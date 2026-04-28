BMW i Ventures legt Fonds zur Förderung KI basierter Start-ups auf

29.04.26 17:22 Uhr
BMW AG
77,50 EUR -2,06 EUR -2,59%
DOW JONES--BMW i Ventures hat einen 300‑Millionen‑Dollar‑Fonds zur Förderung KI‑basierter Startups im automobilen Ökosystem aufgelegt. Vollständig von der BMW Group getragen, legte Fonds III den Schwerpunkt auf Physical AI, Agentic AI, industrielle Software, Fertigungs‑ und Lieferkettentechnologien sowie auf fortschrittliche Materialien, wie der Venture‑Capital‑Fonds des Autobauers am Mittwochnachmittag mitteilte. Investiert soll in Nordamerika und Europa, von der Seed‑Phase bis zur Series B, werden. Mit dem neuen Fonds steigt das von BMW i Ventures verwaltete Kapital auf 1,1  Milliarden US‑Dollar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 11:22 ET (15:22 GMT)

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
27.04.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
21.04.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.04.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.04.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
15.04.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
15.04.2026BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.04.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
14.04.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2026BMW NeutralUBS AG
07.04.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
09.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital

