Hedgefonds fordert Job-Abbau bei Google-Mutter Alphabet

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Das Ende des Tech-Booms bringt auch die Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) unter Druck - ein Investor fordert "aggressive" Sparmaßnahmen. Die Kosten seien zu hoch, der Konzern habe zu viele Beschäftigte, beschwerte sich TCI Fund Management am Dienstag in einem offenen Brief an Alphabet-Chef Sundar Pichai. Der Hedgefonds kritisiert, dass die Mitarbeiterzahl seit 2017 um mehr als 20 Prozent pro Jahr gestiegen sei. Das Wachstum sei "exzessiv" und stehe nicht im Verhältnis zur tatsächlich benötigten Anzahl an Beschäftigten. Eine Reaktion von Alphabet lag zunächst nicht vor.

Nachdem sich Tech-Unternehmen jahrelang einen Wettkampf um Arbeitskräfte lieferten, kündigten angesichts von Inflations- und Rezessionssorgen zuletzt immer mehr von ihnen Entlassungen an. So kam es etwa bei der Facebook-Mutter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und bei dem von Elon Musk übernommenen Online-Netzwerk Twitter <(Twitter)> zu Job-Kahlschlägen. TCI ist ein "aktivistischer" Investor, der sich bereits bei anderen Unternehmen wie Canadian Railway erfolgreich ins Management eingemischt hat. Der Hedgefonds ist nach eigenen Angaben seit 2017 bei Alphabet investiert und hält derzeit Aktien im Wert von über sechs Milliarden Dollar./hbr/DP/he