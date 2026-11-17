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APA ots news: FMA-Marktstudie: Höhere Fondsgebühren garantieren keine bessere Performance
Analyse zu 992 österreichischen Publikumsfonds zeigt: Kosten
bestimmt durch Anlagestrategie und Risiko -
10-Jahres-Performance streut bei teuren Produkten stark
Wien (APA-ots) - Höhere Gebühren sind kein verlässlicher Indikator für
eine bessere
Wertentwicklung von Investmentfonds. Das zeigt die aktuelle
Marktstudie der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zu den
Gebühren der heimischen Publikumsfonds. Die Studie zeigt das schon
bekannte Phänomen, dass die laufenden Verwaltungsgebühren stark von
der Anlagestrategie abhängen und tendenziell mit der Risikoklasse
ansteigen. Die Performance folgt diesem Muster jedoch nur teilweise.
Mit steigendem Risiko und steigenden Kosten nimmt vor allem die
Schwankungsbreite der Performance deutlich zu. Insgesamt blieb die
Gebührenstruktur des österreichischen Publikumsfondsmarktes
weitgehend stabil, mit weiter leicht fallender Tendenz.
Im Durchschnitt betragen die volumengewichteten laufenden
Verwaltungsgebühren der untersuchten Fonds 1,12%, die maximalen
Einstiegskosten 3,55% und die Transaktionskosten 0,14%. Im
mehrjährigen Vergleich zeigt sich dabei ein leichter Rückgang. Die
Analysen der FMA bestätigen, dass Veranlagungsstrategie und
Risikoklasse die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Gebührenhöhe
sind: Kurzfristige Rentenfonds weisen im Mittel laufende
Verwaltungsgebühren von 0,33% auf, Rentenfonds liegen bei 0,61%,
Immobilienfonds bei 1,01%, Mischfonds bei 1,33% und Aktienfonds bei
1,43%. Aufgeschlüsselt nach den Risikoklassen steigen die
Verwaltungsgebühren von 0,62% in der Risikoklasse 1 auf 1,90% in der
Risikoklasse 6. Umwelt- oder Klimafreundlichkeit der Fonds gemäß UZ49
oder Artikel 8 bzw. 9 der EU-Verordnung SFDR haben in der aktuellen
Analyse keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Höhe der
laufenden Verwaltungsgebühren.
Höheres Risiko: größere Bandbreite der Ergebnisse
Die erstmals vertiefte Gegenüberstellung von Risikoklasse,
Verwaltungsgebühren und tatsächlich erzielter Performance -
betrachtet über ein, drei, fünf und zehn Jahre - zeigt ein
differenziertes Bild. Während die durchschnittlichen
Verwaltungsgebühren mit der Risikoklasse tendenziell steigen, lässt
sich auf Basis der untersuchten Daten kein eindeutiger Zusammenhang
zwischen höheren Verwaltungsgebühren und einer höheren Performance
feststellen. Allerdings nimmt mit höherer Risikoklasse die Streuung
der erzielten Ergebnisse deutlich zu. Das bedeutet: Höheres Risiko
kann höhere Renditechancen eröffnen, geht aber auch mit größerer
Unsicherheit einher.
992 Fonds mit 126,5 Mrd. Fondsvermögen untersucht
Für die Marktstudie hat die FMA 992 österreichische
Publikumsfonds mit 2.923 Anteilsklassen und einem Fondsvermögen von
rund 126,5 Milliarden zum Stichtag 31. Dezember 2025 untersucht.
Damit deckt die Analyse rund 51% des österreichischen Fondsmarkts ab.
Grundlage sind die gesetzlich vorgeschriebenen PRIIPs-
Basisinformationsblätter der Fonds. Die FMA überprüft deren Qualität
regelmäßig; der aktuelle PRIIPs-Marktbericht 2026 zeigt, dass die
Basisinformationsblätter österreichischer Publikumsfonds aus
aufsichtlicher Sicht unauffällig sind; festgestellte Auffälligkeiten
wurden von den Verwaltungsgesellschaften im Wesentlichen reibungslos
behoben.
Die FMA veröffentlicht die Marktstudie zu Fondsgebühren jährlich,
um Transparenz und Vergleichbarkeit für Anleger:innen zu erhöhen.
Zu beachten ist, dass die in den PRIIPs-Basisinformationsblättern
ausgewiesenen Kosten die Produktkosten darstellen. Für Beratung oder
Vertrieb sowie gegebenenfalls bei einer vorzeitigen Auflösung können
zusätzliche Kosten anfallen.
Die vollständige FMA-Marktstudie 2026 über Fondsgebühren von
österreichischen Publikumsfonds ist auf der Website der FMA abrufbar,
der PRIIPs-Marktbericht 2026 ebenfalls. Weitere Informationen zu
Kosten, Risiko und möglichen Wertentwicklungen einzelner Fonds bietet
die FMA-Fonds-Lupe.
Rückfragehinweis:
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Boris Gröndahl
Telefon: +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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