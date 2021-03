BNP Paribas AM ernennt Michael Herskovich zum Global Head of Stewardship

Herskovich hat seinen Sitz in Paris und berichtet an Jane Ambachtsheer, Global Head of Sustainability von BNPP AM. Er folgt auf Helena Viñes Fiestas, die nach zehn Jahren BNPP AM verlässt, um ab 1. Mai eine neue Funktion als Vorstandsmitglied der

Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV"), der spanischen Aufsichtsbehörde für den Wertpapiermarkt, zu übernehmen.



Herskovich ist seit 2009 Global Head of Corporate Governance von BNPP AM und verantwortlich für die Umsetzung der Stewardship-Politik, einschließlich der Ausübung der Stimmrechte, die Stärkung des Engagements der Emittenten und der Analyse der Corporate Governance.

Herskovich hatte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der globalen Nachhaltigkeitsstrategie von BNPP AM. Außerdem arbeitet er bei der Ausübung der Stimmrechte und beim Engagement eng mit Portfoliomanagern zusammen, wird aber die Verbindungen zwischen Investmentteams und unseren Stewardship-Aktivitäten weiter stärken.



Herskovich ist zudem Vorstandsmitglied des International Corporate Governance Network (ICGN), Vorsitzender des Corporate Governance Committee der French Association of Asset Managers (AFG) und Vorsitzender des International Corporate Governance Committee des Council of Institutional Investors (CII).



In seiner neuen Funktion wird Herskovich unser Global Stewardship-Team leiten, zu dem Adam Kanzer und Paul Milon, bzw. der Leiter von Stewardship Americas und der Leiter von Stewardship Asia Pacific, sowie der in Paris ansässige Senior Corporate Governance Analyst, Orsolya Gal, gehören.



Jane Ambachtsheer, Global Head of Sustainability bei BNPP AM, sagt:



"Herskovich ist langjähriger Experte im Bereich Stewardship mit starken Beziehungen in der Branche. Er war maßgeblich an der Entwicklung unseres ehrgeizigen Ansatzes zur Corporate Governance beteiligt. Diese neue Rolle spiegelt sein Fachwissen und seinen Ehrgeiz in Sachen Stewardship wider."



"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Helena Viñes Fiestas zu ihrer Ernennung zur CNMV zu gratulieren und ihr viel Erfolg in ihrer neuen Funktion zu wünschen. Ihre Ernennung ist ein großartiges Zeugnis für den bedeutenden Beitrag,

den sie in den letzten 10 Jahren zu einem nachhaltigem Finanzwesen geleistet hat. "