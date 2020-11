Mischfonds: Der Phaidros Balanced im Kurzportrait

An der Börse gibt es meist Licht und Schatten. So auch jetzt. So ziehen Notenbanken und Regierungen in den Industrieländern an einem Strang, was die Kapitalmärkte mit steigenden Kursen honorieren. Allerdings hinken die Firmengewinne der Kursentwicklung in der Breite noch hinterher, nimmt man amerikanische Tech-Giganten wie Apple, Microsoft?&?Co einmal aus.

In dieser Lage setzen Ernst Konrad und Georg von Wallwitz beim Phaidros Balanced weiterhin auf margenstarke Unternehmen wie Amazon, Mastercard, Medtronic oder SAP, die auch bei einer schwachen Konjunktur profitabel arbeiten können. Zudem investieren sie in chinesische E-Commerce-Titel wie Alibaba und JD.com oder in MercadoLibre, das Amazon von Lateinamerika.

Hintergrund: Die beiden Fondsmanager vom Münchner Vermögensverwalter Eyb?&?Wallwitz glauben, dass die Globalisierung sich im Streit zwischen China und den USA abschwächen könnte und somit mehr regionale Champions entstehen dürften. Um die Risiken im Griff zu behalten, investieren sie zudem in langlaufende Staatsanleihen guter Bonität sowie in Gold und Immobilienaktien.

Fazit: Der Phaidros Balanced rangiert meist im oberen Drittel, ohne große Wetten einzugehen, die den Erfolg allein erklären.



Tabelle: Mischfonds Aktien?&?Anleihen (weltweit)