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Deutsche Börse-News: "Von Sommerloch keine Spur" (Fonds)

13.08.26 15:22 Uhr
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FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Börsen sind in Sommerlaune - mit immer neuen Hochs. Auch einige Fonds werden gerne gekauft, es gibt aber auch viele Gewinnmitnahmen. Immobilien-Fonds bleiben Sorgenkinder.

13. August 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Immer neue Hochs an den Aktienmärkten beleben auch den Fondshandel. "Stimmung und Umsätze sind gut", berichtet Fondshändler Matthias Präger von der Baader Bank. "Von Sommerloch ist dieses Jahr nichts zu spüren." Der DAX hat am gestrigen Mittwoch das neue Allzeithoch von 26.562 Punkten erreicht. Auch die US-Börsen notieren auf oder nahe Rekordhochs.

Abkehr von Immo-Fonds geht weiter

Zu den Schwerpunkten im Fondshandel der ICF Bank gehören Immobilienfonds, wie Ivo Orlemann meldet. "Neue negative Nachrichten blieben zwar aus, der Abgabedruck hält aber an", bemerkt er. Betroffen von Verkäufen sind etwa der HausInvest (DE0009807016), der Grundbesitz Europa (DE0009807008) und der Deka-ImmobilienEuropa (DE0009809566).

Die Abflüsse aus Immobilien-Publikumsfonds haben sich auch im ersten Halbjahr dieses Jahres fortgesetzt, wie Zahlen des Fondsverbands BVI zeigen: Nach einem Minus von 1,8 Milliarden Euro im ersten Quartal zogen Anlegerinnen und Anleger im zweiten Quartal weitere 1,5 Milliarden Euro ab. 2024 lagen die Nettoabflüsse bei 5,9 Milliarden Euro, 2025 bei 7,7 Milliarden Euro.

Mehr dazu: www.bvi.de

Finanztip rät von Immo-Fonds ab

Die Verbraucherplattform Finanztip hat im Juli erneut geraten, Immobilienfonds zu verkaufen, und zwar über die Börse. "Der Vorteil: Du kennst den genauen Preis und weißt, was Du erzielt hast. Außerdem erhältst Du Dein Geld sofort und kannst es direkt in eine sinnvollere Alternative investieren", heißt es.

Mehr dazu: www.finanztip.de

Aktienfonds: Über die Börse wird gern verkauft

An der Deutschen Börse Frankfurt erzielten im Juli allerdings Aktienfonds die höchsten Umsätze unter den aktiv gemanagten Fonds. Bei der Baader Bank dominieren - wie üblich - die Abflüsse. Verkauft werden etwa der DWS Deutschland (DE0008490962) und Small Cap-Fonds wie der CT (Lux) European Smaller Companies (LU1864952335). Ebenfalls auf den Abgabelisten: der Astra-Fonds (DE0009777003) und der DWS Akkumula (DE0008474024), beides international investierende Aktienfonds der DWS. Bei der ICF geht zudem weiter viel um im Fidelity Global Technology (LU0099574567), mit Käufen und Verkäufen. Der Fond hat - wie der US-Tech-Index Nasdaq - nach Kursverlusten im Juni und Juli wieder zulegen können. Seit Jahresanfang ergibt sich nun ein Kursplus von 18 Prozent.

Im Handel mit Asien-Fonds sind die Umsätze Präger zufolge eher dünn. Auf den Verkaufslisten stehen der HSBC GIF Chinese Equity (LU0039217434) und der Baring Hong Kong China (IE0000829238).

Misch- und Geldmarktfonds mit Zu- und Abflüssen

Insgesamt Umsatzspitzenreiter bei der ICF ist ein Mischfonds: der aktienlastige Flossbach von Storch Multiple Opportunities (LU0323578657), mit Handel in beide Richtungen. Bei der Baader Bank-Kundschaft kommt der ARERO - Der Weltfonds (LU0360863863) gut an.

Nach wie vor hohe Umsätze verzeichnen Geldmarktfonds, mit Zu- und Abflüssen. Eher Abgaben sieht Orlemann für den UniOpti4 (LU0262776809). Präger zufolge wird viel auf den Metzler Euro Liquidity (DE0009761684) und den Pictet Short-Term Money Market (LU0128494191) gesetzt, während der DWS ESG Euro Money Market (LU0225880524) und der Deutsche Floating Rate Notes (LU0034353002) abgestoßen würden.

Gewinnmitnahmen bei Minenfonds

"Stabile Umsätze" meldet Präger zudem für Gold- und Silberminenfonds. Eher verkauft würden der Earth Gold Fund (DE000A0Q2SD8), aber auch der Stabilitas Silber und Weißmetalle (LU0265803667). Der Goldpreis ist zuletzt wieder deutlich gestiegen von rund 4.000 auf kurzzeitig über 4.400 US-Dollar die Feinunze.

Von Anna-Maria Borse, 13. August 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

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