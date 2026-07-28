SJB FondsEcho. Pictet - Security.

SJB FondsEcho

Sicherheitsbedarf. Wachsend.

Der zunehmende Bedarf an Sicherheit ist ein wichtiges Kennzeichen der jetzigen Zeit. Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten hinsichtlich der aktuellen Weltlage haben sowohl physische als auch digitale Sicherheit weiterhin oberste Priorität - für Unternehmen, für Staaten und auch für Einzelpersonen. Das Aufkommen generativer KI verstärkt den Schutzbedarf noch und sorgt für hohe Nachfrage in den Segmenten, die im Portfolio des Pictet - Security abgebildet werden.

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Vor diesem Hintergrund zeigt sich das FondsManagementteam weiter zuversichtlich, dass der auf den Sicherheitssektor spezialisierte Fonds in den nächsten Jahren den globalen Aktienmarkt hinsichtlich Gewinn- und Cashflow-Wachstum übertreffen wird. Die jüngste, sehr positive Kursentwicklung gibt bereits einen Vorgeschmack davon: Seit Jahresbeginn wurde eine Wertentwicklung von +34,82 Prozent in Euro verzeichnet, was eine Outperformance von über 20 Prozentpunkten gegenüber dem MSCI World beinhaltet. FondsManagerin Savironi Chet umreißt, was Sicherheit im Sinne des Pictet - Security bedeutet: "Sicherheit umfasst physische Sicherheit, IT-Netzwerksicherheit und Identifizierung - ein Markt mit einem Volumen von über 500 Milliarden Dollar und strukturellen Treibern." Ausdrücklich nicht eingeschlossen in das Anlageuniversum des Fonds ist Sicherheit im Sinne von Verteidigung oder Rüstung - wer als Investor erwartet, sich mit dem Pictet - Security auch Defense-Titel ins Portfolio zu holen, wird enttäuscht sein. Größtes Thema ist aktuell vielmehr die Cybersicherheit, was sich auch darin spiegelt, dass knapp zwei Drittel des Portfolios aus IT-Sicherheitsfirmen bestehen.

Der Pictet - Security I EUR (WKN A0LFXA, ISIN LU0270904351) wurde im Oktober 2006 aufgelegt und verfügt aktuell über ein FondsVolumen von 5,18 Milliarden Euro. Als Vergleichsindex dient der MSCI AC World (EUR), das Portfolio ist über 36 Titel gestreut. Seit Auflegung konnte der Themenfonds seine Benchmark weit hinter sich lassen: Einer kumulierten Wertentwicklung von +571,33 Prozent in Euro steht eine Performance von +420,47 Prozent beim MSCI-Referenzindex gegenüber. Neben den langfristigen Ergebnissen überzeugt auch der kurzfristige Kursanstieg: Allein im letzten Quartal legte der Pictet - Security um +46,47 Prozent zu und generierte so eine Mehrrendite gegenüber dem breiten globalen Aktienmarkt von mehr als 30 Prozentpunkten. Die Wertentwicklung wurde in erster Linie von Unternehmen für IT-Sicherheitsprodukte getragen, wobei das langjährige Engagement in den Bereichen Cybersicherheit und Halbleitersicherheit einen wesentlichen Beitrag leistete. Wie stellt sich die so erfolgreiche Anlagestrategie des Pictet-Fonds im Detail dar?

FondsStrategie. Unternehmensdaten. Analysiert.

Der Pictet - Security strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an und investiert hierzu weltweit in Aktien von Unternehmen, die Sicherheitstechnik für Systeme, Privatpersonen oder Unternehmen anbieten. Die Zielunternehmen sind hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, in den folgenden Bereichen tätig: Sicherheitsdienstleistungen für die physische und digitale Welt, IT-Netzsicherheit und Identifizierungslösungen. Hinzu kommen Lösungen und Tools für die physische Sicherheit, die zum Schutz von Menschen, Fahrzeugen und Gebäuden im privaten und beruflichen Umfeld beitragen. Das aus Savironi Chet, Yves Kramer und Alexandre Mouthon bestehende FondsManagerteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Marktdaten und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die ihrer Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Generell zielt der Pictet - Security darauf ab, von den attraktivsten Trends im Sicherheitsbereich zu profitieren. Angesichts der zunehmenden Verbreitung digitaler Netzwerke ist die Nachfrage nach robusten Cybersicherheitslösungen so groß wie nie zuvor, insbesondere zur Absicherung von KI-Agenten, die in Unternehmensumgebungen immer weiter verbreitet sind. Der Aufstieg der KI revolutioniert ganze Branchen und treibt den Bedarf an fortschrittlicher Ausrüstung voran - hierzu zählen auch Implementierungen von Cybersicherheitslösungen im Bereich der Identitätsverwaltung. Letztlich konzentrieren sich die im Portfolio enthaltenen Titel auf spezialisierte Sicherheitsdienstleistungen, die in verschiedenen Konjunkturzyklen ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen und sich durch hohe wiederkehrende Umsätze sowie starke Zinseszinseffekte auszeichnen konnten. Wie ist das Portfolio des Pictet - Security im Einzelnen strukturiert?

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FondsPortfolio. USA. Führend.

In der Ländergewichtung des Pictet - Security bilden die USA mit 93,72 Prozent Portfolioanteil den klaren geographischen Schwerpunkt. Auf Platz zwei ist Deutschland mit 3,66 Prozent zu finden, 0,64 Prozent des FondsVolumens sind in Schweden investiert. Ein geringes Engagement in Frankreich (0,30 Prozent) rundet die geographische Aufteilung ab. Per Ende Juni hält der Security-Fonds eine Liquiditätsquote von 1,69 Prozent. In der Sektorengewichtung des Pictet-Fonds sind Titel aus dem Bereich IT-Sicherheitsprodukte mit 61,99 Prozent am stärksten vertreten. Dahinter folgen Anbieter von physischen Sicherheitsprodukten, die 26,91 Prozent des FondsVolumens ausmachen. Dienstleister aus dem Sicherheitsbereich liegen mit einem Anteil von 9,41 Prozent des FondsVermögens auf dem dritten Platz der Sektorenallokation. Wie FondsManagerin Chet berichtet, wird die starke Übergewichtung im Segment IT-Sicherheit vor allem durch das hohe Engagement im Bereich Cybersicherheit verursacht. Nach der starken Wertentwicklung des Sektors wurden jedoch einige Gewinne mitgenommen und der Fokus schrittweise auf Titel aus dem Bereich der KI-Infrastruktur verlagert. Den größten positiven Beitrag zur Wertentwicklung leistete zuletzt KLA, zugleich größte Einzelposition im Pictet - Security mit 7,42 Prozent. KLA verzeichnete für seine Halbleiter-Prüfgeräte eine stark steigende Nachfrage und konnte direkt vom weltweiten Hardware-Boom profitieren. Im Bereich der physischen Sicherheit zeigte sich die Aktie von Arista besonders stark, die von einer hohen Nachfrage nach leistungsstarken KI-basierten Switching-Lösungen für Rechenzentren sowie von massiven Investitionen in die Cloud-Infrastruktur profitierte.

FondsKennzahlen. Beta. Erhöht.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den Pictet - Security dem MSCI AC World EUR NETR als Vergleichsindex gegenübergestellt. Der Themenfonds mit Fokus "Sicherheit" weist für drei Jahre eine Volatilität von 20,79 Prozent auf, die über ein Jahr auf 26,14 Prozent ansteigt. Damit liegt die Schwankungsneigung des Pictet-Fonds oberhalb des Niveaus, das der MSCI AC World als Vergleichsindex zu verzeichnen hat: Mit 11,64 Prozent in der jüngsten Dreijahresperiode bzw. 11,65 Prozent über die letzten zwölf Monate fällt die annualisierte "Vola" des breiten internationalen Aktienmarktes merklich geringer aus. Die stärkere Spezialisierung der Investmentstrategie des Pictet - Security rechtfertigt in diesem Fall die erhöhte Schwankungsbreite. Die gesteigerte Volatilität des Pictet-Produktes schlägt sich auch in dem über Marktniveau liegenden Beta von 1,32 über drei Jahre nieder. Im Einjahreszeitraum geht die Risikokennzahl auf 1,22 zurück, liegt damit aber weiter über dem Marktrisikofixwert von 1,00. Die Quintessenz der Beta-Analyse: Der Pictet - Security als Themenfonds zeigt naturgemäß die größeren Schwankungen als der breite globale Aktienmarkt, bietet angesichts seiner Spezialisierung dennoch eine überzeugende Risikostruktur. Wie fallen die Renditeergebnisse des dreiköpfigen FondsManagerteams aus?

Per 21. Juli 2026 hat der Pictet - Security über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +53,24 Prozent in Euro aufzuweisen, was einer Rendite von +15,44 Prozent p.a. entspricht. Eine attraktive Performance, die vom MSCI AC World EUR NETR nochmals übertroffen wird: Der weltweit streuende Aktienindex bringt es im selben Zeitraum auf eine Gesamtrendite von +59,54 Prozent in Euro bzw. ein Ergebnis von +17,01 Prozent jährlich. Beim Wechsel des Vergleichszeitraums auf ein Jahr liegen das Pictet-Produkt und die Benchmark fast gleichauf: Der aktiv gemanagte Fonds verzeichnet eine Wertentwicklung von +23,53 Prozent auf Eurobasis, während der MSCI-Vergleichsindex mit einem leicht besseren Renditeergebnis von +24,85 Prozent aufwartet. Der Sicherheitsfonds kann also mit dem zuletzt sehr erfolgreichen MSCI World Index mithalten und für das Portfolio eine langfristig attraktive Beimischung darstellen. Der Pictet-Themenfonds verfügt über drei Jahre über ein Alpha von -3,51, auf Jahressicht schiebt sich die Renditekennzahl mit 0,20 in den grünen Bereich. Die im positiven Terrain befindliche Sharpe Ratio von 0,71 über drei Jahre demonstriert abschließend das überzeugende Rendite-Risiko-Profil des Fonds.

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SJB Fazit. Pictet - Security.

Das Thema Sicherheit in allen seinen Formen wird in den kommenden Jahren noch an Bedeutung gewinnen, womit die zuletzt starke Aufwärtsdynamik des Pictet - Security weitergehen dürfte. Die hohe Nachfrage nach IT-Sicherheitsprodukten sorgt für Unterstützung, Engagements in Bereichen wie Cybersicherheit und Halbleitersicherheit bleiben höchst attraktiv. Auch Sektoren wie Physische Sicherheit und Sicherheitsdienstleistungen tragen zum positiven Renditeausblick bei. Das aktiv gemanagte, aber trotzdem konzentrierte Portfolio des Pictet - Security lässt Investoren an diesem Zukunftstrend partizipieren.

Autor:

Dr. Volker Zenk ist Fondsanalyst bei der SJB FondsSkyline 1989 e.K., einem der größten und ältesten bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die wöchentlich erscheinenden, speziell auf Privatinvestoren zugeschnittenen Publikationen können gratis angefordert werden unter FondsEcho@sjb.de oder auf www.sjb.de.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

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