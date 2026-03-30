OTS: KfW / KfW Capital startet Fundraising für den Wachstumsfonds II
KfW Capital startet Fundraising für den Wachstumsfonds II
Frankfurt am Main (ots) - Gemeinsame Presseerklärung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie, des Bundesministeriums der Finanzen, der KfW und von KfW
Capital
- Dachfonds für institutionelle Investoren mit breit diversifiziertem Zugang zur
Assetklasse European Venture
- Renditeorientierte Strategie bei ausgewogenem Risikoprofil
- Zweite Venture-Capital-Fondsgeneration des erfolgreichen Wachstumsfonds
Deutschland erneut mit einer Milliarde Euro Zielvolumen
- KfW Capital, einer der aktivsten Investoren mit tiefer Marktkenntnis, erneut
als Anlageberater und -vermittler beauftragt
- Stärkung des deutschen und europäischen VC-Ökosystems sowie Mobilisierung
privaten Kapitals
KfW Capital startet zum 1. April 2026 das Fundraising für den Dachfonds
Wachstumsfonds II. Er bildet die zweite Fondsgeneration des Wachstumsfonds
Deutschland, dessen Volumen von einer Milliarde Euro innerhalb von drei Jahren
nahezu vollständig investiert wurde. Wie sein Vorgänger richtet sich der
Wachstumsfonds II an institutionelle Investoren im In- und Ausland - darunter
Versicherer, Versorgungswerke, Pensionskassen, Stiftungen, Vermögensverwalter
und Family Offices.
Im Auftrag des Bundes und der KfW konzipiert und strukturiert KfW Capital den
neuen Dachfonds und übernimmt erneut die Rolle des Anlagevermittlers und
Anlageberaters. Als Ankerinvestoren engagieren sich der Bund sowie KfW Capital
mit signifikanten Eigeninvestments in Höhe von 200 Millionen Euro bzw. 120
Millionen Euro. Insgesamt strebt der Fonds erneut ein Zielvolumen von rund einer
Milliarde Euro an.
Der Wachstumsfonds II bietet Investoren über ein ausgewogenes Portfolio an
Venture-Capital-(VC-)Fonds und direkten Co-Investments einen breit
diversifizierten Zugang zur Assetklasse European Venture - mit indirekter
Beteiligung in rund 1.000 innovative Technologie-Unternehmen aus
unterschiedlichen Bereichen. Im Mittelpunkt steht gemäß dem
"Pick-the-best"-Ansatz die Investition in etablierte VC-Fondsmanager mit
nachgewiesenem Track Record. Die VC-Fonds weisen zudem in ihrer Anlagestrategie
einen regionalen Schwerpunkt in Deutschland und Europa auf.
Der Wachstumsfonds II investiert marktmäßig und verfolgt eine renditeorientierte
Strategie bei angemessenem Risikoniveau. Ergänzend kann der Dachfonds außerdem
in Venture-Debt-Fonds, Co-Investments und Secondaries investieren. Der
Phasenfokus liegt mehrheitlich im Later Stage. Als klassischer VC-Dachfonds
stellt der Wachstumsfonds II für unterschiedliche Investorengruppen
maßgeschneiderte Zugangsvehikel bereit und gewährleistet somit einen effizienten
Zugang zur Assetklasse.
Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie: "Start-ups und
Scale-ups entwickeln die Ideen, Technologien und Produkte von morgen. Sie
schaffen Arbeitsplätze und sichern unseren Wohlstand. Unsere Aufgabe ist es,
dafür die besten Rahmenbedingungen zu schaffen. Genau hier setzen wir mit dem
Wachstumsfonds II an. Durch den Fonds gewinnen wir neue Investoren für den
deutschen Wagniskapitalmarkt und mobilisieren privates Kapital. Unsere Start-ups
und Scale-ups erhalten dadurch die nötige finanzielle Rückendeckung - für einen
starken und wettbewerbsfähigen Standort Deutschland."
Lars Klingbeil, Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen: "Wir wollen den
Standort Deutschland wettbewerbsfähiger machen und Arbeitsplätze sichern. Dafür
brauchen wir Technologieführerschaft in zentralen Bereichen, wettbewerbsfähige
Rahmenbedingungen für Investitionen, eine moderne industrielle Basis und
funktionierende Kapitalmärkte. Die besten Ideen sollen in Deutschland entstehen
und hier richtig groß gemacht werden. Der Wachstumsfonds Deutschland war ein
voller Erfolg. Er zeigt, wie gut es funktioniert, private Investitionen durch
öffentliche Mittel zu hebeln. Umso mehr freue ich mich, dass wir auf den Erfolg
des Wachstumsfonds I aufbauen und den Start des Fundraisings des Wachstumsfonds
II einläuten können. Denn es geht jetzt darum, Tempo zu machen und dafür zu
sorgen, dass junge Unternehmen mit dem notwendigen Kapital ausgestattet werden,
um hier in Deutschland die großen Player von morgen zu werden."
Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe und
Aufsichtsratsvorsitzender von KfW Capital: "Die Fortführung des Wachstumsfonds
mit einer zweiten Fondsgeneration setzt einen wichtigen Impuls für das
europäische VC-Ökosystem. Start-ups und Scale-ups werden davon profitieren. Der
Wachstumsfonds II soll - wie sein Vorgänger - ein Beispiel für das erfolgreiche
Zusammenspiel von privatem und staatlichem Kapital sein."
Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital: "Die
Assetklasse European Venture hat sich in der Vergangenheit sehr positiv
entwickelt und in puncto Rentabilität sowohl andere Assetklassen als auch andere
Regionen wie den US-Markt übertroffen. Dies zeigt sich auch bereits in der guten
Portfolioentwicklung des Wachstumsfonds Deutschlands. Investoren profitieren von
der Marktexpertise und Erfahrung von KfW Capital. Unser Ziel ist es, erneut ein
Benchmark-Volumen auf dem Niveau des ersten Fonds zu erreichen. Aus meinen
Gesprächen im In- und Ausland kann ich von einem starken Interesse an der
Assetklasse und dem Start des Fundraisings für den Wachstumsfonds II berichten."
Hintergrund Wachstumsfonds Deutschland: Der Wachstumsfonds Deutschland ist ein
Baustein des Zukunftsfonds der Bundesregierung. Mit einem Fondsvolumen von einer
Milliarde Euro ist er einer der größten VC-Dachfonds, die jemals in Europa
aufgelegt wurden, und speist sich mehrheitlich aus privaten Mitteln. Stand Ende
März 2026 ist der Fonds nahezu ausinvestiert und hat ca. 870 Millionen Euro an
43 Zielfonds zugesagt (siehe auch: Wachstumsfonds Deutschland - KfW Capital
(https://www.kfw-capital.de/Investmentprogramme/Wachstumsfonds/) ).
Pressekontakt:
KfW Capital GmbH, Bockenheimer Landstraße 98-100, 60323 Frankfurt
Pressestelle KfW Capital, Sonja Höpfner,
Tel. +49 69 7431 4306
E-Mail: mailto:sonja.hoepfner@kfw.de, Internet: http://www.kfw-capital.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6246896
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