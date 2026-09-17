17.09.26 10:19 Uhr

APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt im 2. Quartal auf neuen Rekordwert von 260,1 Mrd.

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Erholung der Finanzmärkte im 2. Quartal - Netto-Zuflüsse

steigen deutlich nach verhaltenem Jahresbeginn

Wien (APA-ots) - Die positive Entwicklung an den globalen Finanzmärkten

hat die

österreichischen Investmentfonds im 2. Quartal auf einen neuen

Rekordwert ansteigen lassen. Nach dem von geopolitischen Spannungen

geprägten Jahresauftakt unterstützten die Entspannung an den

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Energiemärkten und die verbesserte Stimmung der Anleger:innen die

Aktienmärkte weltweit, wovon auch Europa und Österreich profitierten.

Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen

Finanzmarktaufsicht (FMA).

Ende Juni lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen

Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten 2.110

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Investmentfonds bei 260,1 Milliarden und damit 7,6% über dem Stand

von Ende März. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das Vermögen

sogar um 12% höher. Die höchsten Nettomittelzuflüsse verzeichneten im

2. Quartal Rentenfonds mit 1,05 Milliarden, gefolgt von Aktienfonds

mit 242 Millionen. Mischfonds verzeichneten Nettoabflüsse von 301

Millionen, bei den Immobilienfonds setzte sich die Tendenz der

letzten Jahre mit Nettoabflüssen von 346 Millionen fort. In Summe

flossen den österreichischen Fonds netto 628 Millionen neue Mittel

zu.

Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im

Quartalsbericht Asset Management der FMA. Die FMA präsentiert den

Quartalsbericht Asset Management erstmals in einem neuen,

verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in einem kompakten und

übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die Datenbasis ist

dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form für den Download

verfügbar.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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