SJB FondsEcho. Long Term Investment Fund (SIA) - Classic.

SJB FondsEcho

Value-Titel. Strategisch.

Langfristig überdurchschnittliche Renditen durch Investments in globale Qualitätsaktien anstatt kurzfristiger Kursgewinne durch volatile und oftmals überbewertete Tech-Titel. Wer sich als Investor von dieser Strategie angesprochen fühlt, ist bei dem Long Term Investment Fund - Classic der schweizerischen FondsBoutique SIA (Strategic Investment Advisors) bestens aufgehoben.

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Das auf günstig bewertete Value-Aktien fokussierte, international breit gestreute Portfolio des LTIF - Classic wartet mit einer geringen Schwankungsneigung auf und favorisiert defensive Sektoren wie Konsum, den HealthCare-Bereich sowie Nahrungsmittelhersteller. FondsManager Alex Rauchenstein verwaltet den bereits vor 24 Jahren aufgelegten globalen Aktienfonds mit ruhiger Hand, der über den letzten Fünfzehnjahreszeitraum eine attraktive Rendite von +11,0 Prozent p.a. generieren konnte. Ermöglicht wird die gute Performance durch ein sehr ausgewogenes Portfolio aus handverlesenen Value-Titeln, die aufgrund ihrer günstigen Bewertung und den langfristig positiven Kursaussichten für dauerhaftes Aufwärtspotenzial sorgen. 120.000 Unternehmen werden für eine mögliche Beteiligung gescreent, aber nur die besten Aktien schaffen es ins Portfolio. Geduld ist dabei eine wichtige Disziplin, denn der Anlagehorizont ist sehr langfristig. Aktuellen Trends wird nicht hinterhergelaufen, Market-Timing und Trading den anderen überlassen. Vielmehr wird bei klaren Opportunitäten sofort gehandelt und ein disziplinierter Portfolioaufbau betrieben, um ertragsstarke, niedrig verschuldete Firmen mit strukturellen Wettbewerbsvorteilen einzusammeln.

Der Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) wurde am 14. Januar 2002 aufgelegt und besitzt aktuell ein FondsVolumen von 184,8 Millionen Euro. Der Fonds verfolgt einen strategischen Value-Ansatz, um hervorragende Unternehmen zu identifizieren - Unternehmen mit starker Führung, soliden Bilanzen und tragfähigen Fundamentaldaten, die zu attraktiven Bewertungen erworben werden. Geographisch und sektoriell ist die Titelselektion breit gestreut, als Vergleichsindex wird der MSCI AC World Index EUR Net Return verwendet. Langfristig hat die an Value-Kriterien ausgerichtete FondsStrategie bestens funktioniert: Seit FondsAuflage kann der LTIF - Classic mit einer Rendite von +9,0 Prozent jährlich aufwarten, über den letzten Fünfjahreszeitraum wurde eine attraktive Wertentwicklung von +63,7 Prozent in Euro erwirtschaftet. Ähnlich gut fällt die Performance im laufenden Handelsjahr mit +10,1 Prozent aus. Wie stellt sich die so erfolgreiche Anlagestrategie im Detail dar?

FondsStrategie. Bewertungen. Analysiert.

Der Long Term Investment Fund (SIA) - Classic verfolgt die Zielsetzung, durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Die Gewichtungen nach Regionen und Sektoren sind keinen Beschränkungen unterworfen und das Anlagevermögen breit gestreut, wobei in erster Linie auf gute Fundamentaldaten und eine positive Ertragslage der Unternehmen geachtet wird. Maßgeblich ist, welche Wertpapiere das größte Rentabilitätspotenzial und ein attraktives Bewertungsniveau bieten. Durch Investitionen in Aktien unterbewerteter Unternehmen stellt FondsManager Alex Rauchenstein ein Portfolio von Titeln mit starken Geschäftszahlen und einer hohen Profitabilität zusammen, die auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial besitzen. Die im Fonds verfolgte "Buy and Hold"-Strategie führt dazu, dass insgesamt wenig Handelsgeschäfte getätigt werden - die durchschnittliche Haltedauer der Aktien des derzeit 33 Einzeltitel umfassenden Portfolios liegt bei mehr als zwei Jahren. Entscheidend bei der Titelselektion sind die vier großen Gs: Die Unternehmen müssen ein gutes Geschäftsmodell, ein gutes Management sowie gute Bilanzen besitzen und zu einem guten Preis erhältlich sein. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Value-Aktien, also mit einem Abschlag auf den inneren Wert gehandelten guten Unternehmen (traditioneller Value) oder Qualitätsunternehmen zu einem angemessenen Preis (strategischer Value). Für jedes Unternehmen im Portfolio des LTIF-Fonds wird ein Discounted Cash Flow-Modell (DCF) erstellt, um so den intrinsischen Wert und die erwartete Internal Rate of Return (IRR) zu ermitteln. Auf dieser Basis wird der innere Wert des FondsPortfolios abgeleitet. Wie ist dieses im Einzelnen zusammengesetzt?

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FondsPortfolio. Konsumaktien. Übergewichtet.

In der Länderallokation des Long Term Investment Fund (SIA) - Classic liegen die USA mit 14,79 Prozent Anteil am FondsVermögen auf Platz eins - für einen global anlegenden Fonds ein geringer Bestand. Dahinter folgt Spanien, wo 13,57 Prozent der FondsBestände investiert sind. Auf dem dritten Platz der Länderaufteilung des Value-Fonds liegt Dänemark mit 12,97 Prozent des FondsVolumens. Aktien aus Frankreich besitzen einen Portfolioanteil von 12,96 Prozent, Dividendentitel aus Großbritannien sind mit 12,92 Prozent gewichtet. FondsBestände in Norwegen (9,10 Prozent) und Deutschland (7,25 Prozent) ergänzen das Länderportfolio des SIA-Produktes. Abgerundet wird die

Titelauswahl durch Unternehmen mit Sitz in Brasilien (4,29 Prozent). Andere Länder mit einer Gewichtung von 12,15 Prozent komplettieren das Portfolio des LTIF.

Die Branchenstruktur des Long Term Investment Fund - Classic favorisiert Aktien aus dem Sektor der nicht-zyklischen Verbrauchsgüter, die 32,58 Prozent des FondsVermögens repräsentieren. Unter den Top 10-Positionen werden diese durch Nahrungsmittelproduzenten (Viscofan) oder Körperpflege- und Haushaltsmittelhersteller (Henkel, Reckitt Benckiser) vertreten. Überdurchschnittlich engagiert ist der schweizerische FondsManager SIA auch im Bereich langlebiger Konsumgüter (31,43 Prozent) sowie bei HealthCare-Titeln (12,09 Prozent). Energiewerte bringen es in dem Portfolio unterbewerteter Aktien auf einen Anteil von 6,99 Prozent, Finanztitel bilden 5,70 Prozent des FondsVolumens ab. Industrieaktien sind auf FondsEbene mit 5,44 Prozent gewichtet, Grundstoffproduzenten machen 3,51 Prozent des Portfolios aus. Komplettiert wird die Branchenstruktur des global investierenden Aktienfonds durch IT-Unternehmen mit 2,26 Prozent. Größte Einzelposition des LTIF Classic-Fonds ist aktuell die Aktie des spanischen Grifols-Konzerns, einem weltweit aktiven HealthCare- und Pharma-Unternehmen. Stark vertreten unter den Top 10 sind auch Konsumaktien wie der dänische Schmuckproduzent Pandora oder der französische Cateringanbieter Sodexo. Die Aktien des dänischen Gebäude-Dienstleisters ISS sowie ausgewählte Finanzunternehmen (Edenred, Pluxee) runden die Top-10-Holdings des LTIF - Classic ab.

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FondsKennzahlen. Beta. Attraktiv.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den Long Term Investment Fund (SIA) - Classic dem MSCI AC World EUR NETR als Vergleichsindex gegenübergestellt. Der LTIF - Classic weist über drei Jahre eine Volatilität von 10,40 Prozent auf, die noch unterhalb der 11,64 Prozent liegt, die der MSCI AC World als Vergleichsindex besitzt. Auch über ein Jahr verzeichnet der aktiv gemanagte Aktienfonds die geringere Schwankungsneigung als die passive Benchmark: Hier beträgt die "Vola" des SIA-Fonds 7,60 Prozent, während der weltweite Aktienmarkt mit mittleren Schwankungen von 11,65 Prozent daherkommt. Das Fonds-Beta befindet sich mit 0,72 im Dreijahreszeitraum unter Marktniveau und weist darauf hin, dass das Portfolio die Kursbewegungen der Benchmark nur unterproportional nachvollzieht. Für ein Jahr nimmt die Risikokennziffer einen Wert von 0,68 an und liegt damit erneut unter dem Marktrisikofixwert von 1,00. Insgesamt weisen Volatilitätszahlen und Beta-Werte darauf hin, dass sich die Risikostruktur des SIA-Fonds günstiger als diejenige des MSCI-Referenzindex darstellt. Wie fallen die so erzielten Renditeergebnisse aus?

Über drei Jahre wartet der Long Term Investment Fund (SIA) - Classic mit einer Wertentwicklung von +37,29 Prozent auf Eurobasis auf (Stichtag 14.07.2026). Noch besser schneidet der MSCI AC World EUR NETR als Vergleichsindex ab - das Kursbarometer für den globalen Aktienmarkt hat im selben Zeitraum eine Performance von +59,61 Prozent in Euro generiert. Die Zahlen entsprechen einer Rendite von +12,72 Prozent p.a. beim Fonds gegenüber einer Jahresrendite von +18,25 Prozent bei der Benchmark. Ähnliche Renditedifferenzen sind beim Wechsel auf den kurzfristigen Zeithorizont zu beobachten: Der Wertentwicklung der Value-Strategie von +16,87 Prozent für ein Jahr steht eine Performance von +25,61 Prozent beim MSCI-Referenzindex gegenüber.

In der Konsequenz besitzt der Long Term Investment Fund (SIA) - Classic über den letzten Dreijahreszeitraum ein negatives Alpha von -1,50. Auf Jahressicht rutscht die Renditekennzahl noch stärker in den roten Bereich und liegt bei -4,04. Hier zeigt sich, dass die vom LTIF - Classic ausgewählten Value-Aktien trotz guter Performanceergebnisse zuletzt mit dem technologielastigen MSCI World nicht mithalten konnten - ein Umstand, der sich angesichts der hohen Bewertung dieses Segments bald wieder ändern dürfte. Dass eingegangene Risiken und erzielte Renditen beim LTIF - Classic grundsätzlich in einem guten Verhältnis zueinander stehen, beweist die positive Sharpe Ratio des Fonds, die über drei Jahre einen positiven Wert von 0,42 markiert.

SJB Fazit. Long Term Investment Fund (SIA) - Classic.

Gerade für langfristig orientierte Investoren, die der jüngsten Rally im Technologie- und Halbleiterbereich skeptisch gegenüberstehen, ist der strategische Value-Ansatz des LTIF - Classic bestens geeignet. Der Value-Fonds, der über die letzten 15 Jahre zuverlässig eine Netto-Rendite von +11,0 Prozent p.a. erzielen konnte, investiert in unterbewertete Aktien mit großem Erholungspotenzial und wendet eine "Buy and Hold"-Strategie auf ein sehr konzentriertes, aber trotzdem diversifiziertes Portfolio an. Die vergleichsweise geringe Schwankungsintensität sowie das attraktive Risikoprofil machen den SIA-Fonds zu einem hervorragenden Basisinvestment für global ausgerichtete FondsDepots.

Autor: Dr. Volker Zenk ist Fondsanalyst bei der SJB FondsSkyline 1989 e.K., einem der größten und ältesten bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die wöchentlich erscheinenden, speziell auf Privatinvestoren zugeschnittenen Publikationen können gratis angefordert werden unter FondsEcho@sjb.de oder auf www.sjb.de.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.