SJB FondsEcho. CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond.

SJB FondsEcho

Kurzläufer. Attraktiv. Die Märkte für kurzlaufende europäische Hochzinsanleihen legten einen vielversprechenden Start in das Jahr 2026 hin.

Überwiegend robuste Wirtschaftsdaten und ein starker Start in die Quartalsberichtssaison führten dazu, dass die Anleger Risikoanlagen bevorzugten - und dies trotz der vorherrschenden geopolitischen Volatilität.

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In diesem Segment kurz laufender Hochzinsanleihen in Euro, das aktuell eine attraktive Rendite von rund 5,0 Prozent bieten kann, ist der von Columbia Threadneedle (CT) aufgelegte European Short-Term High Yield Bond seit Jahren erfolgreich unterwegs. Seit Januar 2026 wird der Fonds hauptverantwortlich von FondsManager Gareth Simmons verwaltet, der zuvor gemeinsam mit Anleihenexperte Roman Gaiser für die Investmentstrategie verantwortlich war. Simmons führt die Anlagephilosophie fort, mit ruhiger Hand und einem Schwerpunkt auf kurze Laufzeiten ein Portfolio zusammenzustellen, das eine geringere Volatilität im Vergleich zum allgemeinen europäischen Hochzinsmarkt aufweist. Das bei der Portfoliokonstruktion bewusst angewandte vorsichtige Risikoprofil machte sich im Handelsmonat Februar bezahlt: Trotz volatiler Märkte konnte eine Rendite von +0,50 Prozent in Euro generiert werden. Die höchsten positiven Performancebeiträge kamen von den Zinspapieren des Gaming-Anbieters Evoke (888), von Virgin Media O2 und Playtech, während die Beteiligung an der Ion Group, einem Unternehmen für Finanzdaten und Software, unter der eingetrübten Stimmung gegenüber Softwareunternehmen litt.

Der CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond AEP EUR Dis (WKN A2PHOQ, ISIN LU1979271944) wurde am 17. Juli 2019 aufgelegt und hat sich auf den Sektor kurzlaufender Papiere in Euro spezialisiert. FondsManager Gareth Simmons investiert in festverzinsliche High-Yield-Titel mit einer Restlaufzeit von höchstens vier Jahren, wobei die Duration der im Portfolio enthaltenen Titel 2,5 Jahre nicht überschreiten darf. Der europäische Hochzinsanleihenfonds nutzt keine Benchmark, verfügt über ein FondsVolumen von 141,6 Millionen Euro und hat sein Anlagevermögen über 147 Titel breit gestreut. Die mit den Euro-Kurzläufern geringerer Bonität zu erwirtschaftende Rendite kann sich sehen lassen: Aktuell weist das FondsPortfolio einen durchschnittlichen Kupon von 5,1 Prozent und eine Verfallsrendite (Yield to worst) von 4,3 Prozent auf. Wie sieht die Anlagestrategie im Detail aus?

FondsStrategie. Fundamentalanalysen. Verfolgt.

Der CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond strebt ein mittelfristiges Kapitalwachstum an und investiert schwerpunktmäßig in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die innerhalb Europas (einschließlich des Vereinigten Königreichs) oder von Unternehmen mit bedeutender Geschäftstätigkeit in Europa ausgegeben werden. Hierbei handelt es sich um kurzfristige Anleihen mit einem überwiegenden Rating unter Investment Grade: das Durchschnittsrating befindet sich derzeit bei "BB". Der Fonds kann auch in nicht auf Euro lautende Anleihen investieren (insbesondere Pfund Sterling), geht aber kein aktives Währungsrisiko ein, da in der Regel alle nicht auf Euro lautenden Währungsengagements gegen den Euro abgesichert werden. Bis zu 10 Prozent seines Nettovermögens kann der Columbia Threadneedle-Fonds in Wertpapiere investieren, die als notleidend gelten (CCC-Rating), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) dürfen maximal 20 Prozent des FondsVermögens ausmachen. FondsManager Gareth Simmons verfolgt bei der Kreditanalyse einen unabhängigen und zukunftsorientierten fundamentalen Ansatz und beobachtet das Downside-Risiko sehr genau. Der Marktstratege ist überzeugt, dass unternehmensspezifische Attribute ausschlaggebend für die Beurteilung der Bonitätsveränderungen eines Emittenten sind. Simmons betrachtet das Risiko auf absoluter Basis, wobei Tail-Risiken durch die Diversifizierung des Portfolios begrenzt werden. Aktuell liegt die modifizierte Duration bei 2,4 Jahren, Morningstar bewertet das Columbia Threadneedle-Produkt mit vier Sternen. Wie ist das FondsPortfolio im Einzelnen strukturiert?

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FondsPortfolio. Euro-Anleihen. Bevorzugt.

Im Portfolio des CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond besitzen 63,6 Prozent der Anleihen das Rating "BB", 29,3 Prozent der Einzeltitel weisen eine Bonität von "B" auf. 1,1 Prozent der Hochzinsanleihen des Fonds sind mit der Ratingeinstufung "BBB" klassifiziert, 1,5 Prozent der FondsBestände haben die Bonitätsnote "CCC" zu verzeichnen. Abgerundet wird das FondsPortfolio des Columbia Threadneedle-Produktes durch eine 4,2-prozentige Position in Geldmarkttiteln. Bei der Währungsallokation ist der Euro mit 85,3 Prozent klarer Favorit, Hochzinsanleihen in britischen Pfund decken 9,7 Prozent der FondsBestände ab. High-Yield-Papiere in US-Dollar besitzen mit 0,4 Prozent lediglich den Charakter einer Beimischung. Bei der Branchenstruktur favorisiert FondsManager Gareth Simmons insbesondere die Automobilindustrie, Dienstleistungsunternehmen und Grundstoffproduzenten. Immobilienwerte, die Freizeitindustrie sowie Gesundheitstitel sind ebenfalls überdurchschnittlich im Portfolio gewichtet. Telekommunikationstitel, Finanzdienstleister und

Technologiefirmen runden die Emittentenstruktur im High-Yield-Portfolio ab. Die größten Einzelpositionen unter den Top 10 sind per Ende Februar Anleihen von Azelis Finance, der Schaeffler AG sowie von Nissan Motor.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Deutlich.

In unserer unabhängigen SJB FondsAnalyse haben wir den CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond dem Bloomberg Pan Euro High Yield Euro TR EUR als Vergleichsindex gegenübergestellt. Die Korrelation über die letzten drei Jahre fällt mit 0,99 deutlich aus, für ein Jahr verbleibt sie auf demselben hohen Niveau. Damit ist die Parallelität der Kursverläufe von Fonds und Index stark ausgeprägt, was auch der Blick auf die Kennzahl R² bestätigt: Im Dreijahreszeitraum liegt die Kennziffer bei 0,97, über ein Jahr nimmt R² einen identischen Wert von 0,97 an. Somit haben sich kurz- wie mittelfristig 3,0 Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen. Die sehr geringe Abweichung von der SJB-Benchmark wird durch den niedrigen Tracking Error bestätigt: Die Spurabweichung liegt über drei Jahre bei lediglich 1,12 Prozent. Damit geht der europäische Hochzinsanleihenfonds von Columbia Threadneedle nur geringe aktive Risiken ein. Wird diese Diagnose durch die Volatilitätswerte bestätigt?

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FondsRisiko. Volatilität. Niedrig.

Der CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond weist über drei Jahre eine Volatilität von 1,82 Prozent auf, die noch unterhalb der 2,53 Prozent liegt, die der von der SJB ausgewählte Vergleichsindex zu verzeichnen hat. Auch über ein Jahr kann der Hochzinsanleihen-Fonds mit erfreulich niedrigen Kursschwankungen überzeugen: Hier beträgt die Volatilität des Fonds 1,64 Prozent, während der als Benchmark verwendete Bloomberg Pan Euro High Yield Euro TR EUR mit einer "Vola" von 2,07 Prozent aufwartet. Die durchweg geringeren Schwankungen des Columbia Threadneedle-Fonds mit seinem Fokus auf Kurzläufer sorgen für ein attraktives Risikoprofil. Trotz der Bevorzugung von Titeln aus dem unteren Ratingbereich ist das FondsPortfolio wenig schwankungsintensiv - ein positives Element nicht nur für den stabilitätsorientierten Investor.

Die günstige Risikostruktur des CT-Fonds manifestiert sich gleichfalls in dem unter Marktniveau liegenden Beta von 0,97 für den letzten Dreijahreszeitraum. Die Risikokennziffer, die die Schwankungsintensität von Fonds und Referenzindex vergleicht, weist über ein Jahr einen Wert von 1,04 auf. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über drei Jahre ergibt, dass sich der High-Yield-Fonds in seinen Wertschwankungen zumeist weniger volatil als die Benchmark präsentierte: Die Risikokennziffer lag in 25 der letzten 36 betrachteten Einzelzeiträume unter dem Marktrisikofixwert von 1,00 und nahm dabei Werte von 0,80 im Tief an. Dem stehen elf Einzelperioden gegenüber, in denen der Fonds ein Beta über Marktniveau aufwies und einen Wert von 1,08 in der Spitze erreichte. Die mehrheitlich geringeren Kursschwankungen des High-Yield-Fonds gegenüber dem Bloomberg-Referenzindex bestätigen, dass FondsManager Simmons das FondsRisiko sehr gut unter Kontrolle hat. Welche Renditen kann er auf dieser Basis erwirtschaften?

FondsRendite. Performance. Attraktiv.

Per 18. März 2026 hat der CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond eine kumulierte Wertentwicklung von +18,85 Prozent in Euro über die letzten drei Jahre aufzuweisen. Eine attraktive Performance für den auf Kurzläufer spezialisierten Fonds, die einer Rendite von +5,92 Prozent p.a. entspricht. Noch etwas besser stellt sich die Situation beim Bloomberg Pan Euro High Yield Euro TR EUR Index dar, der eine Gesamt-Performance von +25,90 Prozent bzw. eine jährliche Rendite von +7,98 Prozent auf Eurobasis verzeichnet. Beim Wechsel auf die kurzfristige Betrachtung rücken der Columbia Threadneedle-Fonds sowie die Bloomberg-Benchmark noch enger zusammen: Über ein Jahr hat der CT-Fonds +3,30 Prozent in Euro an Wert gewonnen, während der Vergleichsindex mit einem Ergebnis von +3,86 Prozent aufwartet. Was heißt das für die Alpha-Werte?

Der CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond verzeichnet ein negatives Alpha, das in der letzten Dreijahresperiode bei -1,37 liegt. Für ein Jahr bewegt sich die Renditekennzahl ebenfalls im roten Bereich, stellt sich aber mit -0,77 besser dar. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über drei Jahre bekräftigt die darauf basierende Einschätzung des Hochzinsanleihenfonds: In 30 der letzten 36 Einzelzeiträume verzeichnete der Fonds ein negatives Alpha von zutiefst -3,64 im Vergleich zur Bloomberg-Benchmark. Dem stehen lediglich sechs Perioden mit einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung und einem auf maximal 2,57 zulegenden positiven Alpha gegenüber. Hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass der auf Kurzläufer fokussierte CT-Fonds einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der breiter gestreuten Benchmark hat, die Hochzinspapiere über alle Laufzeiten umfasst. Insgesamt fällt das Rendite-Risiko-Profil des Threadneedle-Fonds überzeugend aus: FondsManager Simmons gelingt es, mit durchweg geringeren Schwankungen des Portfolios eine konkurrenzfähige Rendite zum Bloomberg-Referenzindex zu erwirtschaften. Die über drei Jahre erzielte positive Sharpe Ratio von 0,60 belegt abschließend, dass die vom Fonds in Kauf genommenen Risiken und die erzielten Erträge in einem guten Verhältnis zueinander stehen; über ein Jahr fällt die Kennzahl mit 1,66 nochmals besser aus.

SJB Fazit. CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond.

Die Renditen um die 5,0-Prozent-Marke, die aktuell mit kurzlaufenden europäischen Hochzinsanleihen zu erzielen sind, wirken angesichts der Marktbedingungen attraktiv. Neu aufgekommene Spekulationen, die EZB könnte angesichts der prekären geopolitischen Lage zu Zinserhöhungen tendieren, wirken sich renditesteigernd auf die Kurse der Schuldpapiere aus. Für Anleger, die höhere Renditen als bei Geldmarktinstrumenten suchen, ist der CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond eine gute Wahl. FondsManager Simmons hat ein breit gestreutes und nach Risikokriterien optimiertes Portfolio aus hoch verzinsten Unternehmensanleihen konstruiert, das mit moderaten Ausfallraten und attraktiven Zinskupons aufwartet. Autor: Dr. Volker Zenk ist Fondsanalyst bei der SJB FondsSkyline 1989 e.K., einem der größten und ältesten bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die wöchentlich erscheinenden, speziell auf Privatinvestoren zugeschnittenen Publikationen können gratis angefordert werden unter FondsEcho@sjb.de oder auf www.sjb.de.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

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