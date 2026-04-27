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APA ots news: Die Fonds-Lupe: Neues Tool der Finanzmarktaufsicht macht österreichische Publikumsfonds transparent vergleichbar
Gebündelte Daten aus sämtlichen Basisinformationsblättern der
österreichischen Fondsanbieter werden im Tool der
Finanzmarktaufsicht zugänglich gemacht
Wien (APA-ots) - Mit der Fonds-Lupe stellt die österreichische
Finanzmarktaufsicht (
FMA) ein interaktives Informations- und Transparenzangebot zu
österreichischen Publikumsfonds zur Verfügung. Das Tool erfasst u.a.
Kosten, Risikoeinstufungen, Performance-Szenarien und ESG-
Eigenschaften und macht diese Informationen gebündelt, standardisiert
und durchsuchbar zugänglich.
Die Fonds-Lupe basiert auf den gesetzlich vorgeschriebenen
Basisinformationsblättern (PRIIPs-KIDs), die Fondsmanager für ihre
Produkte erstellen müssen. Diese Dokumente sind einzeln öffentlich
verfügbar - die Fonds-Lupe bündelt deren Daten für alle
österreichischen Publikumsfonds in einer einheitlichen Darstellung.
Sie setzt damit die schon seit über zwei Jahren angebotene
Zertifikate-Lupe der FMA fort.
"Transparenz hilft dabei, Finanzprodukte einordnen und
vergleichen und damit den Kapitalmarkt informiert nutzen zu können",
so der Vorstand der FMA, Mariana Kühnel und Helmut Ettl. "Unsere
Fonds-Lupe bündelt die Basis-Informationen sämtlicher
österreichischer Publikumsfonds und stellt sie standardisiert und
durchsuchbar bereit. Damit stärken wir die Orientierung am Markt mit
einem unabhängigen Tool."
Die Fonds-Lupe ist als Informations- und Vergleichstool
konzipiert und unterstützt Nutzer:innen dabei, den österreichischen
Markt systematisch zu überblicken und Produkte anhand selbst
gewählter Kriterien gegenüberzustellen. Die Funktionen werden in der
neuen Ausgabe der FMA-Reihe für Verbraucher:innen, "Reden wir über
Geld" erläutert und vorgestellt.
Die in der Fonds-Lupe dargestellten Informationen stammen aus den
PRIIPs-Basisinformationsblättern (KIDs) der Fondsanbieter. PRIIPs (
"Packaged Retail and Insurance-based Investment Products") sind
verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger:innen sowie
Versicherungsanlageprodukte. KID ("Key Information Document") ist das
standardisierte Basisinformationsblatt für PRIIPs; es fasst
wesentliche Merkmale und Risiken kurz zusammen und erleichtert den
Produktvergleich. Die Inhalte und Berechnungen stammen von den
Verwaltungsgesellschaften. Die Daten werden mindestens einmal
jährlich aktualisiert.
Die Fonds-Lupe ist über https://www.fma.gv.at/fma-fonds-lupe/
erreichbar. Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle
bisherigen Ausgaben auf der Website
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir
über Geld" ist auch auf Instagram vertreten: @redenwiruebergeld. Die
bereits seit 2023 veröffentlichte Zertifikate-Lupe findet sich unter
https://www.fma.gv.at/geldanlage/zertifikate-lupe/.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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