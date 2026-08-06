SJB FondsEcho. UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund EUR IA.

SJB FondsEcho

Schwächephase. Überwunden.

Die letzten beiden Handelsjahre verliefen für den zuvor so erfolgsverwöhnten Montrusco Bolton Global Equity Fund wenig erfreulich: Gelang es dem globalen Aktienfonds, der auf Titel aus dem Quality-Growth Bereich spezialisiert ist, zuvor in 13 von 15 Jahren, den MSCI World zu schlagen, so wurde sowohl in 2024 als auch in 2025 die Benchmark verfehlt. Doch die Leitung des in Montreal beheimateten Asset Managers hat reagiert und eine personelle Veränderung im FondsManagement des Montrusco Bolton Global Equity Fonds beschlossen. Der bisherige Leadportfoliomanager Jean David Meloche ist nicht länger hauptverantwortlicher FondsManager, wird aber dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen. Neuer Leadportfoliomanager ist Robert Hiscock, der bereits seit 12 Jahren im Unternehmen tätig ist und bisher als Co-Manager des Fonds fungierte. Hiscock hat diese Rolle seit April übernommen und wird seine langjährige Erfahrung und Expertise aus dem Unternehmen mit einbringen. Wichtig für Investoren: Die Investmentphilosophie, Risikoprofile und Berichtsprozesse des Fonds bleiben unverändert, die zuvor festgelegten Anlagerichtlinien werden eingehalten. Was bleibt, ist der Fokus auf Aktien aus dem Quality Growth-Segment und ein konzentriertes Portfolio aus 35 bis 40 Titeln.

Der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund EUR IA (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) nutzt die fundamentale Titelselektion als wichtigsten Faktor zur Generierung von Alpha, wobei das Portfolio in Bezug auf die Sektoren- und Länder-Gewichtung neutral zur Benchmark aufgestellt ist. FondsManager Robert Hiscock fokussiert sich auf die Unternehmensqualität und die Wachstumsfaktoren der im Portfolio enthaltenen Aktien, wobei die Identifikation von Fehlbewertungen, Wendepunkten und Katalysatoren wichtige Kriterien bei der Titelauswahl sind. Die hier thematisierte Tranche wurde am 23. November 2022 von Universal Investment aufgelegt und verfügt über ein Anlagevolumen von 46,15 Millionen Euro. FondsWährung ist der Euro, als Vergleichsindex wird der MSCI World Net Return (EUR) verwendet. Das aktiv gemanagte Portfolio aus Quality Growth-Aktien präsentiert sich seit dem FondsManagerwechsel im April wieder überdurchschnittlich erfolgreich, wie die seitdem generierte Performance von +13,84 Prozent in Euro signalisiert. Wie sieht die Anlagestrategie des kanadischen Investmentfonds im Detail aus?

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FondsStrategie. Qualitätsaktien. Gesucht.

Der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an und investiert sein Vermögen an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. FondsManager Robert Hiscock beschreibt die Anlage-Philosophie des Fonds als an der Fundamentalanalyse orientiert, diskretionär und auf die erfolgversprechendsten Titel aus dem Quality Growth-Segment fokussiert. Der Aktienstratege investiert schwerpunktmäßig in Unternehmen, die einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten besitzen, mit Blick auf ihr Geschäftsmodell einen "Burggraben" aufweisen und aufgrund überdurchschnittlicher Managementleistungen langfristig attraktive Wachstumsraten erzielen. Robert Hiscock verfügt über Universitätsabschlüsse in Physik und Ökonomie und führt den für Montrusco Bolton typischen individuellen Ansatz bei der Portfolio-Konstruktion fort, der sich in dem hohen Active Share von aktuell 80,7 Prozent manifestiert. Seine Qualität zeigt der Montrusco Bolton Global Equity Fund auch durch sein Verhalten in Bullen- und Bärenmärkten. Während das Upside Capture zuletzt bei 102,2 Prozent lag, machte der kanadische Fonds die Abwärtsbewegung der globalen Märkte nur unterdurchschnittlich mit: Das Downside Capture gemessen am MSCI World betrug lediglich 91,3 Prozent. Nach aktuellem Stand hat der Montrusco Bolton-Fonds in 13 von 17 Jahren seine Benchmark geschlagen und dabei eine annualisierte Outperformance von +2,46 Prozent erzielt. Letztlich führt der konsequente Bottom-up-Ansatz von Hiscock zu einem konzentrierten Portfolio von derzeit 37 Aktien, das sich vor allem durch die Einzeltitelselektion, nicht aber durch die Branchen- und Ländergewichtung vom MSCI World abhebt. Wie ist das FondsPortfolio im Einzelnen zusammengesetzt?

FondsPortfolio. Tech-Titel. Übergewichtet.

< In der Länderallokation des UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund liegen die USA mit einem Anteil von 69,56 Prozent am FondsVermögen klar auf Platz eins. Dahinter ist Japan platziert, wo 6,09 Prozent des FondsVolumens investiert sind. Auf Platz drei der Ländergewichtung befindet sich Großbritannien mit einem Anteil von 3,99 Prozent. In Taiwan sind 3,82 Prozent des FondsVermögens angelegt, Aktien aus Deutschland besitzen mit 3,72 Prozent eine ähnlich hohe Gewichtung. Allokationen in Italien (2,93 Prozent) und Kanada (2,86 Prozent) ergänzen das Länderportfolio, welches durch Quality Growth-Aktien aus Irland (2,61 Prozent) und den Niederlanden (2,54 Prozent) komplettiert wird.In der Sektorengewichtung des Montrusco Bolton-Produkts befinden sich Technologieunternehmen mit 30,58 Prozent des FondsVolumens auf dem ersten Platz. Ebenfalls stark im Portfolio vertreten sind Finanzwerte mit 16,61 Prozent des FondsVermögens sowie Industrie-Aktien (11,29 Prozent). Produzenten hochwertiger Konsumgüter sind mit 9,71 Prozent repräsentiert, HealthCare-Titel machen 9,21 Prozent der FondsBestände aus. Im Mittelfeld der Portfolioallokation befinden sich Kommunikationsanbieter (8,73 Prozent) sowie der Sektor der Verbrauchsgüter mit 5,02 Prozent. Kleinere Positionen in den Bereichen Energie (3,97 Prozent) und Grundstoffe (3,50 Prozent) komplettieren die Portfoliostruktur. Welche Werte werden von FondsManager Hiscock auf Einzeltitelebene favorisiert? Die größte Einzelposition des Fonds stellt die Aktie des US-Halbleiterentwicklers NVIDIA dar, dicht gefolgt vom Softwaregiganten Microsoft. Ebenfalls vergleichsweise stark gewichtet ist das Papier des Energieversorgers Valero Energy Corp. Finanztitel (JP Morgan, Mastercard) sowie Gesundheitsdienstleister (IDEXX Laboratories) runden die Top-10-Positionen des Montrusco Bolton Global Equity Fund ab.

FondsKennzahlen. Beta. Erhöht.

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Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund dem MSCI World EUR NETR als Vergleichsindex gegenübergestellt. Der Montrusco Bolton-Fonds weist über drei Jahre eine Volatilität von 11,67 Prozent auf, die leicht unterhalb der 12,57 Prozent liegt, die der MSCI World als Vergleichsindex besitzt. Auch über ein Jahr verzeichnet der aktiv gemanagte Aktienfonds die geringere Schwankungsneigung als die passive Benchmark: Hier beträgt die "Vola" des kanadischen Fonds 10,43 Prozent, während der weltweite Aktienmarkt mit mittleren Schwankungen von 12,58 Prozent aufwartet. Das Fonds-Beta fällt mit 1,05 im Dreijahreszeitraum leicht erhöht aus und zeigt an, dass das Portfolio die Kursbewegungen der Benchmark überproportional abbildet. Für ein Jahr nimmt die Risikokennziffer einen Wert von 1,09 an und liegt damit erneut über dem Marktrisikofixwert von 1,00. Welche Renditeergebnisse können mit diesem insgesamt ausgeglichenen Risikoprofil erzielt werden?Über drei Jahre wartet der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund mit einer Wertentwicklung von +25,52 Prozent auf Eurobasis auf, was einer Rendite p.a. von +7,87 Prozent entspricht (Stichtag 31.07.2026). Noch besser schneidet der MSCI World EUR NETR als Vergleichsindex ab - das Kursbarometer für den globalen Aktienmarkt hat im selben Zeitraum eine Performance von +58,00 Prozent in Euro bzw. eine Jahresrendite von +16,47 Prozent generiert. Ähnliche Renditedifferenzen sind beim Wechsel auf den kurzfristigen Zeithorizont zu beobachten: Der Wertentwicklung der Montrusco Bolton-Strategie von +10,41 Prozent über ein Jahr steht eine Performance von +24,16 Prozent beim MSCI-Referenzindex gegenüber. In der Konsequenz besitzt der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund über den letzten Dreijahreszeitraum ein negatives Alpha von -8,33. Auf Jahressicht rutscht die Renditekennzahl noch stärker in den roten Bereich und rangiert bei -13,02. Die Zahlen zeigen, warum ein Wechsel im FondsManagement angegangen wurde, da kurz- wie mittelfristig eine Underperformance gegenüber dem breiten globalen Aktienmarkt besteht. Hoffnung macht hingegen die weiter positive Sharpe Ratio des Fonds, die über drei Jahre mit 0,36 im grünen Bereich liegt.

SJB Fazit. UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund.

Auch wenn die Erfolgsstory des Montrusco Bolton Global Equity Fund zuletzt etwas angekratzt wurde - in 13 von 17 Jahren den MSCI World als Benchmark zu schlagen, bleibt eine hervorragende Leistung. Kurzfristig sieht es wieder deutlich besser für den global investierenden Aktienfonds aus: Seitdem Robert Hiscock im April als hauptverantwortlicher FondsManager übernommen hat, konnte die auf Quality Growth-Aktien spezialisierte Strategie an ihre historische Outperformance zum weltweiten Aktienmarkt anknüpfen. Die Chancen stehen somit sehr gut, dass die erfolgreiche individuelle Titelselektion, für die der Montrusco Bolton-Fonds bekannt ist, wieder ihre Früchte trägt.

Autor:

Dr. Volker Zenk ist Fondsanalyst bei der SJB FondsSkyline 1989 e.K., einem der größten und ältesten bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die wöchentlich erscheinenden, speziell auf Privatinvestoren zugeschnittenen Publikationen können gratis angefordert werden unter FondsEcho@sjb.de oder auf www.sjb.de.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

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Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.