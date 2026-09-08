Fidelity Global Technology Fund: Ein Fondsmanager reist regelmäßig ins Silicon Valley, um zu verstehen, wo die nächste Technologiewelle entsteht

Globaler Tech-Fonds

09.09.26 08:45 Uhr

Seit 1999 setzt dieser Technologiefonds gezielt auf Marktführer und Nischenchampions weltweit, doch der Fondsmanager bleibt bei einigen der derzeit gefragtesten KI-Aktien auffällig zurückhaltend.

Das Wichtigste in Kürze:

Seit 1999 am Markt und mit über 31 Milliarden Euro Volumen längst etabliert, trotzdem bleibt der Fondsmanager bei einigen der derzeit populärsten KI-Aktien bewusst vorsichtig.

Ein Chiphersteller, ein Cloud-Riese und ein Techkonzern mit riesigem Ökosystem führen das Portfolio an.

Eine Reise ins Silicon Valley hat dem Fondsmanagement Einblicke geliefert, die erklären, warum der Fonds seinem Vergleichsindex zuletzt spürbar hinterherhinkte.

Was der Fonds ist und welche Strategie er verfolgt

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Der Fidelity Funds Global Technology Fund wurde am 1. September 1999 aufgelegt und investiert weltweit in Technologieunternehmen, ohne Beschränkung nach Firmengröße oder Land, auch in Schwellenländern. Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70 Prozent, in der Regel 75 Prozent, des Vermögens fließen in Unternehmen, die technologische Fortschritte ermöglichen oder davon profitieren. Der Fondsmanager verfolgt dabei einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz und sucht qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumsaussichten zu attraktiven Bewertungen. Die Investmentideen lassen sich in drei Kategorien einteilen: Wachstumsunternehmen mit disruptiven Technologien, zyklische Chancen bei Marktführern einzelner Teilsektoren und Unternehmen in besonderen Situationen wie Turnarounds oder möglichen Übernahmen. Der Fonds berücksichtigt Umwelt- und Sozialmerkmale und strebt einen höheren ESG-Score an als sein Vergleichsindex, der MSCI AC World Information Technology Index. Als reiner Branchenfonds orientiert sich das Management an diesem Index, darf aber davon abweichen und auch außerhalb investieren. Mit einem Fondsvermögen von 31,4 Milliarden Euro zählt der Fonds zu den größeren aktiv gemanagten Technologiefonds am Markt.

Fondsmanager, Kosten und Etabliertheit

Verantwortet wird der Fonds seit 2013 von Hyun Ho Sohn, der seit 2005 bei Fidelity arbeitet und über 20 Jahre Investmenterfahrung mit Schwerpunkt Technologieaktien verfügt. Für den Kauf fällt ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5,25 Prozent an, die Verwaltungsgebühr liegt bei 1,50 Prozent pro Jahr, die laufenden Kosten bei 1,89 Prozent, ein für einen aktiv gemanagten, spezialisierten Technologiefonds mit intensivem Research plausibler, aber kein günstiger Wert. Fidelity bietet den Fonds in mehreren Anteilsklassen mit unterschiedlicher Fondswährung und Ausschüttungsart an, weshalb Anleger vor dem Kauf die Details der jeweils gewählten Klasse prüfen sollten.

Die drei größten Positionen: Chiphersteller, Cloud-Riese und Ökosystem-König

An der Spitze des Portfolios steht Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 9,5 Prozent. Das Unternehmen fertigt als weltgrößter Auftragshersteller Chips für praktisch alle bedeutenden Technologiekonzerne und gilt damit als kaum zu umgehender Zulieferer der gesamten Halbleiterbranche. Auf Rang zwei folgt Microsoft mit 6,7 Prozent, dessen Cloud-Plattform Azure und Softwaregeschäft rund um Windows und Office zu den zentralen Infrastrukturanbietern für Unternehmen weltweit zählen. Dritter im Bunde ist Apple mit 5,1 Prozent, dessen Stärke weniger in einzelnen Produkten als in einem geschlossenen Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen liegt, das Kunden langfristig bindet. Abgerundet wird das Spitzenfeld unter anderem von Alphabet (4,8 Prozent), Amazon.com (4,3 Prozent) und Texas Instruments (3,7 Prozent). Zusammen kommen die zehn größten Positionen auf 44,1 Prozent des Fondsvermögens, für einen thematischen Technologiefonds ein bewusst hoher, konzentrierter Wert.

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Wie sich das Portfolio auf Branchen und Länder verteilt

Informationstechnologie macht mit 65,7 Prozent den mit Abstand größten Branchenanteil aus, ergänzt um Kommunikationsdienste mit 13,7 Prozent, worunter etwa internetbasierte Geschäftsmodelle fallen. Zusammen stehen diese beiden Branchen für fast 80 Prozent des Fonds, der Rest verteilt sich unter anderem auf Verbrauchsgüter und Industrieunternehmen. Geografisch dominieren die Vereinigten Staaten mit 53,9 Prozent, gefolgt von Taiwan mit 11,1 Prozent und den Niederlanden mit 8,3 Prozent, wo mit ASML Holding ein zentraler Zulieferer der Chipindustrie beheimatet ist. China kommt auf 6,7 Prozent, der Rest verteilt sich auf weitere asiatische und europäische Länder. Diese Mischung zeigt, dass der Fonds trotz eines klaren US-Schwerpunkts auch an wichtigen Knotenpunkten der globalen Halbleiterlieferkette investiert ist.

Rendite im Vergleich zum Vergleichsindex

Über die vergangenen Jahre zeigte der Fonds ein wechselhaftes Bild gegenüber seinem Vergleichsindex. In starken Börsenjahren wie 2020/21 lag der Fonds mit 44,8 Prozent deutlich vor dem Index mit 38,0 Prozent, in anderen Jahren wie 2021/22 verlor er mit minus 11,5 Prozent etwas weniger als der Index mit minus 12,7 Prozent. Im jüngsten Zwölfmonatszeitraum bis Ende Juli 2026 fiel der Rückstand hingegen deutlich aus. Der Fonds erzielte 20,2 Prozent, während der Vergleichsindex um 34,9 Prozent zulegte. Der Risikoindikator des Fonds liegt bei 4 von 7 möglichen Stufen, was für einen auf eine einzelne, schwankungsanfällige Branche fokussierten Aktienfonds ein erwartbar erhöhtes, aber kein extremes Risikoniveau darstellt.

Was der Fondsmanager zuletzt beobachtet hat

Nach einer Reise ins Silicon Valley berichtete Fondsmanager Hyun Ho Sohn im August 2025 von einigen aufschlussreichen Eindrücken, die auch erklären, warum sich der Fonds zuletzt vom Vergleichsindex entfernte. Die Nachfrage von Verbrauchern nach KI-Anwendungen wachse rasant, während Unternehmen bei der Einführung kostenpflichtiger KI-Produkte noch zurückhaltender agieren, weil interne Prozesse erst angepasst werden müssen. Gegenüber einigen der größten, besonders hoch bewerteten KI-Halbleiterunternehmen äußerte sich Sohn skeptisch, da er die sehr hohen Investitionsausgaben ihrer Kunden für nicht dauerhaft tragfähig hält. Genau in diesem Marktsegment fielen die Kursgewinne zuletzt aber besonders stark aus, was einen wesentlichen Teil des Rückstands des Fonds gegenüber seinem breiter gefassten Vergleichsindex erklären dürfte. Sein Fokus liegt stattdessen auf aus seiner Sicht unterschätzten Nutznießern der KI-Entwicklung, etwa Software- und Dienstleistungsunternehmen, die KI-Technologie einsetzen, sowie auf Hardwareanbietern, die vom zweiten Ausbauzyklus profitieren könnten, ohne am ersten beteiligt gewesen zu sein. Auch bei Halbleiterunternehmen in Turnaround-Situationen und bei Anbietern von Design-Software für die Chipindustrie sieht er Potenzial.

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Für wen sich der Fonds eignet

Der Fidelity Funds Global Technology Fund eignet sich für risikobereite Anleger, die gezielt an der Technologiebranche teilhaben möchten und einem erfahrenen Fondsmanagement die Auswahl zwischen etablierten Marktführern, zyklischen Chancen und Sondersituationen anvertrauen. Der Risikoindikator von 4 von 7 sowie die klare Fokussierung auf eine einzelne, historisch schwankungsanfällige Branche machen deutlich, dass sich der Fonds eher als thematische Beimischung eignet als als alleiniger Kernbaustein eines Depots. Die jüngste Underperformance gegenüber dem breiten Technologieindex zeigt zudem, dass ein bewusst selektiver, bewertungssensibler Ansatz in Phasen extremer Kursrallyes bei einzelnen Marktführern zurückfallen kann. Angesichts des Ausgabeaufschlags von bis zu 5,25 Prozent und laufender Kosten von 1,89 Prozent pro Jahr sollten Anleger einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Technologie-Branchenfonds unterliegen erhöhten Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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