

Besonders interessant ist die aktuelle Gebührenstruktur. Die jährlichen Verwaltungskosten von 0,09 Prozent gelten zunächst bis zum 15. Dezember 2027. Anschließend ist eine Anhebung auf 0,12 Prozent vorgesehen. Auch danach bleibt der ETF deutlich günstiger als der bereits seit 2011 bestehende Amundi MSCI All Country World Swap UCITS ETF, der denselben Index mit jährlichen Kosten von 0,45 Prozent abbildet. Allerdings bietet Amundi mit dem Prime All Country World UCITS ETF bereits einen noch günstigeren, physisch replizierenden Welt-ETF mit einer TER von 0,07 Prozent an. Dieser folgt jedoch dem Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index und nicht dem MSCI ACWI. Anleger haben somit die Wahl zwischen unterschiedlichen Indexanbietern, Nachbildungsmethoden und Gebührenstrukturen. Wer ausdrücklich den MSCI ACWI abbilden möchte, findet im neuen Amundi-Fonds eine sehr preiswerte Alternative innerhalb der Produktpalette.

Für welche Anleger sich der neue MSCI-ACWI-ETF eignet

Der Amundi Core MSCI ACWI Swap UCITS ETF Acc eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die möglichst einfach und kostengünstig am weltweiten Aktienmarkt teilhaben möchten. Seine zentrale Stärke liegt in der Kombination aus breiter internationaler Streuung, der zusätzlichen Berücksichtigung wichtiger Schwellenländer und niedrigen laufenden Kosten. Dementsprechend kann er auch als zentraler Baustein eines langfristigen ETF-Portfolios dienen. Durch die automatische Wiederanlage der Erträge eignet er sich zudem für einen auf Vermögensaufbau ausgerichteten Anlageansatz. Wer die synthetische Indexnachbildung akzeptiert und langfristig an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte teilhaben möchte, findet hier eine attraktive neue Möglichkeit, mit nur einem ETF breit diversifiziert zu investieren.

Anzeige: Mit dem Amundi Core MSCI ACWI Swap UCITS ETF Acc (ISIN LU3405679278) bei Finanzen invest in über 2.400 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern investieren.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich. Bei synthetischen ETFs besteht zusätzlich ein Kontrahentenrisiko.

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