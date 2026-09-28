DWS Invest WellCare: Was hinter der Wende bei diesem Branchenfonds steckt

Gesundheits-Fonds

28.09.26 08:45 Uhr

Der günstige Gesundheitsfonds konnte bei der Rendite jahrelang kaum überzeugen, doch in den vergangenen sechs Monaten hat sich das Bild spürbar gedreht. Warum er jetzt wieder überzeugt.

• Über die Branchen- und regionale Verteilung ist nur etwa die Hälfte des Portfolios direkt im Gesundheitswesen investiert; der Fonds nutzt auch Branchen wie Konsumgüter und Grundstoffe, um Schwankungen auszugleichen und auf Sektorrotationen zu reagieren.

• Der DWS Invest WellCare FD Fonds punktet mit äußerst niedrigen laufenden Kosten (0,810 %) und einer positiven Renditeentwicklung, die sich in den letzten sechs Monaten deutlich verbessert hat (+10,7 %).

Das Wichtigste in Kürze:

Bei den Kosten holt dieser Fonds die volle Punktzahl, bei der Rendite lange nicht mal die halbe, doch jetzt scheint sich das zu ändern.

Eine Position im Fonds hat sich binnen sechs Monaten um mehr als die Hälfte verteuert, eine andere ist im selben Zeitraum gefallen. Wir erklären, woran das liegt.

Nur gut die Hälfte des Portfolios zählt direkt zum Gesundheitswesen, der Rest steckt in Branchen, die man in einem solchen Fonds zunächst nicht vermuten würde.

ETF ISIN Laufende Kosten Ausschüttung Rendite 6 Monate Rendite seit Auflage DWS Invest WellCare FD Fonds LU2379121101 0,810 % ausschüttend +10,7 % -9,2 %

(30.09.2021)

Was der Fonds erreichen will und was ihn besonders günstig macht

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Der DWS Invest WellCare FD (ISIN LU2379121101) investiert in Aktien von Unternehmen, die Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Gesundheitswesen und Wellness verfolgen. Das Fondsmanagement sucht dabei gezielt nach Unternehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen für eine moderne Behandlung, Früherkennung oder Prävention anbieten, und unterzieht diese einer qualitativen Fundamentalanalyse. Einen festen Vergleichsindex gibt es nicht, das Management trifft seine Auswahl also vollständig unabhängig von einer Benchmark-Vorgabe. Mit einem Fondsvermögen von 226 Millionen Euro und einer Auflegung im September 2021 ist der Fonds noch vergleichsweise jung.

Der eigentliche Trumpf des Fonds zeigt sich im unabhängigen Lipper Leaders Bewertungssystem. Dieses ordnet Fonds innerhalb ihrer Vergleichsgruppe auf einer Skala von 1 bis 5 in vier Kategorien ein, wobei 5 jeweils die besten 20 Prozent der Vergleichsgruppe markiert und 1 die schwächsten 20 Prozent. Bei den Kosten erreicht der DWS Invest WellCare FD die volle Punktzahl von 5, da der Fonds im Vergleich zu anderen aktiv gemanagten Gesundheitsfonds außergewöhnlich günstig ist. Der Ausgabeaufschlag liegt bei 0,00 Prozent, die Verwaltungsvergütung bei 0,750 Prozent, eine erfolgsbezogene Vergütung fällt nicht an und die laufenden Kosten summieren sich auf 0,810 Prozent pro Jahr. Für einen aktiv gemanagten Sektorfonds sind das sehr niedrige Werte.

Von enttäuschender Rendite zur spürbaren Wende

Bei den übrigen drei Lipper-Kategorien fällt das Bild bislang deutlich verhaltener aus. Sowohl beim Gesamtertrag als auch beim konsistenten Ertrag und beim Kapitalerhalt kommt der Fonds jeweils nur auf 2 von 5 Punkten Über ein Jahr steht aktuell eine Rendite von 4,5 Prozent zu Buche, über drei Jahre kumuliert 1,82 Prozent, umgerechnet gerade einmal 0,60 Prozent pro Jahr.

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Genau hier beginnt jedoch die eigentliche Geschichte dieses Fonds. In den vergangenen sechs Monaten hat der DWS Invest WellCare FD um 10,7 Prozent zugelegt, ein deutlicher Bruch mit der bisherigen Schwäche. Da die Lipper-Bewertung vor allem längere Zeiträume abbildet, zeigt sie diese jüngste Entwicklung noch nicht, was die aktuelle Chance für Anleger umso interessanter macht: ein Fonds, der beim Kostenpunkt ohnehin schon zur Spitzengruppe zählt und bei dem sich nun auch beim Ertrag erste deutliche Lebenszeichen zeigen.

Wer diese Kombination aus niedrigen Kosten und einer sich andeutenden Ertragswende für den eigenen Depotaufbau nutzen möchte, kann den DWS Invest WellCare FD über die ISIN LU2379121101 direkt provisionsfrei bei finanzen.net ZERO handeln und so zu vergleichsweise niedrigen Kosten in genau diese Position einsteigen.

Die drei größten Positionen und warum sie zuletzt so unterschiedlich liefen

Größte Einzelposition im Fonds ist mit 6,2 Prozent Agilent Technologies, ein Hersteller von Labor- und Analysegeräten für Pharma-, Diagnostik- und Life-Science-Unternehmen. Die Aktie legte in den vergangenen sechs Monaten um 52,3 Prozent zu, angetrieben von deutlich besser als erwarteten Quartalszahlen, einem Umsatzwachstum von gut 8 Prozent im dritten Quartal, einer daraufhin angehobenen Jahresprognose und spürbar verbesserten Margen. Mit 6,0 Prozent folgt Eli Lilly, bekannt vor allem für seine Diabetes- und Abnehmpräparate. Die Aktie stieg im selben Zeitraum um 31,9 Prozent, getragen von rasant wachsenden Umsätzen der Präparate Mounjaro und Zepbound sowie einer wiederholt angehobenen Jahresprognose. Auf Rang drei liegt mit 5,6 Prozent Abbott Laboratories, ein breit aufgestellter Medizintechnik- und Diagnostikkonzern. Anders als die beiden anderen Top-Positionen fiel die Aktie um 3,1 Prozent, obwohl das Unternehmen zuletzt mehrfach die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertraf. Der Markt reagierte dabei auf einen vorsichtigeren Ausblick für die kommenden Quartale.

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Die unterschiedliche Entwicklung der drei größten Positionen erklärt einen guten Teil der jüngsten Fondsrendite und passt zu einer breiteren Bewegung am Markt. Anleger rotieren derzeit verstärkt aus hoch bewerteten Technologiewerten heraus und in etablierte Gesundheitskonzerne mit soliden Geschäftsmodellen und aktiven Übernahmen hinein, was dem gesamten Sektor zuletzt spürbaren Rückenwind gegeben hat.

Regionale und Branchenverteilung: mehr als nur Gesundheitswesen

Regional dominieren US-Unternehmen mit 61,0 Prozent das Portfolio, mit deutlichem Abstand folgen Dänemark mit 7,2 Prozent und Frankreich mit 7,0 Prozent. Die übrigen Anteile stammen nahezu vollständig aus Europa, mit Japan als Ausnahme bei 4,7 Prozent. Auffällig ist zudem, dass nur 51,4 Prozent der Fondsunternehmen direkt dem Gesundheitswesen zugeordnet werden, für einen Fonds dieser Ausrichtung ein vergleichsweise niedriger Anteil. Dahinter kommen mit 13,3 Prozent Hauptverbrauchsgüter, mit 11,4 Prozent dauerhafte Konsumgüter und mit 9,9 Prozent Grundstoffe auf relevante Anteile.

Zu den wichtigsten Positionen dieser Branchen zählen vor allem Novozymes und Ecolab aus dem Bereich Grundstoffe, Danone und Colgate-Palmolive aus dem Bereich Hauptverbrauchsgüter sowie Halma aus dem Informationstechnologiebereich. Der Fonds hängt somit nicht ausschließlich am Wohl und Wehe der klassischen Pharma- und Biotechbranche, sondern fängt Schwächephasen einzelner Gesundheitssubsektoren teilweise durch Beimischungen aus Konsumgüter- und Grundstoffunternehmen mit angrenzendem Wellness- oder Hygienebezug ab.

Was Anleger vor dem Einstieg wissen sollten

Konzentriert sich ein Fonds wie dieser auf eine einzelne Branche, hängt die Wertentwicklung stärker von deren Entwicklung ab als bei einem breit gestreuten Welt-ETF, positive wie negative Nachrichten aus dem Gesundheitssektor schlagen entsprechend deutlicher durch. Hinzu kommt ein Fremdwährungsrisiko, da ein Großteil des Portfolios außerhalb der Eurozone investiert ist und Wechselkursschwankungen die Rendite in Euro spürbar beeinflussen können. Auch regulatorische Eingriffe, etwa bei Arzneimittelpreisen oder Zulassungsverfahren, können einzelne Positionen und damit den gesamten Fonds treffen. DWS empfiehlt für diesen Fonds einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren, was angesichts der Branchenkonzentration und der teils kräftigen Kursschwankungen einzelner Positionen eine sinnvolle Orientierung ist.

Für wen sich der Fonds eignet

Der DWS Invest WellCare FD (ISIN LU2379121101) eignet sich für Anleger, die an das langfristige Potenzial des Gesundheits- und Wellnesssektors glauben und dafür einen aktiv gemanagten, aber ungewöhnlich günstigen Fonds suchen. Gerade die Kombination aus Kosten auf Top-Niveau und einer Rendite, die nach Jahren der Schwäche in den vergangenen sechs Monaten deutlich angezogen hat, macht den aktuellen Zeitpunkt interessant. Wer glaubt, dass sich die jüngste Sektorrotation hin zu Gesundheitswerten fortsetzt, findet hier einen Fonds, der genau darauf ausgerichtet ist, ohne dass hierfür überdurchschnittliche Gebühren in Kauf genommen werden müssen.

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Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-Fonds unterliegen Kursschwankungen, Kursverluste bis hin zum Totalverlust sind grundsätzlich möglich.