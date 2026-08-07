OTS: die Bayerische / Commerz Real übernimmt Fondsmanagement für Pangaea Life ...

Commerz Real übernimmt Fondsmanagement für Pangaea Life Blue Energy

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München (ots) - Die Commerz Real und die Versicherungsgruppe die Bayerische

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arbeiten künftig bei Infrastrukturinvestments zusammen. Wie die Partner

gemeinsam mitteilen, wird die Commerz Real zum 1. Januar 2027 als Fondsmanager

die Steuerung und Betreuung des mehr als 500 Millionen Euro umfassenden Pangaea

Life Blue Energy übernehmen.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesondere

in Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftanlagen, sowie in Energiespeicher und

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Energieeffizienz-Projekte. Pangaea Life entstand 2017 als Produktmarke für

Sachwertinvestments in den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige

Wohnimmobilien1 der Münchener Versicherungsgruppe.

"Ich freue mich sehr, dass wir dieses attraktive Mandat gewinnen konnten und es

jetzt in die Zukunft führen. Die Kooperation zwischen Commerz Real, Pangaea Life

und der Versicherungsgruppe die Bayerische markiert den Beginn einer

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langfristigen Partnerschaft und bildet die Ausgangsbasis für weiteres

gemeinsames Wachstum", sagt Henning Koch, Vorstandsvorsitzender der Commerz Real

AG.

"Die Idee hinter Pangaea Life war von Anfang an innovativ: Investment, einen

Beitrag zur Energiewende und Altersvorsorge in einem Produkt zu vereinen. Was

damals mutig war, ist heute ein Erfolgsmodell. Mit der Commerz Real entwickeln

wir diese Idee jetzt konsequent weiter. Dabei haben uns nicht nur Kompetenz und

Größe überzeugt, sondern vor allem die Menschen dahinter. Wir haben Partner

gesucht, die unsere Werte, unsere langfristige Denkweise und unsere Leidenschaft

für dieses Projekt teilen. Genau das haben wir gefunden", sagt Martin Gräfer,

Vorstand der Bayerischen.

Der Pangaea Life Blue Energy hat sich seit seiner Auflage als Sachwertefonds für

erneuerbare Energien etabliert. Mit der nächsten Entwicklungsphase soll das

Investmentuniversum gezielt erweitert werden: Neben Wind-, Solar- und

Wasserkraftanlagen rücken künftig auch Speicher, Netze und weitere energienahe

Infrastruktur stärker in den Fokus. Damit soll der Fonds noch breiter an der

Energiewende partizipieren und zusätzliche Ertragsquellen erschließen, die

langfristig angelegt und weniger stark von kurzfristigen Marktbewegungen geprägt

sind. Commerz Real bringt dafür ihre Erfahrung im Management von Sachwertefonds

sowie ihren Zugang zu passenden Infrastrukturprojekten ein.

"Für uns zählt nicht nur, wo erneuerbare Energie erzeugt wird, sondern auch, wie

sie gespeichert, verteilt und wirtschaftlich nutzbar gemacht wird. Mit dem

erweiterten Infrastrukturansatz stärken wir die Portfolioqualität des Blue

Energy und richten den Fonds auf die nächste Phase der Energiewende aus", sagt

Judith Lechermann, CIO der Bayerischen.

"Der Pangaea Life Blue Energy macht die Energiewende für Kundinnen und Kunden

nachvollzieh- und investierbar. Mit der Commerz Real erweitern wir die

Möglichkeiten, genau diesen Weg konsequent weiterzugehen", sagt Uwe Mahrt, CEO

der Pangaea Life GmbH.

Das Mandat für den Pangaea Life Blue Energy fügt sich in das bestehende

Portfolio der Commerz Real an Infrastrukturinvestments passgenau ein. Die

Sachwertetochter der Commerzbank verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf

dem Feld der Erneuerbare-Energien-Investments und verwaltet für ihre Anleger

mehr als 100 Onshore-Windenergie- und Photovoltaikparks, eine Beteiligung am

Offshore-Windpark Veja Mate in der Nordsee und eine mittelbare Beteiligung am

deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Neben Spezialfonds und Mandaten für

institutionelle Investoren betreut die Commerz Real mit dem Hausinvest, dem

Klimavest und dem Infravest auch Sachwertefonds für private und

semiprofessionelle Anleger sowie geschlossene Fonds der Marke CFB-Invest.

Bisher wird der Pangaea Life Blue Energy Fonds vom Hamburger Sachwertemanager

Aquila Capital (ACI) betreut, der ebenfalls zur Commerz Real Gruppe gehört. Im

Zuge der Kooperation wird das Mandat zum Jahreswechsel auf die Commerz Real

übertragen. Es war kürzlich europaweit neu ausgeschrieben worden. Dabei konnte

sich die Commerz Real gegen mehrere Mitbewerber durchsetzen.

1 Der Pangaea Life Blue Living Fonds investiert in Neubauprojekte, die

mindestens dem KfW-Effizienzhaus-55-Standard entsprechen oder über eine

LEED-Zertifizierung verfügen.

Pressekontakt Commerz Real

Maurice Farrouh 0611 7105 4405

Pressekontakt Die Bayerische

Maximilian Krones 089 6787 8257

Über Commerz Real

Die Commerz Real AG ist der Asset Manager der Commerzbank-Gruppe und verfügt

über 50 Jahre internationale Markterfahrung. Das Unternehmen vereint umfassendes

Know-how im Asset Management mit breiter Strukturierungsexpertise und entwickelt

daraus sachwertorientierte Fondsprodukte sowie individuelle Investmentlösungen

in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur. Als Leasingdienstleister der

Commerzbank bietet die Commerz Leasing zudem bedarfsgerechte Leasingkonzepte.

Seit 2025 sind die Asset-Management-Beteiligungen der Commerzbank-Gruppe bei der

Commerz Real AG gebündelt. Neben den Marken und Produkten der Commerz Real

zählen dazu die Aquila Capital Investmentgesellschaft mit Fokus auf nachhaltige

Sachwertinvestments im Bereich Energieinfrastruktur sowie Yellowfin Asset

Management als Boutique für liquide Investmentstrategien. Unter dem Dach der

Commerz Real AG verwalten insgesamt rund 1.000 Mitarbeitende an rund 20

Standorten Vermögenswerte von rund 55 Mrd. Euro.

http://www.commerzreal.com

Über die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den

Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.

(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der

Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV

Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen knapp 804,9 Mio.

Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem

Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000

persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen

bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen

Unternehmensrating 2026 der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A+

("sehr gut") erteilt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem

Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Auch die BL die Bayerische

Lebensversicherung AG erzielte im Unternehmensrating erneut ein A+. Die BA die

Bayerische Allgemeine AG wird im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im

Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA

ausgezeichnet.

Über Pangaea Life

Pangaea Life ist ein auf Sachwertinvestments in den Bereichen erneuerbare

Energien und nachhaltige Wohnimmobilien1 spezialisierter globaler

Investmentmanager und Anbieter entsprechender Anlagelösungen. Die Marke wurde

2017 durch die Versicherungsgruppe die Bayerische mit dem Ziel gegründet,

Renditechancen mit Investitionen in reale Sachwerte zu verbinden. Hinter Pangaea

Life stehen zwei Fonds: Blue Energy investiert in Projekte und Anlagen zur

Erzeugung erneuerbarer Energien, Blue Living in Wohnimmobilien mit definierten

Gebäude- und Nachhaltigkeitsstandards1. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell

über ein Fondsvolumen von rund 518,8 Millionen Euro und bietet Kunden seit

Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 6,0 Prozent.

Der Fonds Blue Living verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 176,7

Millionen Euro und weist seit Auflage eine durchschnittliche jährliche

Bruttowertentwicklung von 4,4 Prozent auf (jeweils Bruttowerte; Stand

30.06.2026).

Pressekontakt:

Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische

Felicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,

Telefon (089) 6787-8257,

E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/6330058

OTS: die Bayerische