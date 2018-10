KanAm Grund: LEADING CITIES INVEST  Toulouse als weiterer neuer Standort

Die Stärken von Toulouse sind mit zwei Begriffen verbunden: Innovation und Hybridisierung, d.h. eine intelligente Vermischung von Start-ups und großen institutionellen Adressen. Toulouse ist eines der bedeutendsten Luftfahrtzentren der Welt. Etwa 34.000 Beschäftigte arbeiten in diesem Industriezweig mit bekannten Unternehmen wie Airbus, ATR und EADS. Das markante Gebäude steht nahe dem Autobahnring um die Stadt und dem Flughafen. Der Immobilienmarkt expandiert dort kontinuierlich, insbesondere das Gebiet um das neue Areal Andromède, welches direkt an der Autobahn und gegenüber von Airbus gelegen ist.

Die beiden Mieter:

AKKA Technologies als Hauptmieter ist ein europäisches Ingenieurs- und Technologieberatungsunternehmen, gegründet 1984. AKKA ist in den Sektoren Luftfahrt, Eisenbahn, Raumfahrt und Automobil tätig. Es unterhält mehr als 50 internationale Niederlassungen, beschäftigt weltweit 15.000 Mitarbeiter und verzeichnete 2017 einen Umsatz in Höhe von 1,3 Mrd EUR.

SOGETI – ein IT-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Softwaretest- und Qualitätsmanagement-Dienstleistungen. Das Unternehmen hat weltweit 25.000 Mitarbeiter und ist in 15 Ländern vertreten.

Die Mietverträge haben die für Frankreich übliche mittelfristige Laufzeit zwischen 6 – 9 Jahren.

Fazit

Der LEADING CITIES INVEST ist nunmehr in 16 Objekte in neun Städten in vier Ländern* mit unterschiedlichen Nutzungsarten investiert. Der Fonds ist in Deutschland in München (2x), Frankfurt a.M., Hamburg und Dresden investiert, europaweit aber ebenso in Paris, Brüssel London und Edinburgh. Mit Toulouse erhält der LEADING CITIES INVEST eine weitere Standortdiversifikation. Der erste Immobilienfonds der neuen Generation für Privatanleger schloss auch das vergangene Geschäftsjahr mit deutlich über 3 % p.a. ab.



Bitte lesen Sie auch den kürzlich erschienen Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018.



CashCall bleibt bestehen

Zurzeit verhandeln wir die Objekterwerbe, die noch in 2018 geplant sind. Nutzen Sie daher die verbleibenden Wochen in diesem Jahr für eine Investition in den erfolgreichen LEADING CITIES INVEST.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns über Ihr Engagement.

* incl. »Kugelhaus« in Dresden und »Le Galilée« in Toulouse, die voraussichtl. im November 2018 in den Bestand wechseln.