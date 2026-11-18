OTS: KfW / KfW fördert erstes Geothermieprojekt unter dem Deutschlandfonds
KfW fördert erstes Geothermieprojekt unter dem Deutschlandfonds
Frankfurt am Main (ots) -
- KfW-Darlehen mit Fündigkeitsversicherung finanziert Bohrungen in Bayern
- Kooperation von KfW, Bundeswirtschaftsministerium und Munich Re
- Sieben weitere Projekte in Prüfung
Die KfW fördert erstmals im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie ein Geothermieprojekt unter dem Dach des Deutschlandfonds. Gemeinsam mit
Munich Re unterstützt sie drei Geothermiebohrungen in Pullach bei München. Die
kommunale Projektträgerin Innovative Energie für Pullach GmbH beabsichtigt,
damit die Wärmeversorgung aus regenerativen Quellen in der Gemeinde auszubauen.
Das Projekt hat ein Volumen von rund 47 Millionen Euro.
Die KfW finanziert einen Teil dieser Summe über den KfW-Förderkredit Geothermie.
Kern des Förderangebots ist die Absicherung des sogenannten Fündigkeitsrisikos:
Erschließt eine Bohrung keine wirtschaftlich nutzbare geothermische Wärmequelle,
ist das Darlehen durch eine Versicherung von Munich Re sowie einen anteiligen
Schuldenerlass der KfW abgesichert. Die erforderlichen Mittel stellt der Bund
bereit. Munich Re hatte das Projekt im Vorfeld auf seine Versicherbarkeit
geprüft. Die Kombination aus Finanzierung und Risikoabsicherung trägt dazu bei,
dass die NORD/LB als Bank der Projektträgerin das Vorhaben finanziert.
Neben dem Vorhaben in Pullach befinden sich derzeit sieben weitere Projekte in
Prüfung. Darüber hinaus haben viele weitere Projektträger ihr Interesse an einer
Förderung nach diesem Modell bekundet.
Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW: "Der Deutschlandfonds schafft
einen zentralen Rahmen, um privates Kapital für notwendige Investitionen in
zentrale Zukunftsfelder zu mobilisieren. Das Vorhaben in Pullach macht deutlich,
wie dieser Ansatz in der Praxis wirkt: Bund, KfW und Munich Re sichern die
Risiken von Geothermiebohrungen gemeinsam ab und schaffen so eine tragfähige
Grundlage für private und kommunale Investoren. Das stärkt die regionale
Energiewende und trägt gleichzeitig zur Souveränität des Wirtschaftsstandorts
Deutschland bei."
Patrick Hinze, Global Head of Green Tech bei Munich Re: "Damit Geothermie ihr
Potenzial für die regionale Wärmeversorgung entfalten kann, müssen Investitionen
und Risikoabsicherung Hand in Hand gehen. Gemeinsam mit dem Bund und der KfW
machen wir das Fündigkeitsrisiko für Projektträger und finanzierende Banken
kalkulierbar. Das Vorhaben in Pullach zeigt, wie wir mit unserer
Versicherungsexpertise dazu beitragen, Investitionen in eine verlässliche und
zukunftsfähige Wärmeversorgung zu ermöglichen."
Helmut Mangold, Geschäftsführer der Innovativen Energie für Pullach GmbH:
"Tiefengeothermie ist ein zentraler Baustein für eine grundlastfähige,
emissionsarme und vom Ausland unabhängige Wärmeversorgung. Das KfW-Programm
sichert erstmals das Fündigkeitsrisiko ab und bietet gleichzeitig eine
Finanzierung. Die IEP kann nun mit dem Tiefengeothermie-Projekt Pullach Süd
starten und ab 2029 Wärme aus lokaler Wertschöpfung für 50.000 Menschen
bereitstellen."
Ingrid Spletter-Weiß, Mitglied des Vorstands der NORD/LB: "Der KfW-Förderkredit
Geothermie ist ein wichtiger Baustein, um zukunftsweisende Geothermieprojekte
dieser Größenordnung zu ermöglichen. Gerade bei komplexen Infrastrukturvorhaben
kommt es darauf an, Finanzierung, Förderung und Risikoabsicherung intelligent
miteinander zu verbinden. Wir freuen uns, gemeinsam mit KfW, Munich Re und der
Projektträgerin dieses erste Vorhaben auf den Weg zu bringen und damit einen
konkreten Beitrag zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Wärmeversorgung zu
leisten."
Der Deutschlandfonds ist eine Initiative der Bundesregierung. Er setzt mit
verschiedenen Finanzierungsinstrumenten staatliche Anreize, um privates Kapital
für Investitionen in wichtige Zukunftsbereiche der deutschen Wirtschaft zu
gewinnen. Der Bund stellt dafür öffentliche Mittel und Garantien in Höhe von
rund 30 Mrd. EUR bereit. Damit sollen insgesamt Investitionen von rund 130 Mrd.
EUR ausgelöst werden.
Details zum Deutschlandfonds erhalten Sie hier: Deutschlandfonds | KfW
(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Deutschlandfonds.html)
Weitere Informationen zum KfW-Förderkredit Geothermie finden Sie unter:
www.kfw.de/572 (https://www.kfw.de/s/deiB8D6e), Geothermie - die
Zukunftsenergie aus der Erde | KfW (https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96f
fentliche-Einrichtungen/Energie-Versorgung-und-Netze/TS-Geothermie.html?redirect
=794304)
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