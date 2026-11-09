GNW-News: Anchor Energy Partners startet ersten Fonds mit den Zielen europäische Energieflexibilität und Speicherinfrastruktur
^KOPENHAGEN, Dänemark, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Anchor Energy Partners, eine neue, in Kopenhagen ansässige Investitionsplattform
mit dem Schwerpunkt europäische Energieflexibilität und Speicherinfrastruktur,
hat heute den Start ihres ersten Fonds, des?Anchor Fund I", mit einem
Zielvolumen von 75 Millionen Euro bekannt gegeben. Der Fonds wird in
Batteriespeicher und andere flexible Anlagen in ganz Europa investieren. Dabei
zielt er auf einen wachsenden Bedarf ab, der durch den Ausbau erneuerbarer
Energien, die beschleunigte Elektrifizierung und den zunehmenden Druck auf die
Stromnetze angetrieben wird.
Das europäische Stromsystem verändert sich schneller als das Stromnetz. Wind-
und Solarenergie bestimmen mittlerweile während eines immer größeren Anteils von
Stunden den Strompreis, während Elektrifizierungs- und Rechenzentren die
Nachfrage in die Höhe treiben. Das Ergebnis ist ein System, in dem es immer
häufiger zu viel oder zu wenig Strom gibt: Die europäischen Strommärkte
verzeichneten im Jahr 2025 insgesamt mehr als 7.800 Stunden mit negativen
Großhandelspreisen. Was dem System fehlt, ist Flexibilität - die Fähigkeit,
Strom zu speichern, wenn er reichlich vorhanden ist, und ihn freizugeben, wenn
er benötigt wird. Batteriespeicher sind derzeit der schnellste Weg, diese
Flexibilität zu schaffen. Europa verfügt heute über weniger als 80 GWh
installierte Batteriespeicherkapazität, obwohl bis 2050 rund 1.200 GWh benötigt
werden.
?Europa hat einen Großteil der schweren Arbeit beim Aufbau der erneuerbaren
Energieerzeugung bereits geleistet. Der Engpass liegt nun in der Flexibilität.
Doch viele gute Projekte im Mittelstand kommen kaum voran, weil nur wenige
Investoren über das entsprechende Kapital und Fachwissen verfügen, um sie zu
finanzieren", erklärt Fabian Siegel, CEO und Mitbegründer von Anchor Energy
Partners.?Diese Lücke wollen wir schließen. Unser Team hat bereits
Batteriespeicher in Deutschland und Finnland errichtet und betreibt sie nun
auch. Insgesamt bringt das Team eine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen
Energieinvestitionen und Anlagenverwaltung mit."
Der Fonds ist auf Chancen ausgerichtet, bei denen der strukturelle Bedarf an
Flexibilität, begrenzte Kapitalverfügbarkeit und fundiertes Fachwissen
zusammenkommen, um attraktive Investitionen zu schaffen. Mit dem Fonds werden
risikominimierte, baureife Anlagen erworben und betrieben. Dabei wird eigene
Akquise mit aktiver, datengestützter Anlagenverwaltung kombiniert, um ein
differenziertes Portfolio an unverzichtbarer Energieflexibilität und
Speicherinfrastruktur in ganz Europa aufzubauen. Anchor arbeitet bereits mit
etablierten Entwicklern, Technologieanbietern und Betriebspartnern in
ausgewählten europäischen Märkten zusammen. Im Laufe der Zeit beabsichtigt
Anchor, in angrenzende Flexibilitätsbereiche zu expandieren, darunter die
Zusammenlegung erneuerbarer Energien sowie Energielösungen für Gewerbe und
Industrie.
Anchor baut auf der Erfahrung der Gründungspartner in den Bereichen
Energieinvestitionen, Handel, Anlagenverwaltung und Strategie auf, gesammelt bei
Unternehmen wie Ørsted, Danske Commodities, AIP, Icecreek Energy und der Boston
Consulting Group. Unter der Leitung von Fabian Siegel, gemeinsam mit Lasse
Helstrup (Investments), Alejandra Huerta (Asset Management), Abhi Chirimar (AI &
Technology) und Ludvig Holsteinborg (Operations) hat das Team Fonds im Wert von
mehr als 30 Milliarden Euro verwaltet und zahlreiche Plattformen von der
Gründung bis zum Exit begleitet - darunter zwei Börsengänge. Außerdem betreibt
es bereits Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von mehr als 120 MWh in
ganz Europa. Das Team wird von Beratern und Investoren mit Hintergrund in den
Bereichen Energie, Infrastruktur, Technologie und Finanzen unterstützt.
Der erste Abschluss wurde von 2degrees, dem Gründungsinvestor und Miteigentümer
von Anchor Energy Partners, sowie von Investoren aus dem breiteren Netzwerk
unterstützt. 2degrees wurde von Mikkel Bülow-Lehnsby, Mitbegründer von Urban
Partners, ins Leben gerufen. Geleitet wird es von Managing Director Søren Wiberg
Holm. Als private Investmentgesellschaft konzentriert man sich auf Unternehmen,
die strukturelle Lücken zwischen Angebot und Nachfrage in den Bereichen Energie,
Klima und Technologie schließen.
?2degrees investiert in starke Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage,
allerdings mit hervorragenden Teams und im Einklang mit gesellschaftlichen
Interessen. Anchor Energy Partners erfüllt alle drei Kriterien. Wir freuen uns
darauf, Anchor Energy Partners auf dem Weg zu einer führenden paneuropäischen
Investitionsplattform zu unterstützen - und dabei zu helfen, das Energiesystem
aufzubauen, das Europa in Zukunft benötigen wird", so Mikkel Bülow-Lehnsby,
Gründer von 2degrees.
UNTERSTÜTZENDE INFORMATIONEN
Über Anchor Energy Partners
Anchor Energy Partners ist eine dänische Investitionsplattform für Infrastruktur
im Bereich Energieflexibilität. Das Unternehmen finanziert, errichtet und
betreibt Batteriespeicher und damit verbundene flexible Anlagen im europäischen
Mittelstand, beginnend mit dem Anchor Fund I. Anchor Energy Partners ApS ist bei
der dänischen Finanzaufsichtsbehörde als Verwalter alternativer Investmentfonds
registriert. www.anchorenergy.eu (http://www.anchorenergy.eu/)
Biografien der Partner
Fabian Siegel, Managing Partner & CEO
Fabian Siegel verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau von
Technologie- und Energieunternehmen. Er war Mitbegründer von Delivery Hero,
gründete Marley Spoon und führte das Unternehmen an die Börse. 2024 gründete er
Icecreek Energy, eine europäische BESS-Plattform.
Lasse Helstrup, Partner, Investments
Lasse Helstrup verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Energie- und
Infrastrukturinvestitionen, darunter neun Jahre bei AIP Management, einem von
nordischen Pensionskassen unterstützten Infrastrukturinvestor, wo er
Investitionen in erneuerbare Energien im Wert von mehr als 2 Milliarden US-
Dollar tätigte.
Alejandra Huerta, Partnerin, Asset Management
Alejandra Huerta verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung in den Bereichen
Energie, Strom- und Gashandel bei Danske Commodities, der Projektentwicklung bei
Ørsted sowie der Strategieberatung für Energieunternehmen bei der Boston
Consulting Group.
Abhi Chirimar, Partner, AI & Technology
Abhi Chirimar verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von
KI- und Handelstechnologien, zuletzt als Chief AI Officer bei Icecreek Energy
und davor acht Jahre als CIO von AMJ Singapore.
Ludvig Holsteinborg, Partner, Operations
Ludvig Holsteinborg verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen
Private Equity, Fondsmanagement und Recht, unter anderem als General Counsel bei
The Footprint Firm, als Head of Legal bei North-East Family Office und als
Rechtsanwalt bei Accura.
Medienkontakt
Alejandra Huerta, Anchor Energy Partners
alejandra@anchorenergy.eu | +45 91 34 65 40
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar. Der Anchor
Fund I steht ausschließlich professionellen Anlegern offen.
Von links nach rechts: Ludvig Holsteinborg (Operations), Abhi Chirimar (AI &
Technology), Alejandra Huerta (Asset Management), Lasse Helstrup (Investments),
Fabian Siegel (CEO)
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