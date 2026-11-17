APA ots news: FMA-Marktstudie: Höhere Fondsgebühren garantieren keine bessere Performance

Analyse zu 992 österreichischen Publikumsfonds zeigt: Kosten

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bestimmt durch Anlagestrategie und Risiko -

10-Jahres-Performance streut bei teuren Produkten stark

Wien (APA-ots) - Höhere Gebühren sind kein verlässlicher Indikator für

eine bessere

Wertentwicklung von Investmentfonds. Das zeigt die aktuelle

Marktstudie der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zu den

Gebühren der heimischen Publikumsfonds. Die Studie zeigt das schon

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bekannte Phänomen, dass die laufenden Verwaltungsgebühren stark von

der Anlagestrategie abhängen und tendenziell mit der Risikoklasse

ansteigen. Die Performance folgt diesem Muster jedoch nur teilweise.

Mit steigendem Risiko und steigenden Kosten nimmt vor allem die

Schwankungsbreite der Performance deutlich zu. Insgesamt blieb die

Gebührenstruktur des österreichischen Publikumsfondsmarktes

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weitgehend stabil, mit weiter leicht fallender Tendenz.

Im Durchschnitt betragen die volumengewichteten laufenden

Verwaltungsgebühren der untersuchten Fonds 1,12%, die maximalen

Einstiegskosten 3,55% und die Transaktionskosten 0,14%. Im

mehrjährigen Vergleich zeigt sich dabei ein leichter Rückgang. Die

Analysen der FMA bestätigen, dass Veranlagungsstrategie und

Risikoklasse die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Gebührenhöhe

sind: Kurzfristige Rentenfonds weisen im Mittel laufende

Verwaltungsgebühren von 0,33% auf, Rentenfonds liegen bei 0,61%,

Immobilienfonds bei 1,01%, Mischfonds bei 1,33% und Aktienfonds bei

1,43%. Aufgeschlüsselt nach den Risikoklassen steigen die

Verwaltungsgebühren von 0,62% in der Risikoklasse 1 auf 1,90% in der

Risikoklasse 6. Umwelt- oder Klimafreundlichkeit der Fonds gemäß UZ49

oder Artikel 8 bzw. 9 der EU-Verordnung SFDR haben in der aktuellen

Analyse keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Höhe der

laufenden Verwaltungsgebühren.

Höheres Risiko: größere Bandbreite der Ergebnisse

Die erstmals vertiefte Gegenüberstellung von Risikoklasse,

Verwaltungsgebühren und tatsächlich erzielter Performance -

betrachtet über ein, drei, fünf und zehn Jahre - zeigt ein

differenziertes Bild. Während die durchschnittlichen

Verwaltungsgebühren mit der Risikoklasse tendenziell steigen, lässt

sich auf Basis der untersuchten Daten kein eindeutiger Zusammenhang

zwischen höheren Verwaltungsgebühren und einer höheren Performance

feststellen. Allerdings nimmt mit höherer Risikoklasse die Streuung

der erzielten Ergebnisse deutlich zu. Das bedeutet: Höheres Risiko

kann höhere Renditechancen eröffnen, geht aber auch mit größerer

Unsicherheit einher.

992 Fonds mit 126,5 Mrd. Fondsvermögen untersucht

Für die Marktstudie hat die FMA 992 österreichische

Publikumsfonds mit 2.923 Anteilsklassen und einem Fondsvermögen von

rund 126,5 Milliarden zum Stichtag 31. Dezember 2025 untersucht.

Damit deckt die Analyse rund 51% des österreichischen Fondsmarkts ab.

Grundlage sind die gesetzlich vorgeschriebenen PRIIPs-

Basisinformationsblätter der Fonds. Die FMA überprüft deren Qualität

regelmäßig; der aktuelle PRIIPs-Marktbericht 2026 zeigt, dass die

Basisinformationsblätter österreichischer Publikumsfonds aus

aufsichtlicher Sicht unauffällig sind; festgestellte Auffälligkeiten

wurden von den Verwaltungsgesellschaften im Wesentlichen reibungslos

behoben.

Die FMA veröffentlicht die Marktstudie zu Fondsgebühren jährlich,

um Transparenz und Vergleichbarkeit für Anleger:innen zu erhöhen.

Zu beachten ist, dass die in den PRIIPs-Basisinformationsblättern

ausgewiesenen Kosten die Produktkosten darstellen. Für Beratung oder

Vertrieb sowie gegebenenfalls bei einer vorzeitigen Auflösung können

zusätzliche Kosten anfallen.

Die vollständige FMA-Marktstudie 2026 über Fondsgebühren von

österreichischen Publikumsfonds ist auf der Website der FMA abrufbar,

der PRIIPs-Marktbericht 2026 ebenfalls. Weitere Informationen zu

Kosten, Risiko und möglichen Wertentwicklungen einzelner Fonds bietet

die FMA-Fonds-Lupe.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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