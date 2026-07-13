OTS: Konzern Versicherungskammer / Regionergy-Fonds: LHI Gruppe und ...

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Regionergy-Fonds: LHI Gruppe und Versicherungskammer Tecta Invest
kooperieren für die Transformation der deutschen Energieinfrastruktur
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Pullach/München/Hannover (ots) - Versicherungskammer und VGH Versicherungen
schaffen als Lead-Investoren Eigenkapital für Partnerschaften mit Stadtwerken
zur Energie- und Wärmewende
Mit dem neuen Infrastrukturfonds "Regionergy" setzt die LHI Gruppe gemeinsam mit
der Versicherungskammer und den VGH Versicherungen einen starken Impuls für die
Energiewende in Deutschland: Über Partnerschaften mit Stadtwerken und regionalen
Partnern werden Investitionen in Wind- und Solarparks, Netze, Speicherlösungen
sowie weitere nachhaltige Energieinfrastrukturen gezielt ermöglicht. Regionergy
stellt dazu dringend benötigtes Eigenkapital bereit und stärkt die regionale
Transformation hin zu einer zukunftsfähigen Energieversorgung.
Mobilisierung von Eigenkapital für Stadtwerke
Die Versicherungskammer und die VGH Versicherungen engagieren sich als
Lead-Investoren im Regionergy-Fonds. Die konzerneigene Asset-Management-Tochter
Versicherungskammer Tecta Invest bringt ihre langjährige Infrastruktur- und
Energieexpertise als Beraterin des Fonds ein. Damit wird eine tragfähige Lösung
geschaffen, die für Stadtwerke dringend benötigtes Eigenkapital verfügbar macht
- und so die Energie- und Wärmewende vor Ort vorantreibt.
Durch die enge Kooperation mit regionalen Unternehmen und die intelligente
Verbindung von privatwirtschaftlichen und öffentlichen Partnern wird nicht nur
der finanzielle Spielraum für Investitionen erweitert. Auch Know-how und lokale
Kompetenz werden gezielt gebündelt, um nachhaltige und leistungsfähige
Energieinfrastrukturen zu schaffen.
Energiewende erfordert massive Investitionen
Der Investitionsbedarf für die Energiewende ist enorm: PwC beziffert in einer
von der KfW beauftragten Studie die nötigen Investitionen bis zum Jahr 2045 auf
rund 1,3 Billionen Euro. Allein für den Ausbau von Strom- und Gasverteilernetzen
sowie die netzgebundene Wärmeversorgung auf regionaler Ebene werden bis 2045
etwa 535 Milliarden Euro benötigt. Vielen Stadtwerken und Energieversorgern
fehlt hierfür ausreichend Eigenkapital.
Regionergy adressiert diesen Bedarf und ermöglicht Investitionen in Kernthemen
der Energiewende - von Erzeugungsanlagen bis hin zu Netzen und Speichern. So
trägt der Fonds zur wirtschaftlichen Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der
beteiligten Regionen bei. Projektpartner erhalten passgenaues Eigenkapital für
ihre Vorhaben, während die institutionellen Investoren Versicherungskammer und
VGH in stabile, nachhaltige Projekte investieren, die Versorgungssicherheit und
regionale Wertschöpfung fördern.
Langfristige Partnerschaften und nachhaltige Investitionen
Investoren erhalten mit Regionergy Zugang zu aussichtsreichen
Infrastrukturprojekten und profitieren vom Know-how der Stadtwerke und deren
regionaler Vernetzung. Die Partnerschaften sind auf Langfristigkeit
ausgerichtet; der Fonds selbst hat eine Laufzeit von 20 Jahren mit
Verlängerungsoptionen.
Die ersten Kooperationen und Investitionen werden aus dem zugesagten Kapital der
Lead-Investoren finanziert. Nach dem Aufbau des Portfolios erhalten weitere
deutsche institutionelle Anleger die Möglichkeit einer Beteiligung. Das
angestrebte Zielvolumen liegt bei 250 bis 500 Millionen Euro Eigenkapital.
Stimmen aus den Konzernen/Unternehmen
Andreas Kolb, Finanzvorstand Konzern Versicherungskammer:
"Als Lead-Investor im Regionergy-Fonds verbinden wir unsere langfristigen
Anlageziele mit einem direkten Beitrag zur Energie- und Wärmewende in
Deutschland. Gemeinsam mit den VGH Versicherungen, der LHI und den beteiligten
Stadtwerken entsteht eine innovative Lösung, die privates Kapital für die
notwendige Transformation der Energieinfrastruktur mobilisiert. Wir nutzen das
Momentum für nachhaltige Infrastrukturinvestitionen - und setzen damit einen
Auftakt, dem hoffentlich viele weitere folgen."
Jörg Sinner, Kapitalanlagevorstand VGH:
"Unsere Investitionen im Regionergy-Fonds bieten ein attraktives
Rendite-Risiko-Profil und sind langfristig auf stabile Cashflows ausgerichtet.
Gleichzeitig unterstützen wir nachhaltige und strategisch sinnvolle Projekte,
die die regionale Zukunftsfähigkeit stärken. Als öffentlicher Versicherer
bringen wir unsere Netzwerke ein und schaffen Nähe und Vertrauen für langjährige
Partnerschaften mit Stadtwerken."
Dieter Seitz, Geschäftsführer der LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH:
"Die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Versicherungswirtschaft als
strategischem Partner und Eigenkapitalgeber ist für uns ein starkes Signal. Sie
unterstreicht unsere Expertise bei Infrastrukturfinanzierungen für die
öffentliche Hand und unsere langjährige Erfahrung bei Investitionen in
erneuerbare Energieanlagen."
Die LHI Leasing GmbH wurde 1973 gegründet. Heute ist das Unternehmen in der LHI
Gruppe eine Structured Finance- und Investment-Boutique mit hoher
Strukturierungs- und Assetklassenexpertise in den Bereichen Immobilien,
Erneuerbare Energien und Infrastruktur. Das Produktportfolio erstreckt sich von
der Gestaltung strukturierter Finanzierungen für Unternehmen und die öffentliche
Hand bis zur Konzeption von Investmentprodukten. Real Estate Management- und
Objektverwaltungsdienstleitungen runden das Angebot ab. Zielgruppe für das
Investmentangebot sind semi-/professionelle Anleger. Insgesamt verwaltet die LHI
Gruppe einen Bestand von rd. 15 Mrd. Euro. Die Unternehmenszentrale liegt in
Pullach bei München. International ist die LHI Gruppe in Luxemburg vertreten.
Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 250 Mitarbeitende.
Der Konzern Versicherungskammer ist bundesweit der größte öffentliche
Versicherer und befindet sich unter den Top 10 der Erstversicherer in
Deutschland. Mit seinen regional tätigen Gesellschaften ist das Unternehmen in
Bayern, der Pfalz, im Saarland sowie in Berlin und Brandenburg tätig. Der
Krankenversicherer der S-Finanzgruppe ist zusammen mit den anderen öffentlichen
Versicherern bundesweit tätig. Von großer Bedeutung ist das gesellschaftliche
Engagement des Konzerns Versicherungskammer. Die auf Nachhaltigkeit
ausgerichtete Strategie der Förderung ehrenamtlicher Einrichtungen und
Initiativen, die insbesondere im Bereich der Prävention und Sicherheit tätig
sind, wird seit einigen Jahren zusätzlich gestärkt durch die beiden Stiftungen,
Versicherungskammer-Stiftung und Versicherungskammer-Kulturstiftung. Zudem ist
der Konzern Versicherungskammer mit dem Zertifikat "Beruf und Familie" als
familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet. Er hat rund 7.900 Beschäftigte,
davon rund 350 Auszubildende.
Die VGH Versicherungen sind die größte öffentliche Versicherungsgruppe in
Niedersachsen - mit einem lückenlosen Angebot an Schaden- und
Personenversicherungen. Rund 4.500 Mitarbeitende sind direkt oder indirekt für
den regionalen Marktführer tätig, darunter mehr als 450 VGH-Vertreterinnen und
-Vertreter und ihre Teams. Gemeinsam mit dem zweiten Vertriebspartner, den
Sparkassen, bildet die VGH ein flächendeckendes Servicenetz zur Betreuung von
rund 1,6 Millionen Kundinnen und Kunden. Nicht nur als Versicherer und
Arbeitgeber, auch als Sponsor zahlreicher Projekte und Programme im sportlichen,
kulturellen und sozialen Bereich sowie in der Zusammenarbeit mit den Feuerwehren
engagiert sich die VGH traditionell für die Menschen in ihrem Geschäftsgebiet.
Mehr Informationen: https://urlconfirm.vkbads.de/verify.html?url=www.vgh.de (htt
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.de%2Fverify.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vgh.de&data=05%7C02%7Cc.mitteroeder%4
0lhi.de%7Cbc236b80b36449d7859208ded83c0eac%7Cb9d975bcaffd4a2598ab9b74c0ebf47b%7C
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Pressekontakt:
Pressekontakt LHI Gruppe:
Claudia Mitteröder
Telefon: +49 89 5120-1302
mailto:c.mitteroeder@lhi.de
Pressekontakt Versicherungskammer:
Dr. Inge Sommergut
Unternehmenskommunikation Konzern Versicherungskammer
Telefon +49 89 21 60-41 06
mailto:inge.sommergut@vkb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177509/6314067
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