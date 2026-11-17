FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die starken Schwankungen an den Aktienmärkten sorgen für hohe Kaufquoten im ETF-Handel. Vor allem US- und Weltindexfonds sind gesucht, daneben defensive Strategien. Im Technologiesektor setzen Anleger auf Halbleiter, während KI-Spezialfonds verkauft werden.

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17. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche deutlich erholt, gerieten zu Beginn der laufenden Woche aber wieder unter Druck. Im ETF-Handel überwiegen in diesem Umfeld weiterhin klar die Käufe. Frank Mohr von der Société Générale meldet erneut hohe Umsätze, wenn auch etwas weniger als in der außergewöhnlich starken Vorwoche. Der Kaufanteil beträgt 65 Prozent.

Auffällig ist der hohe Umsatzanteil der Aktien-ETFs von mehr als 80 Prozent. Normal seien etwa zwei Drittel. Holger Heinrich von der Baader Bank AG spricht ebenfalls von einem deutlichen Kaufüberhang. Trotz leicht rückläufiger Umsätze registriert er rund 70 Prozent mehr Käufe als Verkäufe.

US- und Welt-ETFs bleiben die Zugpferde

Auf US-Aktienfonds entfallen laut Mohr 38 Prozent der Umsätze, auf globale Produkte weitere 28 Prozent. Gesucht sind der iShares Core S&P 500 (IE00B5BMR087) und der iShares MSCI USA SRI (IE00BYVJRR92). Auch der iShares Dow Jones Industrial Average (DE0006289390) steht auf den Einkaufslisten. Der im September 2001 aufgelegte ETF hat gerade sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Seitdem hat sich sein Kurs nahezu verfünffacht. Einschließlich Ausschüttungen summiert sich die Wertentwicklung auf 565 Prozent.

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Heinrich beobachtet zugleich eine Vorliebe für defensivere US-Strategien. Gekauft werden der SPDR S&P 500 Low Volatility (IE00B802KR88) und der auf dividendenstarke Unternehmen ausgerichtete First Trust US Equity Income (IE00BD6GCF16). Der UBS Core S&P 500 (IE00B7K93397) wird hingegen verkauft. Mohr registriert zudem Abgaben im Invesco EQQQ Nasdaq-100 (IE00BFZXGZ54).

Weltweit ausgerichtete ETFs verzeichnen ebenfalls einen klaren Kaufüberhang, auch ohne die vielfach zum Monatsbeginn ausgeführten Sparpläne. Zu den regelmäßig gesuchten Produkten gehört der Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQT80). Heinrich meldet Käufe des aktiv verwalteten Invesco Global Active Defensive ESG Equity (IE000N42HDP2), aber Verkäufe des Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned (IE000UZCJS58).

Europa: Qualität und Dividenden gefragt

Europäische Aktien spielen im Geschäft der Société Générale eine deutlich kleinere Rolle als die USA. Die Käufe überwiegen hier aber ebenfalls. Gesucht sind der Amundi Core Stoxx Europe 600 (LU0908500753) und der iShares Core MSCI Europe (IE00B4K48X80). Heinrich nennt den Amundi MSCI Europe Quality Factor (LU1681041890) und den Amundi DivDAX II (DE000ETF9033) als Kaufkandidaten.

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In der Eurozone ist das Verhältnis insgesamt ausgeglichen. Dasselbe gilt für deutsche Aktien-ETFs nach dem zwischenzeitlichen DAX-Rekord von rund 27.000 Punkten. Mohr beobachtet Käufe des Deka DAX (DE000ETFL011), während der Amundi Core DAX (LU2611732046) verkauft wird.

Halbleiter gesucht, KI-Fonds abgegeben

In den Branchen-ETFs dominiert weiter die Technologie. Laut Mohr entfallen rund 60 Prozent der Sektorumsätze auf dieses Segment, Käufe und Verkäufe halten sich ungefähr die Waage. Einen leichten Kaufüberhang verzeichnen der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60) und der iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14). Dagegen werden der in der Vorwoche noch gefragte Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51) und der iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552) überwiegend verkauft.

Frank Wollnitz von der ICF Bank verweist auf die teils extremen Kursschwankungen der Technologiewerte. Hintergrund seien Sorgen um die Perspektiven der KI-Branche und Unsicherheiten rund um Nvidia. Der Händler berichtet von Verkäufen des WisdomTree Cybersecurity (IE00BLPK3577), aber auch von Käufen des VanEck Semiconductor (IE00BMC38736). Auch Michael Norizin sieht für den Halbleiter-ETF mehr Käufer. Der Händler von Lang & Schwarz meldet zudem mehrere Investments im vierfach gehebelten Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP (XS2779861082). Das Produkt hatte sich in der ersten Jahreshälfte im Kurs nahezu verzehnfacht, liegt nach massiven Rückschlägen inzwischen aber seit Jahresbeginn sogar im Minus. Die extremen Ausschläge verdeutlichen die Risiken der täglichen Hebelwirkung.

Abseits der Technologie sieht Wollnitz erhebliche Käufe des L&G Clean Water (IE00BK5BC891). Im Goldhandel hat sich das Bild gegenüber der Vorwoche dagegen gedreht. Laut Wollnitz wird in die fallenden Kurse hinein überwiegend verkauft. Ein Beispiel ist der währungsgesicherte Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC (XS2183935274).

Von Thomas Koch, 17. November 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)