Assetklassen-Tuning mit Gesundheits-Aktien

Niedrige Renditen und Nullzinsen sind seit einigen Jahren an der Tagesordnung. Und dies zum Leid der Anleger. Ein Investor mit einem Aktienportfolio, das sowohl in Europa, in den USA, Asien und ggf. in den Schwellenländern angelegt ist, hat über die letzten 15 Jahre idealtypisch per 31.12.2019 im Mittel wie ein MSCI World Index eine Rendite von 7,6% p.a. bei einem Risiko (Volatilität) von 12,7% p.a. erwirtschaftet. Die Ertragserwartungen eines global diversifizierten Wertpapierdepots dürften in den kommenden Jahren jedoch weiter abnehmen.

Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich abgezeichnet, dass der konjunkturelle Aufschwung nach gut 10 Jahren an Dynamik verliert. Eine Rezession durch den Covid-19-bedingten temporären Stillstand vieler Wirtschaftsunternehmen ist mittlerweile unvermeidbar. Diese wird die Auswirkungen der Phase der Spätzyklik noch verstärken und Unternehmensgewinne signifikant abschwächen. Erwartungsgemäß werden Aktienkurse in wirtschaftlichen Abschwungphasen eher stagnieren oder fallen. Da bereits ein kräftiger Aktienkursrückgang vollzogen worden ist, wird wahrscheinlich eine Erholung an den Kapitalmärkten nach der Corona-Pandemie deutlich verhaltener ausfallen.