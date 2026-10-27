SJB FondsEcho. CT (Lux) Asia Equities.

SJB FondsEcho-Kolumne

27.10.26 15:09 Uhr

Portfolio. Diversifiziert.

Trotz der aktuell laufenden Korrekturbewegung bleibt 2026 ein sehr gutes Jahr für asiatische Aktien. Nicht nur die hohen Kursgewinne taiwanesischer und südkoreanischer Chipproduzenten haben den MSCI Asia Pacific (ex Japan) nach oben getrieben, auch die vergleichsweise günstig bewerteten chinesischen Aktien sowie Titel aus dem wieder erstarkenden Indien tragen zu dem freundlichen Szenario bei.

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Investoren, die sich in diesem positiven Marktumfeld nach einem gut diversifizierten und langfristig überdurchschnittlich erfolgreichen Asien-Fonds umsehen, sollten den CT (Lux) Asia Equities ins Blickfeld nehmen, der auf nach Bottom-up-Kriterien ausgewählte Qualitätsunternehmen setzt und mit seinem Stockpicking-Ansatz allein im laufenden Jahr eine Performance von +29,65 Prozent auf Eurobasis generiert hat. FondsManager George Gosden konnte mit diesem Ergebnis die FWW-Vergleichsgruppe asiatischer All Cap-Aktienfonds (ex Japan) um mehr als zehn Prozentpunkte übertreffen – ein klarer Qualitätsbeweis für den an Fundamentalanalysen orientierten Fonds, der viel Wert auf direkten Kontakt mit den Unternehmen legt. Keinesfalls nur die üblichen Schwergewichte wie Samsung oder TSMC prägen das Portfolio des Fonds von Columbia Threadneedle, der auch ganz andere Titel wie SK Inc (Mischkonzern), Weichai Power (Dieselmotoren) oder FOCI Fiber Optic Communications (Glasfaserkomponenten) beimischt.

Der CT (Lux) Asia Equities IE EUR Acc (WKN A2PLXL, ISIN LU2005600940) ist seit Januar 2019 am Markt, hat die asiatischen Aktienmärkte (ohne Japan) als Anlageuniversum und verfügt über ein vergleichsweise konzentriertes Portfolio von 66 Einzeltiteln. FondsWährung ist der US-Dollar, als Benchmark wird der MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index verwendet. FondsManager George Gosden ist seit Auflegung 2019 für den Fonds verantwortlich, der aktuell über ein Volumen von 120,7 Millionen Euro verfügt. Die Performancehistorie des Columbia Threadneedle-Produkts, das von Morningstar mit drei Sternen geratet wird, fällt rundherum überzeugend aus: In den sieben Jahren seit Auflegung Jahre konnte der Fonds eine annualisierte Wertentwicklung von +10,1 Prozent in Euro verzeichnen und damit seine Vergleichsgruppe asiatischer Aktienfonds hinter sich lassen, die es auf eine Performance von +9,1 Prozent jährlich brachte. Auch im letzten Fünfjahreszeitraum erzielte der Fonds eine Outperformance gegenüber seiner Peer Group: Einem Wertzuwachs von +8,5 Prozent jährlich steht eine Jahresrendite von +8,3 Prozent der Morningstar-Kategorie gegenüber. Mit welcher Strategie ist FondsManager Gosden so erfolgreich?

FondsStrategie. Qualitätsunternehmen. Identifiziert.

Der CT (Lux) Asia Equities Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und bietet ein Engagement in Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsaktivitäten ausüben. FondsManager George Gosden hält in der Regel ein diversifiziertes Portfolio aus 80 bis 100 asiatischen Unternehmen, da er der Ansicht ist, dass diese Anzahl von Aktien eine ausgewogene Streuung bei gleichzeitig guten Selektionsmöglichkeiten auf Einzeltitelebene bietet. Gosden verfolgt bezogen auf die MSCI-Benchmark eine flexible Sektorengewichtung und kann bis zu zehn Prozent nach oben oder unten von dieser abweichen. Bei seinen Investmententscheidungen ist für Gosden ein klares Verständnis des makroökonomischen und thematischen Hintergrundes ein unverzichtbarer Ausgangspunkt der Titelauswahl. Die Anlageentscheidungen werden durch die Einbindung der Unternehmensführung mittels persönlicher Gespräche gestützt, um sich so ein Verständnis der Performancetreiber in den einzelnen Unternehmen zu erarbeiten. Gosden setzt in erster Linie auf Fundamental- und Branchenanalysen und strebt mit diesem Ansatz danach, Qualitätsunternehmen zu identifizieren, bei denen auf lange Sicht eine große Wahrscheinlichkeit zu überdurchschnittlichen Leistungen besteht. Bevorzugt werden Gesellschaften mit soliden zugrundeliegenden Geschäfts- und Finanzmodellen, die ihren Kunden einen Mehrwert bieten können und deren Geschäftsleitungen über die Kompetenzen für die weitere Gestaltung des langfristigen Wachstumskurses verfügen. Wie ist das FondsPortfolio im Detail zusammengesetzt?

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FondsPortfolio. Taiwan. Bevorzugt.

Bei der Länderallokation des CT (Lux) Asia Equities Fund liegt Taiwan mit 28,8 Prozent vorn. Auf dem zweiten Platz der Länderaufteilung befindet sich Südkorea mit 22,6 Prozent Anteil am FondsVolumen. In der Volksrepublik China sind 18,2 Prozent der Gelder angelegt, Indien kann aktuell 9,0 Prozent des FondsVermögens auf sich vereinen. Weitere Positionen hält der Threadneedle-Fonds in Australien (8,4 Prozent), Hongkong (4,6 Prozent) und Singapur (4,0 Prozent). Aktienbestände in Malaysia (0,9 Prozent) und Thailand (0,8 Prozent) runden die geographische Aufteilung des Asien-Portfolios ab. Die Barmittel des Fonds liegen aktuell bei 1,4 Prozent.

Bei der Branchengewichtung des Columbia Threadneedle-Fonds sind Technologieaktien mit 44,7 Prozent des FondsVermögens ganz vorn platziert. Titel aus dem Finanzsektor nehmen 23,6 Prozent des FondsPortfolios ein. Auf dem dritten Platz der Sektorenaufteilung sind Kommunikations-Dienstleister zu finden, die 6,0 Prozent des FondsVolumens ausmachen. Größere Einzelbestände hält FondsManager Gosden in seinem Asien-Fonds auch bei Rohstofftiteln sowie Immobilienwerten (jeweils 5,3 Prozent). Industrieaktien (5,0 Prozent) sowie Hersteller zyklischer Konsumgüter (3,8 Prozent) runden die Branchenallokation ab. Bei den Einzelaktien dominieren derzeit die asiatischen Halbleiter-Produzenten. Mit einer Gewichtung von 10,0 Prozent ist Taiwan Semiconductor Manufacturing die größte Einzelposition, gefolgt von den südkoreanischen Tech-Giganten Samsung und SK Hynix. Ausgewählte Finanztitel (China Construction Bank, ANZ Group) sowie Internet-Dienstleister (Tencent Holdings, Alibaba Group) runden die Top 10-Positionen des CT (Lux) Asia Equities branchenmäßig ab.

FondsKennzahlen. Mehrrendite. Erzielt.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den CT (Lux) Asia Equities Fund dem MSCI AC Asia Pacific ex Japan NR USD als Benchmark gegenübergestellt. Der Columbia Threadneedle-Fonds verzeichnet für den letzten Dreijahreszeitraum mit 16,92 Prozent die leicht höhere Schwankungsbreite als der Referenzindex, der es auf eine Volatilität von 15,90 Prozent bringt. Über ein Jahr erhält sich das Szenario, dass der aktiv gemanagte Aktienfonds eine ausgeprägtere „Vola“ als die passive Benchmark aufweist: Hier beträgt die mittlere Schwankungsbreite des Fonds 24,33 Prozent, während der MSCI AC Asia Pacific ex Japan eine Volatilität von 22,82 Prozent an den Tag legt. Insgesamt präsentiert sich die Risikostruktur des asiatischen Qualitätsaktien-Fonds mit einer Volatilitätserhöhung zwischen 1,0 und 1,5 Prozent dynamischer als die des Referenzindex. Dennoch überzeugt der Fonds durch ein fast exakt auf Marktniveau liegendes Beta, das über drei Jahre einen Wert von 0,99 verzeichnet. Für ein Jahr liegt die Kennzahl bei 1,01 und ist somit leicht stärker ausgeprägt als das marktneutrale Niveau von 1,00. Kann FondsManager Gosden mit diesem Risikoprofil eine nennenswerte Outperformance zu den asiatischen Märkten generieren?

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Per 15. Oktober 2026 hat der CT (Lux) Asia Equities Fund über drei Jahre eine hervorragende Wertentwicklung von +91,58 Prozent in Euro erwirtschaftet, was einer Rendite von +24,19 Prozent p.a. entspricht. Der MSCI AC Asia Pacific ex Japan NR USD wartet im selben Zeitraum mit einer Gesamtperformance von +77,61 Prozent auf Eurobasis auf, was einem Ergebnis von +21,10 Prozent p.a. gleichkommt. Damit besteht eine Outperformance des CT-Fonds gegenüber dem MSCI-Vergleichsindex von mehr als 3,0 Prozent jährlich. Beim Wechsel auf den Einjahreszeitraum legt die Mehrrendite des Asien-Fonds noch weiter zu: Mit einem Plus von +45,06 Prozent in Euro präsentiert sich die Wertentwicklung des Threadneedle-Fonds um mehr als 12 Prozentpunkte besser als die des MSCI-Kursbarometers für den asiatischen Aktienmarkt von +32,62 Prozent. Das Qualitätsurteil ist damit klar: Die an Fundamentalkriterien orientierte Titelselektion von CT-FondsManager Gosden hat zu einer kräftigen Outperformance geführt. Das Alpha des Asien-Fonds befindet sich bei 2,84 über drei Jahre und liegt deutlich im positiven Bereich. Auf Jahressicht verbessert sich die Kennzahl nochmals und besitzt mit 9,16 eine starke Ausprägung. Komplettiert wird das überzeugende Gesamtbild des CT (Lux) Asia Equities Fund durch die attraktive Rendite-Risiko-Struktur: Hier rangiert die Sharpe Ratio als maßgebliche Kennzahl sowohl über drei Jahre mit 1,13 als auch über den Einjahreszeitraum mit 1,25 klar im grünen Bereich.

SJB Fazit. CT (Lux) Asia Equities Fund.

Wer einen breit diversifizierten und überdurchschnittlich performancestarken Asienfonds als Basisinvestment für sein globales FondsPortfolio(Depot) sucht, ist mit dem CT (Lux) Asia Equities bestens bedient. FondsManager Gosden legt in seinem High Conviction-Portfolio den Fokus auf Fundamentalanalysen und Unternehmensbesuche vor Ort – der seit FondsAuflage verzeichnete Renditevorsprung zur MSCI-Benchmark gibt ihm recht. Die vom KI-Boom profitierenden asiatischen Halbleiterproduzenten finden sich genauso im Portfolio wie ertragsstarke Banken und Industrietitel – eine perfekte Mischung, um beim fortgesetzten Aufschwung in Asien dabei zu sein!

Autor:

Dr. Volker Zenk ist Fondsanalyst bei der SJB Invest GmbH, einem der größten und ältesten bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die wöchentlich erscheinenden, speziell auf Privatinvestoren zugeschnittenen Publikationen können gratis angefordert werden unter FondsEcho@sjb.de oder auf www.sjb.de.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

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