DWS ESG Akkumula LC: Warum der Traditionsfonds von 1961 wie ein Tech-Fonds aussieht

65 Jahre, jung positioniert

01.10.26 08:45 Uhr

Ein globaler Aktienfonds aus dem Jahr 1961 hat seine größten Positionen inzwischen so aufgestellt, dass sie eher an einen modernen Technologiefonds erinnern als an einen Klassiker aus den Sechzigern.

• Der DWS ESG Akkumula LC Fonds, einer der ältesten deutschen Aktienfonds seit 1961, erzielt beeindruckende Renditen von 67 % in drei Jahren und wird durch starke Ratings bestätigt.

Das Wichtigste in Kürze:

Seit 1961 am Markt und trotzdem stehen an der Spitze des Portfolios die Namen, die man eher in einem brandneuen Technologiefonds erwarten würde.

Mit 67 Prozent Rendite in drei Jahren und starken Ratings hat sich der Fonds zuletzt deutlich von vielen Wettbewerbern abgesetzt.

Statt NVIDIA und Apple führt hier ein ganz anderer Name das Portfolio an.

ETF ISIN Laufende Kosten Ausschüttung Rendite 1 Jahr Rendite seit Auflage DWS ESG Akkumula LC Fonds DE0008474024 1,450 % thesaurierend +29,14 % +10.997,50 %

(03.07.1961)

Ein Fonds von 1961 mit den Top-Positionen eines modernen Tech-Fonds

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Der DWS ESG Akkumula LC (ISIN DE0008474024) zählt zu den ältesten deutschen Aktienfonds überhaupt und ist bereits seit 1961 am Markt. Mit einem Fondsvermögen von 13,4 Milliarden Euro investiert der global ausgerichtete Aktienfonds nach ökologischen und sozialen Kriterien, ohne dabei auf Wachstum und Rendite zu verzichten.

Über drei Jahre steht eine Rendite von 67 Prozent zu Buche, allein in den vergangenen zwölf Monaten waren es 29 Prozent, für einen breit gestreuten Aktienfonds ein außergewöhnlich starker Wert. Das spiegelt sich auch in den unabhängigen Ratings wider. Morningstar vergibt 4 von 5 Sternen und im Lipper Leaders Bewertungssystem, das Fonds innerhalb ihrer Vergleichsgruppe auf einer Skala von 1 bis 5 einordnet, erreicht der Fonds beim Gesamtertrag und beim konsistenten Ertrag jeweils die Höchstpunktzahl von 5 sowie beim Kapitalerhalt 4 Punkte. Lediglich bei den Kosten liegt der Fonds mit 2 Punkten im unteren Bereich der Vergleichsgruppe.

Wer von dieser Kombination aus starker Wertentwicklung und guten Ratings profitieren möchte, kann den DWS ESG Akkumula LC (ISIN DE0008474024) direkt provisionsfrei über finanzen.net ZERO handeln.

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Wie der Fonds seine Positionierung begründet

Das Fondsmanagement setzt gezielt auf Unternehmen mit nachhaltigen, wachstumsorientierten Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen, starken Managementteams und aus Sicht des Managements attraktiven Bewertungen. Dies ist ein Ansatz, der nach eigener Einschätzung gerade in unruhigen Börsenphasen an Bedeutung gewinnt. Im Fokus stehen hierbei Technologieunternehmen mit hoher Innovationskraft, Konsumfirmen mit starken Markennamen sowie Gesundheitswerte mit soliden Forschungskapazitäten und aussichtsreichen neuen Medikamenten. Bewusst gemieden oder nur selektiv berücksichtigt werden dagegen Rohstoff- und Energiewerte, da mangelnde Disziplin bei Kapazitätsausweitungen und die direkte Abhängigkeit von Rohstoffpreisen der langfristigen Kursentwicklung schaden können, ebenso wie Versorgerwerte, wo regulatorische Eingriffe etwa im Zuge der Energiewende für Unsicherheit sorgen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf asiatischen Technologiewerten, die häufig an der Spitze des weltweiten technologischen Fortschritts stehen, ergänzt um global gewichtete Gesundheitswerte, auch vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft in den Industrieländern.

Die drei größten Positionen: TSMC statt NVIDIA an der Spitze

Größte Einzelposition ist mit 7,9 Prozent Taiwan Semiconductor Manufacturing, kurz TSMC, der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, der Chips für praktisch alle großen Technologiekonzerne herstellt und von der anhaltend hohen Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz profitiert. Mit 6,6 Prozent folgt Alphabet, die Google-Mutter, deren Geschäft von der Suchmaschine über Werbung bis zur Cloud-Sparte reicht. Auf Rang drei liegt mit 4,4 Prozent Microsoft, breit aufgestellt zwischen Unternehmenssoftware, Cloud-Computing und Künstlicher Intelligenz. Alle drei Positionen passen exakt zur oben beschriebenen Ausrichtung auf innovationsstarke Technologiewerte mit soliden Bilanzen.

Im Vergleich zu einem klassischen Welt-ETF, in dem zuletzt stets NVIDIA und Apple die Liste der größten Positionen anführten, fällt die Top 3 dieses Fonds deutlich anders aus. Statt auf den unmittelbaren KI-Chip-Boom bei NVIDIA oder das Konsumgeschäft von Apple zu setzen, steckt hier ein größeres Gewicht in einem Auftragsfertiger, der praktisch die gesamte Chipindustrie beliefert, sowie in zwei diversifizierten Softwareplattform-Konzernen mit eigenen KI- und Cloud-Sparten. Für Anleger, die bereits einen klassischen Welt-ETF mit hoher NVIDIA- und Apple-Gewichtung im Depot haben, kann dieser Fonds somit eine Ergänzung mit einem anderen Technologie-Akzent darstellen.

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Länder- und Branchenverteilung: warum Taiwan und Südkorea hier mitspielen

Die USA kommen im Fonds auf ein Gewicht von 55,2 Prozent, spürbar niedriger als die oft nahe 70 Prozent in einem klassischen Welt-ETF. Dahinter folgen Taiwan mit 7,9 Prozent, was angesichts der genannten Top-Position gleichbedeutend mit dem alleinigen TSMC-Engagement ist, sowie Südkorea mit 6,9 Prozent. Beide Länder spielen in vielen marktbreiten Welt-ETFs kaum bis gar keine Rolle, da diese meist nur entwickelte Märkte im engeren Sinne abbilden. Für Anleger bedeutet das einen echten Diversifikationseffekt gegenüber einem klassischen Welt-Depot, verbunden mit gezieltem Zugang zu genau jenen asiatischen Technologiestandorten, die bei Halbleitern und Speicherchips weltweit tonangebend sind.

Bei den Branchen dominiert die Informationstechnologie mit 33,4 Prozent, dahinter folgen mit dem Finanzsektor mit 21,0 Prozent, dem Gesundheitswesen mit 12,7 Prozent und dem Kommunikationsservice mit 10,4 Prozent gleich drei weitere Branchen mit jeweils zweistelligem Gewicht. Auch wenn der Fonds also klar technologielastig ausgerichtet ist, hängt die Wertentwicklung nicht allein an einer einzigen Branche. Die Streuung über Finanzwerte, Gesundheitswesen und Kommunikation federt Schwächephasen einzelner Technologiesegmente zumindest teilweise ab.

Was Anleger vor dem Einstieg wissen sollten

Die genannten Schwerpunkte bringen auch Kehrseiten mit sich. Die klare Ausrichtung auf Technologie- und Wachstumswerte macht den Fonds anfälliger für Kursrückgänge in schwachen Phasen dieser Branchen, als es bei einem breiter gestreuten Fonds der Fall wäre. Die konzentrierte Position in Taiwan über TSMC bedeutet zudem, dass geopolitische Spannungen rund um Taiwan unmittelbar auf eine der größten Einzelpositionen durchschlagen können. Bei den Kosten fällt der Fonds gemäß der Lipper-Bewertung mit 2 von 5 Punkten hinter viele Vergleichsfonds zurück. Der Ausgabeaufschlag liegt bei 5,00 Prozent, die laufenden Kosten bei 1,45 Prozent pro Jahr, eine erfolgsbezogene Vergütung wird nicht erhoben. Für einen aktiv gemanagten globalen Aktienfonds ist das kein außergewöhnlich hoher Wert, im Vergleich zu besonders günstigen Wettbewerbern in seiner Kategorie aber eben auch kein Kostenvorteil.

Für wen sich der Fonds eignet

Der DWS ESG Akkumula LC Fonds eignet sich für Anleger, die einen global ausgerichteten, technologielastigen Aktienfonds mit nachhaltigem Auswahlansatz suchen und dafür eine im Vergleich zu klassischen Welt-ETFs andere Länder- und Titelgewichtung akzeptieren, insbesondere den niedrigeren US-Anteil zugunsten von Taiwan und Südkorea. Dass ein seit 1961 bestehender Fonds seine größten Positionen so zeitgemäß aufgestellt hat und zugleich mit starken Ratings sowie einer Rendite von 67 Prozent über drei Jahre aufwarten kann, macht ihn zu einem interessanten Kandidaten für Anleger, die technologiegetriebenes Wachstum und jahrzehntelange Substanz miteinander verbinden möchten.

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Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-Fonds unterliegen Kursschwankungen, Kursverluste bis hin zum Totalverlust sind grundsätzlich möglich.