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APA ots news: Die Fonds-Lupe: Neues Tool der Finanzmarktaufsicht macht...

28.04.26 10:05 Uhr

APA ots news: Die Fonds-Lupe: Neues Tool der Finanzmarktaufsicht macht österreichische Publikumsfonds transparent vergleichbar

Gebündelte Daten aus sämtlichen Basisinformationsblättern der

österreichischen Fondsanbieter werden im Tool der

Finanzmarktaufsicht zugänglich gemacht

Wien (APA-ots) - Mit der Fonds-Lupe stellt die österreichische

Finanzmarktaufsicht (

FMA) ein interaktives Informations- und Transparenzangebot zu

österreichischen Publikumsfonds zur Verfügung. Das Tool erfasst u.a.

Kosten, Risikoeinstufungen, Performance-Szenarien und ESG-

Eigenschaften und macht diese Informationen gebündelt, standardisiert

und durchsuchbar zugänglich.

Die Fonds-Lupe basiert auf den gesetzlich vorgeschriebenen

Basisinformationsblättern (PRIIPs-KIDs), die Fondsmanager für ihre

Produkte erstellen müssen. Diese Dokumente sind einzeln öffentlich

verfügbar - die Fonds-Lupe bündelt deren Daten für alle

österreichischen Publikumsfonds in einer einheitlichen Darstellung.

Sie setzt damit die schon seit über zwei Jahren angebotene

Zertifikate-Lupe der FMA fort.

"Transparenz hilft dabei, Finanzprodukte einordnen und

vergleichen und damit den Kapitalmarkt informiert nutzen zu können",

so der Vorstand der FMA, Mariana Kühnel und Helmut Ettl. "Unsere

Fonds-Lupe bündelt die Basis-Informationen sämtlicher

österreichischer Publikumsfonds und stellt sie standardisiert und

durchsuchbar bereit. Damit stärken wir die Orientierung am Markt mit

einem unabhängigen Tool."

Die Fonds-Lupe ist als Informations- und Vergleichstool

konzipiert und unterstützt Nutzer:innen dabei, den österreichischen

Markt systematisch zu überblicken und Produkte anhand selbst

gewählter Kriterien gegenüberzustellen. Die Funktionen werden in der

neuen Ausgabe der FMA-Reihe für Verbraucher:innen, "Reden wir über

Geld" erläutert und vorgestellt.

Die in der Fonds-Lupe dargestellten Informationen stammen aus den

PRIIPs-Basisinformationsblättern (KIDs) der Fondsanbieter. PRIIPs (

"Packaged Retail and Insurance-based Investment Products") sind

verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger:innen sowie

Versicherungsanlageprodukte. KID ("Key Information Document") ist das

standardisierte Basisinformationsblatt für PRIIPs; es fasst

wesentliche Merkmale und Risiken kurz zusammen und erleichtert den

Produktvergleich. Die Inhalte und Berechnungen stammen von den

Verwaltungsgesellschaften. Die Daten werden mindestens einmal

jährlich aktualisiert.

Die Fonds-Lupe ist über https://www.fma.gv.at/fma-fonds-lupe/

erreichbar. Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle

bisherigen Ausgaben auf der Website

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir

über Geld" ist auch auf Instagram vertreten: @redenwiruebergeld. Die

bereits seit 2023 veröffentlichte Zertifikate-Lupe findet sich unter

https://www.fma.gv.at/geldanlage/zertifikate-lupe/.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0056 2026-04-28/10:00