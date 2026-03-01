SJB FondsEcho. Earth Strategic Resources Fund.

SJB FondsEcho

Nachhaltigkeit. Bewertet. Für das Gelingen der Energiewende und den Umbau der globalen Wirtschaft zu einer stärker an Nachhaltigkeitskriterien orientierten Ökonomie sind Rohstoffe unverzichtbar.

So wird Kupfer in großer Menge zur Erneuerung der Energienetze benötigt, Lithium ist ein wichtiger Rohstoff zur Förderung der Elektromobilität und auch Platin und Palladium werden verstärkt nachgefragt.

Wer­bung Wer­bung

Selbst Investoren, die einen großen Wert auf Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien legen, haben somit gute Gründe, ihrem Depot auch einen Rohstoffaktien-Fonds hinzuzufügen. Eines der ganz wenigen am Markt erhältlichen Produkte mit Nachhaltigkeitsfokus ist der Earth Strategic Resources Fund, der es trotz seiner Spezialisierung auf die oft als umweltschädlich eingestuften Minen- und Bergbauunternehmen schafft, nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert zu sein. Das FondsManagerteam um Dr. Pereshia Berlenbach und Fabian Erismann sorgt mit strengen ESG-Anforderungen dafür, dass keinerlei kontroverse Rohstoff-Unternehmen im Portfolio landen. Marktstratege Erismann betont: "Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft wird erhebliche Mengen an Rohstoffen erfordern. Ohne die Unterstützung der umliegenden Gemeinden wird es jedoch in Zukunft kaum noch möglich sein, Bergbauprojekte zu realisieren. Unternehmen, die die wichtigsten Interessengruppen identifizieren und einbeziehen und dabei gleichzeitig die besten Praktiken der Rohstoffindustrie anwenden, werden die Zukunft des Bergbaus gestalten."

Nach solchen Unternehmen, die sowohl unter ökonomischen als auch unter Nachhaltigkeitskriterien attraktiv sind und von dem rasanten Marktwachstum bei den für die Energiewende benötigten Rohstoffen profitieren, sucht der Earth Strategic Resources Fund EUR R (WKN A2PMW2, ISIN DE000A2PMW29). Der Rohstoffaktien-Fonds wurde im November 2019 aufgelegt, verfügt aktuell über ein Volumen von 153,9 Millionen Euro und besitzt den Euro als FondsWährung. Das FondsManagerduo Berlenbach/Erismann legt den Fokus auf detaillierte Analysen im Bergbau- und Energiesektor bei einer gleichzeitig starken ESG-Orientierung. Die langfristige Wertentwicklung des von ihnen betreuten FondsProdukts fällt beeindruckend aus: Über den letzten Fünfjahreszeitraum hat der Earth Strategic Resources Fund eine Performance von +136,58 Prozent in Euro zu verzeichnen, seit Auflage sind es +227,78 Prozent oder +20,96 Prozent p.a. Auch im neuen Börsenjahr 2026 setzt sich die positive Entwicklung fort - hier liegt das Plus bereits bei +12,17 Prozent. Wie sieht die so erfolgreiche Anlagestrategie im Detail aus?

FondsStrategie. Bottom-up-Analysen. Praktiziert.

Der Earth Strategic Resources Fund strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat es sich zum Ziel gesetzt, unterbewertete börsennotierte Rohstoff-Unternehmen mit einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie zu identifizieren und in diese zu investieren. Die Anlagestrategie kombiniert dabei eine Top-down-Marktanalyse mit einem Bottom-up getriebenen Stockpicking-Ansatz, der auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Das aus Dr. Pereshia Berlenbach und Fabian Erismann bestehende FondsManagement nutzt die Expertise der Earth Resource Investment AG, einer auf das Rohstoffsegment spezialisierten FondsBoutique aus der Schweiz mit einem Team aus hochqualifizierten Analysten und Industrieexperten. Mit deren Hilfe wird ein konzentriertes, aus 25 bis 35 Einzelpositionen bestehendes Portfolio zusammengestellt und schwerpunktmäßig in Aktien von Bergbauunternehmen investiert, die Metalle fördern und produzieren, welche für eine nachhaltige Entwicklung erforderlich sind. Darüber hinaus können auch Unternehmen aus der Produktion erneuerbarer Energien (Wind, Solar, Geothermie und Wasserkraft) für den Fonds erworben werden. Ein weiterer Teil des Anlageuniversums des Fonds sind Unternehmen, die für Bergbauunternehmen und Produzenten von erneuerbaren Energien Dienstleistungen erbringen. Ein wichtiges Kennzeichen des Fonds ist die detaillierte Nachhaltigkeitsanalyse: In einem ersten Schritt werden Unternehmen mit identifiziertem finanziellen Aufwärtspotenzial auf Ausschlusskriterien geprüft. Anschließend werden diese unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten in den Bereichen Ökonomie, Umwelt, Soziales und verantwortliche Unternehmensführung auf Basis von branchenspezifischen und individuell gewichteten Bewertungspunkten analysiert. Letztlich setzt sich das FondsPortfolio des Earth Strategic Resources aus attraktiv bewerteten Unternehmen des Rohstoff- und Energiesektors zusammen, die in der Kombination ökonomischer Faktoren und ESG-Kriterien am besten abschneiden. Wie ist das Portfolio derzeit strukturiert?

Wer­bung Wer­bung

FondsPortfolio. Südamerika. Führend.

In der geographischen Allokation des Earth Strategic Resources Fund liegt Südamerika mit 29,76 Prozent auf dem ersten Platz. 23,51 Prozent des FondsVolumens sind in Aktien nordamerikanischer Rohstoffproduzenten (Kanada, USA) investiert. In Afrika ist das FondsManagerteam Berlenbach/Erismann mit 17,26 Prozent des FondsVermögens engagiert. Ähnlich hoch ist die Gewichtung in Europa mit 17,06 Prozent. Rohstoff- und Energieproduzenten aus Australasien decken mit einem Anteil von 12,41 Prozent den Rest des Portfolios ab. Bei der Aufteilung des FondsVermögens auf die entsprechenden Rohstoffsektoren ist eine klare Schwerpunktlegung zu sehen: 48,01 Prozent des Portfolios sind im Bereich der Industriemetalle investiert. Goldminenaktien repräsentieren 34,22 Prozent der FondsBestände, während Silberproduzenten für 9,38 Prozent des Portfolios einstehen. Die Sektorenverteilung im Rohstoffbereich wird durch Platingruppenmetalle in Höhe von 6,57 Prozent ergänzt. Komplettiert wird die Portfoliostruktur durch Cashbestände in Höhe von aktuell 1,82 Prozent. Größte Einzelposition im Earth Strategic Resources Fund ist aktuell die Aktie der Eldorado Gold Corporation mit einem Portfolioanteil von 5,70 Prozent. Weitere Top-Positionen sind die Aktien von DPM Metals (5,27 Prozent) und der Gold- und Kupferproduzent Aura Minerals Inc. (4,21 Prozent). Der kanadische Bergbaukonzern Sandfire Resources und die schwedische Boliden AB (Kupfer, Zink, Blei) runden die Liste der Top-Holdings ab.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Moderat.

In unserer unabhängigen SJB FondsAnalyse haben wir den Earth Strategic Resources Fund dem weltweit diversifizierten S&P Global Natural Resources NR EUR als Benchmark gegenübergestellt. Über drei Jahre liegt die Korrelation bei 0,78, auf ein Jahr gesehen fällt sie mit 0,59 merklich geringer aus. Damit ist die Parallelität der Kursverläufe nur moderat ausgeprägt, die Kursentwicklung von Fonds und Vergleichsindex verläuft uneinheitlich. Dies bestätigt auch der Blick auf die Kennzahl R²: Für drei Jahre beträgt die Kennziffer 0,61, über ein Jahr nimmt R² einen Wert von 0,34 an. Damit haben sich mittelfristig 39 Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es 66 Prozent. Dies zeigt, wie eigenständig das FondsManagerteam Berlenbach/Erismann im Rahmen seiner nachhaltigkeitsorientierten Selektion von Rohstoffunternehmen agiert. Die Analyse des Tracking Error über drei Jahre ergibt eine ausgeprägte Spurabweichung des Fonds vom SJB-Referenzindex in Höhe von 21,76 Prozent, die das Gesamtbild komplettiert. Wie fallen die Volatilitätszahlen des Earth Strategic Resources-Fonds aus?

FondsRisiko. Beta. Gesteigert.

Der Earth Strategic Resources Fund weist über drei Jahre eine Volatilität von 28,06 Prozent auf, die merklich oberhalb der jährlichen Schwankungsbreite von 13,48 Prozent liegt, die der S&P Global Natural Resources Index im gleichen Zeitraum zu verzeichnen hat. Für ein Jahr stellt sich das Szenario ähnlich dar; auch hier legt der an ESG-Kriterien orientierte Fonds eine ausgeprägtere "Vola" an den Tag: Mit 26,38 Prozent fällt die Schwankungsneigung des Rohstoffaktienfonds fast doppelt so hoch aus wie die des S&P-Vergleichsindex, der mit einer Volatilität von 14,00 Prozent aufwartet. In beiden untersuchten Zeithorizonten weist der aktiv gemanagte Fonds von Earth Resource Investments demnach die höhere Schwankungsintensität als der passive Referenzindex auf. Wie macht sich dies bei den Beta-Werten bemerkbar?

Wer­bung Wer­bung

Das Beta des Earth Strategic Resources Fund markiert im Dreijahreszeitraum einen Wert von 1,57 und liegt damit klar über dem Marktrisikofixwert von 1,00. Über ein Jahr schwächt sich die Risikokennziffer etwas ab und nimmt einen Wert von 1,37 an. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über drei Jahre zeigt, dass der Rohstoff-Fonds überwiegend ein Beta über Marktniveau besitzt. In 29 der letzten 36 betrachteten Einzelzeiträume wird ein Beta von über 1,00 verzeichnet, wobei der Spitzenwert auf 2,03 ansteigt. Dem stehen lediglich sieben Zeitspannen mit einer unterdurchschnittlichen Schwankungsneigung gegenüber, in denen das Beta einen Wert von zutiefst 0,80 erreicht. Die mehrheitlich stärker als der marktneutrale Wert ausfallenden Beta-Kennzahlen machen klar, dass der Earth Strategic Resources Fund die ungünstigere Risikostruktur als die S&P-Benchmark besitzt. Welche Renditen können mit dieser offensiven Positionierung erreicht werden?

FondsRendite. Alpha. Positiv.

Per 18. Februar 2026 hat der Earth Strategic Resources Fund eine kumulierte Wertentwicklung von +174,52 Prozent in Euro über drei Jahre zu verzeichnen. Eine höchst attraktive Performance, die einer Rendite von +40,01 Prozent p.a. entspricht. Wie sehr diese herausragende Performanceleistung auf qualitativ hochwertiges FondsManagement zurückzuführen ist, zeigt die Gegenüberstellung zum weltweiten Rohstoffsektor: Der S&P Global Natural Resources Index als SJB-Benchmark hat im selben Zeitraum nur eine Gesamtperformance von +24,69 Prozent bzw. eine Jahresrendite von +7,63 Prozent auf Eurobasis erreicht. Beim Wechsel auf den kurzfristigen Betrachtungshorizont baut der aktiv gemanagte Fonds mit ESG-Fokus seinen Renditevorsprung noch aus: Über ein Jahr verzeichnet er eine Performance von +128,18 Prozent in Euro, während der globale S&P Rohstoffindex mit einem Ergebnis von +23,04 Prozent aufwartet. Die so generierte dreistellige Outperformance von mehr als 105 Prozentpunkten ist ähnlich beeindruckend wie das massive Performanceplus von gut 32 Prozentpunkten jährlich über den Dreijahreszeitraum. Dies macht den aktiv gemanagten Rohstoff-Fonds mit großem Vorsprung zur Nummer eins im Renditevergleich. Wie wirkt sich dies auf die Alpha-Werte aus?

Über drei Jahre liegt das Alpha des Earth Strategic Resources Fund mit 27,54 klar im grünen Bereich, für den Einjahreszeitraum fällt die Renditekennzahl mit 64,70 nochmals positiver aus. Solch stark ausgeprägte Alpha-Werte sind ungewöhnlich und demonstrieren, wie erfolgreich die Titelselektion des Earth Resource Investmentteams funktioniert. Dies bestätigen auch die Ergebnisse des rollierenden Zwölfmonatsvergleichs der Alpha-Werte über drei Jahre. In 22 der untersuchten 36 Einzelzeiträume verzeichnet der Fonds ein positives Alpha von 64,70 in der Spitze und entwickelt sich damit erheblich besser als der SJB-Referenzindex. Dem stehen 14 Einzelperioden gegenüber, in denen der Fonds ein negatives Alpha von zutiefst -30,32 generierte. Das mehrheitlich im grünen Bereich befindliche und zudem in seiner absoluten Höhe beeindruckende Alpha lässt den nachhaltigen Rohstofffonds als Gesamtsieger aus dem Renditewettbewerb mit dem S&P Global Natural Resources Index hervorgehen. Die im jüngsten Dreijahreszeitraum verzeichnete positive Sharpe Ratio von 1,02 belegt abschließend, dass eingegangene Risiken und erzielte Renditen in einem sehr guten Verhältnis zueinander stehen.

SJB Fazit. Earth Strategic Resources Fund.

Wer als Investor einem an Nachhaltigkeitskriterien orientierten Depot einen erfolgreichen Rohstoffaktien-Fonds hinzufügen will, kommt am Earth Strategic Resources Fund nicht vorbei. Die Kombination einer auf Bottom-up-Kriterien und Fundamentalanalyse basierenden Titelauswahl mit der strengen Prüfung von ESG-Kriterien bringt ganz ausgezeichnete Performanceergebnisse hervor, wie die Renditen der letzten Jahre beweisen. Angesichts der fortschreitenden Energiewende dürfte das Investment in nachhaltig wirtschaftende Bergbauunternehmen und Produzenten von erneuerbaren Energien langfristig sehr aussichtsreich bleiben.

Autor: Dr. Volker Zenk ist Fondsanalyst bei der SJB FondsSkyline OHG 1989, einem der größten und ältesten bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die wöchentlich erscheinenden, speziell auf Privatinvestoren zugeschnittenen Publikationen können gratis angefordert werden unter FondsEcho@sjb.de oder auf www.sjb.de.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.