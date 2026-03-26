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APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt...

27.03.26 11:37 Uhr

APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt zum Jahresende auf neuen Rekord von 246,4 Mrd.

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Netto-Zuflüsse und Marktentwicklung sorgen für 6,8% Wachstum

heimischer Fonds im vergangenen Jahr.

Wien (APA-ots) - Starke Netto-Zuflüsse in Aktien- und Rentenfonds sowie

eine insgesamt

freundliche Entwicklung an den globalen Finanzmärkten haben den

österreichischen Investmentfonds auch im Schlussquartal des Jahres

2025 einen neuen Rekord beschert. Das zeigt der Quartalsbericht Asset

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Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

Am Ende des 4. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von

österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern

aufgelegten 2.109 Investmentfonds bei 246,4 Milliarden und damit 6,8

% oder 15,7 Milliarden über dem Stand des Jahresultimo 2024. Im

Vergleich zum Vorquartal stieg das Vermögen um 2,5% bzw. 5,9

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Milliarden. Aktienfonds verzeichneten im Jahr 2025

Nettomittelzuflüsse von rund 3,9 Milliarden, Rentenfonds von 3,1

Milliarden. Misch- und Immobilienfonds erlitten hingegen netto

Abflüsse. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto 6,05

Milliarden neue Mittel zu.

Nachhaltigkeitsfonds gemäß Art. 8 und 9 der SFDR wuchsen etwas

stärker als der Markt und machen mit 123,6 Milliarden etwa die

Hälfte des gesamten verwalteten Vermögens aus. ESG- bzw.

nachhaltigkeitsbezogene Begriffe im Fondsnamen - die seit Mai letzten

Jahres gewisse Verpflichtungen mit sich bringen - werden von 190

Fonds verwendet, die fast 40 Milliarden an Vermögen verwalten. Die

häufigsten Bezeichnungen stammen aus den Begriffsfamilien

"Nachhaltig", "Ethik" und "ESG".

Verwaltetes

Vermögen Ende Q4 Ggü. Ggü. Netto- Netto-

(in Mrd. Eu Vq. Vj. flüsse Q4 flüsse GJ

(Mrd. ) (Mrd. )

Investmentfonds

gesamt 246,4 +2,5% +6,8% +1,474 +6,053

Davon:

-Mischfonds 110,5 +2,0% +4,6% -0,153 -0,048

-Rentenfonds 66,9 +1,5% +6,2% +1,236 +3,114

-Aktienfonds 54,7 +5,0% +16% +0,580 +3,900

-Immobilienfonds 7,06 -3,4% -12% -0,183 -0,901

Davon

Nachhaltigkeits-

fonds: 123,6 +3,4% +7,8% +0,135 +1,746

-"Hellgrün"

(Art. 8) 121,2 +3,4% +8,0% +0,251 +2,015

-"Dunkelgrün"

(Art. 9) 2,38 -1,0% -2,6% -0,115 -0,269

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

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