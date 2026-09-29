SJB FondsEcho. Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund.

SJB FondsEcho-Kolumne

29.09.26 16:03 Uhr

Asiatische Aktien hatten 2026 bislang ein gutes Jahr, was auch, aber nicht nur an den hohen Kursgewinnen südkoreanischer und taiwanesischer Halbleiterproduzenten liegt.

Wachstumswerte. Asiatisch.

Der über die asiatischen Märkte (ex Japan) breit gestreute Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund hat seit Jahresbeginn eine höchst attraktive Wertentwicklung von +38,00 Prozent auf Eurobasis generieren können.

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1. Fondsname Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

2. ISIN LU2152927542

3. WKN A2P3TR

4. Gruppen-/Gesellschaftsname Nordea Asset Management

5. FondsManager Fundamental Equities Team

6. Auflagedatum 28.04.2020

7. Primärer Sektor Aktien

8. Sekundärer Sektor Wachstumsaktien

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9. Anlagegebiet Asien (ex Japan)

10. SRI-Risikoklasse 5

Der Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund, der synchron von den Nordea-Standorten in Kopenhagen, Stockholm und Singapur verwaltet wird, verfügt über ein für seine Größe sehr konzentriertes Portfolio. Mit lediglich 46 Einzeltiteln bei einem FondsVolumen von 570 Millionen EUR ist die Titelauswahl stark fokussiert, wobei das FondsManagementteam nur die am besten bewerteten Einzelaktien in sein High Conviction Portfolio aufnimmt. Zweites wichtiges Charakteristikum des Nordea Asien-Fonds ist seine explizite Growth-Orientierung. Präferiert werden in der Strategie stark wachsende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, bei denen idealerweise ein „Expectation Gap“ zwischen den Markterwartungen und der eigenen Einschätzung von Nordea besteht. Zudem ist der Fonds als Nachhaltigkeitsfonds gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert und legt Wert auf eine besondere Berücksichtigung der ESG-Kriterien, wie sie für Nordeas „Sustainable Stars“-Reihe typisch ist.

Der Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund BP EUR (WKN A2P3TR, ISIN LU2152927542) wurde am 28. April 2020 aufgelegt und verfügt aktuell über ein Volumen von 649,95 Millionen in der FondsWährung US-Dollar. Als Benchmark wird der MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index verwendet. Geographische Schwerpunkte sind aktuell die Märkte in Taiwan, China und Südkorea, während indische Aktien aufgrund hoher Bewertungen zuletzt reduziert wurden. Mit seinem auf fundamentales Bottom-up-Research fokussierten Investmentprozess hat der Asien-Fonds eine langfristig überzeugende Wertentwicklung aufzuweisen: Seit Auflegung konnte der Nordea-Fonds eine kumulierte Wertentwicklung von +83,09 Prozent bzw. eine Rendite p.a. von +10,01 Prozent in Euro erwirtschaften. Wie sieht die so erfolgreiche Anlagestrategie des Nordea-Teams im Detail aus?

FondsStrategie. Langfristpotenzial. Gesucht.

Der Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum ab, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Asien exkl. Japan haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Bis zu 25 Prozent des Gesamtvermögens kann in chinesischen A-Aktien angelegt sein, die direkt über Stock Connect gehandelt werden. Das mit dem FondsManagement betraute Emerging Markets Equities Team mit Hauptsitz in Kopenhagen praktiziert eine an Fundamentalanalysen orientierte Bottom-up-Strategie und generiert Alpha durch die Einzeltitelauswahl und die aktive Einbeziehung einer ESG-basierten Analyse in den Anlageprozess. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des FondsPortfolios schwerpunktmäßig Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance zu erfüllen, und die zugleich überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Qualitätsmerkmale bieten. Ziel ist die Identifikation der Gewinner von morgen, die nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle verfolgen und einen verantwortungsvollen Umgang mit Aktionären, Beschäftigten, Lieferanten und Kunden pflegen. Um die richtige Balance zwischen Wachstumschancen und Bewertung zu finden, konzentriert sich das FondsManagement auf die mittel- bis langfristigen Aussichten der Titel und blendet kurzfristige Marktbewegungen aus. Wie ist das FondsPortfolio im Einzelnen zusammengesetzt?

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FondsPortfolio. Taiwan. Führend.

In der Länderallokation des Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund liegt Taiwan mit 27,50 Prozent Anteil am FondsVermögen auf Platz eins. Dahinter folgt die Volksrepublik China, wo 23,00

Prozent der Bestände investiert sind. Auf dem dritten Platz der Ländergewichtung befindet sich Südkorea mit 22,50 Prozent des FondsVolumens. Aktien aus Indien besitzen einen Portfolioanteil von 11,50 Prozent, Titel aus Singapur sind mit 6,00 Prozent gewichtet. In Hongkong werden Positionen in Höhe von 4,00 Prozent gehalten, Aktien aus Vietnam komplettieren mit einem Anteil von 1,50 Prozent die geographische Allokation des Asien-Fonds. Per Ende August liegt die Liquiditätsquote des Nordea-Produkts bei 4,50 Prozent.

Welche Sektorengewichtung nimmt das FondsManagementteam vor? In der Branchenallokation des Fonds für asiatische Wachstumswerte liegt der IT-Sektor mit einem Anteil von 50,00 Prozent klar auf dem ersten Platz. Finanztitel bringen es auf 17,00 Prozent, Industrieaktien sind mit 12,00 Prozent im Portfolio vertreten. Nicht-Basiskonsumgüter repräsentieren 9,00 Prozent der FondsBestände. Im unteren Bereich der Branchenallokation des Asien-Produktes befinden sich Kommunikations-Dienstleister (8,00 Prozent) sowie HealthCare-Titel und Immobilienaktien, die jeweils rund 1,00 Prozent des FondsVermögens abdecken. Bei den aktuellen Top-10-Positionen zeigt sich die Macht der asiatischen Halbleiterproduzenten: Größter Einzelwert ist der südkoreanische Tech-Gigant Samsung Electronics mit 9,98 Prozent, dicht gefolgt vom taiwanesischen Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing (9,84 Prozent). Auf Platz drei befindet sich mit SK Hynix (8,15 Prozent) das dritte Tech-Unternehmen, das von der hohen Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Booms profitiert. Finanzwerte (DBS Group Holdings) sowie Kommunikations-Dienstleister (Tencent Holdings) sorgen für eine Diversifizierung der Top-10-Positionen jenseits des aktuellen Fokus auf den IT-Bereich. Abgerundet werden die größten Einzeltitel des Nordea-Fonds durch Firmen aus dem E-Commerce-Sektor (Alibaba Group, Sea Limited).

FondsKennzahlen. Alpha Generiert.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund dem MSCI AC Asia Pacific ex Japan USD NETR als Benchmark gegenübergestellt.Der Nordea-Fonds verzeichnet für den letzten Dreijahreszeitraum mit 20,92 Prozent die höhere Schwankungsbreite als der Referenzindex, der es auf eine Volatilität von 15,94 Prozent bringt. Über ein Jahr weist der aktiv gemanagte Aktienfonds ebenfalls eine merklich höhere „Vola“ als die passive Benchmark auf, was an der aktuellen Bevorzugung des Chip-Sektors liegen dürfte: Hier beträgt die mittlere Schwankungsbreite des Fonds 31,21 Prozent, während der MSCI AC Asia Pacific ex Japan eine Volatilität von 22,94 Prozent an den Tag legt. Damit stellt sich das Risikoprofil des asiatischen Wachstumswerte-Fonds dynamischer als das des Vergleichsindex dar. Die zwischen 5,0 und 8,0 Prozent gesteigerte Schwankungsfreude des FondsProdukts wird durch das über Marktniveau

liegende Beta bestätigt, das über drei Jahre einen Wert von 1,14 aufweist. Für ein Jahr liegt die Kennzahl bei 1,18 und ist somit erneut stärker ausgeprägt als das marktneutrale Niveau von 1,00. Welche Performancezahlen werden mit dieser Risikostruktur erzielt?

Per 22. September 2026 hat der Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund über drei Jahre eine sehr attraktive Wertentwicklung von +93,35 Prozent in Euro generiert, was einer Rendite von +24,77 Prozent p.a. entspricht. Damit besteht eine Outperformance gegenüber dem SJB-Vergleichsindex von über 3,0 Prozent jährlich: Der MSCI AC Asia Pacific ex Japan USD NETR wartet im selben Zeitraum mit einer Gesamtperformance von +79,74 Prozent auf Eurobasis auf, was einem Ergebnis von +21,76 Prozent p.a. gleichkommt. Beim Wechsel auf die Jahresbetrachtung erhöht sich der Renditevorsprung des Nordea-Produktes noch weiter: Mit einem Plus von +49,05 Prozent in Euro präsentiert sich die Wertentwicklung des Wachstumswerte-Fonds um rund 15 Prozentpunkte besser als die des MSCI-Kursbarometers für den asiatischen Aktienmarkt von +34,49 Prozent. Demnach hat die an Bottom-up-Kriterien orientierte Titelselektion des Nordea-FondsManagements zu einer erheblichen Outperformance geführt. Das Alpha des Asien-Fonds liegt über drei Jahre bei -2,48 und bewegt sich nur deshalb im roten Bereich, weil die hohen Renditen mit einer gesteigerten Schwankungsneigung einhergehen. Auf Jahressicht verbessert sich die Kennzahl und markiert mit 1,35 einen positiven Wert. Die positive Gesamteinschätzung des Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund wird durch das attraktive Rendite-Risiko-Profil abgerundet, wo sich die Kennzahl zur Sharpe Ratio sowohl über ein Jahr (1,23) als auch über den Dreijahreszeitraum (0,86) im grünen Bereich bewegt.

SJB Fazit. Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund.

Mit seiner rechtzeitigen Übergewichtung von Technologieunternehmen und asiatischen Halbleiterproduzenten ist es dem Nordea Asian Sustainable Stars Equity Fund gelungen, über die letzten Jahre eine hohe Outperformance zum Vergleichsindex zu erzielen. Dies spricht für die Qualität des FondsManagements, das zudem durch seine konsequente Anwendung von ESG-Kriterien bei der Titelauswahl überzeugt. Sollten Tech-Firmen wieder einmal weniger „en vogue“ sein, ist das konzentrierte Portfolio mit seinem Engagement in Finanz- und Konsumwerte ebenfalls gut aufgestellt. Ein attraktiver Fonds für alle Investoren, die an der Fortsetzung des Kursaufschwungs der asiatischen Märkte partizipieren wollen!

Autor: Dr. Volker Zenk ist Fondsanalyst bei der SJB Invest GmbH & Co. KG, einem der größten und ältesten bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die wöchentlich erscheinenden, speziell auf Privatinvestoren zugeschnittenen Publikationen können gratis angefordert werden unter FondsEcho@sjb.de oder auf www.sjb.de.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.