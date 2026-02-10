SJB FondsEcho. Pictet - Biotech.

SJB FondsEcho

Aufschwung. Unbemerkt.

In der zweiten Jahreshälfte des Börsenjahres 2025 konnten Biotechnologie-Aktien zu einem kräftigen Kursaufschwung ansetzen, der im Bewusstsein vieler Investoren gar nicht angekommen ist. Gerade zum Ausklang des Handelsjahres übertraf die Biotech-Branche den marktbreiten MSCI World Index deutlich und legte im Schlussquartal um rund +40,0 Prozent zu.

Was waren die wichtigsten Gründe für diese Kursentwicklung? Die ausgezeichnete Performance der Biotech-Aktien wurde durch eine Reihe hochkarätiger Übernahmen gestützt, wie Pictet-FondsManager Tazio Storni berichtet. Zudem verzeichneten diverse Einzeltitel des Sektors einen kräftigen Anstieg: So konnte Terns Pharmazeutika deutlich zulegen, nachdem die Phase-1-Daten der CARDINAL-Studie für TERN-701 auf ein erstklassiges Potenzial des Medikaments hinwiesen. Auch die Aktie der Scholar Rock Holding Corp. trug mit einem starken Plus zum neuen Aufwärtstrend des Pictet Biotech-Fonds bei: Die Aktie erholte sich nach einer konstruktiven FDA-Sitzung, die auf eine baldige Markteinführung von Apitegromab bei Spinaler Muskelatrophie (SMA) in den USA hindeutete. Positive Nachrichten gab es ebenfalls bei Madrigal Pharmazeutika: Die Madrigal-Aktie legte zu, nachdem der Jahresumsatz von Rezdiffra nur zwölf Monate nach der Markteinführung die Marke von 1,0 Milliarde US-Dollar überschritt und zudem ein Orange Book-Patent die Exklusivität bis 2045 verlängerte. Weitere unterstützende Elemente für Biotech-Aktien waren der zurückhaltende Ton der US-Notenbank, der innovationsorientierte Aktien mit längerer Laufzeit unterstützte, sowie eine Beschleunigung des Nachrichtenflusses aus dem klinischen Bereich, was zu optimistischen Prognosen über die Neuzulassung von Medikamenten führte. Gute Marktbedingungen für den Pictet - Biotech I EUR (WKN A0J4DN, ISIN LU0255977372), der weltweit Aktien von Biotechnologieunternehmen aus dem medizinischen Bereich erwirbt und seinen geographischen Fokus auf den Vereinigten Staaten hat. Der Pictet-Fonds nutzt den MSCI AC World als Vergleichsindex und weist aktuell ein Volumen von 1,70 Milliarden Euro auf. FondsManager Tazio Storni hat ein konzentriertes Portfolio von 59 Einzeltiteln zusammengestellt, das sich überwiegend aus Mid und Large Caps zusammensetzt und Unternehmen bevorzugt, die nach der Entwicklung innovativer Therapeutika gerade in einen neuen Produktzyklus eintreten. Trotz der Seitwärtsphase der letzten Jahre bleibt die langfristige Performance des Biotech-Fonds beeindruckend: Seit Lancierung des FondsProduktes im Jahre 2006 konnte eine Wertentwicklung von +642,08 Prozent auf Eurobasis bzw. eine annualisierte Rendite von +10,85 Prozent verzeichnet werden. Über den letzten Fünfjahreszeitraum lag die Jahresrendite bei +8,32 Prozent in Euro. Was sind die Details der langfristig so erfolgreichen Anlagestrategie des Pictet - Biotech?

FondsStrategie. Wachstumstitel. Gesucht.

Der Pictet - Biotech hat sich die Kapitalwertsteigerung zum Ziel gesetzt und investiert das Anlagevermögen in Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der medizinischen Biotechnologie. Geographisch ist das Anlageuniversum des Fonds keinen Beschränkungen unterworfen, aufgrund der in den USA stark vertretenen Biotech- und Pharmaindustrie erfolgt jedoch der größte Teil der Anlagen in dieser Region. Pictet-FondsManager Storni kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Marktanalysen und fundamentalen Research zu Unternehmen, um so die Wertpapiere fürs Portfolio auszuwählen, die günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Auch die Beachtung der ESG-Faktoren ist ein wesentliches Element der Strategie, zumal der Pictet - Biotech nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert ist. Mit Blick auf den jüngsten Kursanstieg der Biotech-Titel berichtet Marktstratege Storni, dass Small- und Mid-Cap-Therapeutika den Aufschwung anführten, während die schwergewichtigen Pharmatitel der Benchmark hinterherhinkten. Konsequenterweise konzentriert sich das Pictet-FondsManagement auf das langfristige Innovationspotenzial dieser SMID-Caps, während das Engagement in anderen Vermögenswerten schwanken kann. Unterstützt werde der Markt nach wie vor durch die rege M&A-Aktivität im Biotech-Sektor, so Storni, wo weitere Übernahmen auf der Tagesordnung stehen dürften. Der Schwerpunkt im FondsPortfolio liege auf risikoarmen Vermögenswerten, wobei Unternehmen bevorzugt werden, die eine hohe Innovationskapazität mit einer klaren strategischen Vision verbinden. Die rigorose wissenschaftliche und klinische Prüfung sowie die Analyse der Preisgestaltung und des Marktzugangs dienen der Risikobudgetierung innerhalb der Strategie. Gepaart mit einem systematischen Portfolio-Aufbau und einer disziplinierten Diversifizierung bestehen so beste Voraussetzungen, um langfristig überdurchschnittliche Performanceergebnisse zu erzielen. Wie ist das FondsPortfolio im Einzelnen strukturiert?

FondsPortfolio. USA. Favorisiert.

Der klare geographische Schwerpunkt des Pictet - Biotech liegt in den USA, wo mit 89,6 Prozent der Löwenanteil der ausgewählten Aktien beheimatet ist. Den zweiten Platz in der Länderallokation belegt Belgien, wo 4,7 Prozent des FondsVermögens investiert sind. Biotech-Titel aus Frankreich nehmen 2,1 Prozent des FondsVolumens ein, in Dänemark ist der Fonds mit 1,2 Prozent der Bestände engagiert. Die Liquiditätsquote liegt aktuell bei 2,5 Prozent.

In der Sektorengewichtung des Pictet-Fonds sind Biotech-Unternehmen aus dem Bereich der Onkologie mit 23,0 Prozent am stärksten vertreten. Knapp dahinter rangieren Arzneimittel für seltene Leiden, wobei der Sektor 19,7 Prozent des FondsVermögens einnimmt. Auf dem dritten Platz der Branchenaufteilung befinden sich Stoffwechselkrankheiten (13,9 Prozent), während Biotech-Firmen, die sich mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems beschäftigen, 13,1 Prozent des FondsVolumens abdecken. Immunkrankheiten (12,6 Prozent) sowie Neue Technologien (11,7 Prozent) sind weitere Sektoren innerhalb des Pictet - Biotech, die mit einer überdurchschnittlichen Gewichtung auf Portfolioebene aufwarten. Welche Einzeltitel sind die Favoriten von FondsManager Storni? Größte Einzelposition des Pictet - Biotech stellt das US Biopharmazie-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals dar, das 6,2 Prozent des FondsVermögens ausmacht. Mit 5,1 Prozent gewichtet ist das US-Unternehmen Insmed Inc, das Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen anbietet. Stark vertreten sind auch das US-Biotechunternehmen Argenx (4,7 Prozent) sowie der Branchenriese Biogen mit 3,9 Prozent. Weitere Aktien von wachstumsstarken US-Biotechunternehmen, die wie Ionis Pharmaceuticals oder Incyte am Anfang eines neuen Produktzyklus stehen, komplettieren die Top 10-Positionen des Pictet-Fonds.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Niedrig.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den Pictet - Biotech dem MSCI AC World Index NR EUR als Benchmark gegenübergestellt. Über drei Jahre liegt die Korrelation mit dem breit gestreuten Kursbarometer für den weltweiten Aktienmarkt bei 0,57, für ein Jahr geht sie auf 0,35 zurück. Damit ist die Parallelität der Kursverläufe von Fonds und SJB-Referenzindex nicht sehr stark ausgeprägt, beide Elemente bewegen sich unabhängig voneinander. Diese Diagnose wird durch die Kennzahl R² bestätigt, die für drei Jahre 0,33 beträgt und über ein Jahr auf 0,12 zurückgeht. Demnach haben sich mittelfristig 67 Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es 88 Prozent. Hier zeigt sich, dass der jüngste kräftige Kursanstieg der Biotechtitel unabhängig vom Gesamtmarkt erfolgte. Der Tracking Error demonstriert, dass FondsManager Storni dafür gesteigerte aktive Risiken im Vergleich zur Benchmark eingegangen ist: Die Spurabweichung des Fonds beträgt im Dreijahreszeitraum hohe 19,83 Prozent und legt über zwölf Monate auf 23,62 Prozent zu. Mit welchen Schwankungen wartet das Pictet-Investmentprodukt auf?

FondsRisiko. Volatilität. Höher.

Der Pictet - Biotech besitzt für drei Jahre eine Volatilität von 23,79 Prozent, die über ein Jahr auf 28,63 Prozent ansteigt. Damit liegt der Fonds oberhalb des Schwankungsniveaus, das der MSCI ACWI NR EUR als Vergleichsindex in denselben Zeiträumen zu verzeichnen hat. Mit 10,43 Prozent in der jüngsten Dreijahresperiode bzw. 13,02 Prozent über die letzten zwölf Monate fällt die annualisierte "Vola" des globalen Aktienmarktes deutlich geringer aus. Investoren sollten beachten, dass sie sich mit dem überdurchschnittlich schwankenden Biotechsektor eine prinzipielle Volatilitätserhöhung ins Depot holen. Was trägt die Beta-Analyse zur Klassifikation der Risikostruktur des Pictet-Produktes bei? Die erhöhte Schwankungsneigung des aktiv gemanagten Biotech-Fonds im Vergleich zur passiven Benchmark manifestiert sich in dem über Marktniveau liegenden Beta des Fonds von 1,22 für drei Jahre. Im Einjahreszeitraum fällt die Risikokennzahl mit 1,01 nur unwesentlich höher als der Marktrisikofixwert von 1,00 aus. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über drei Jahre zeigt, dass die Phasen einer gesteigerten Schwankungsanfälligkeit des Pictet-Fonds dominieren. Das FondsBeta war in 24 der letzten 36 betrachteten Einzelzeiträume stärker ausgeprägt als der marktneutrale Wert von 1,00 und nahm dabei einen Wert von 1,97 in der Spitze an. Dem stehen zwölf Einzelperioden gegenüber, in denen sich der Biotech-Fonds weniger schwankungsintensiv als der MSCI ACWI präsentierte und einen Beta-Wert von zutiefst 0,19 erreichte. Insgesamt liegen die Schwankungs-Kennziffern des Pictet-Fonds mehrheitlich über Marktniveau, wobei die Differenzen in einem angemessenen Verhältnis zu den gesteigerten Renditechancen in guten Börsenphasen stehen. Das Risikoprofil des Pictet - Biotech ist "sportlicher" als das der SJB-Benchmark - wie sieht es mit der Peformance des FondsProduktes aus?

FondsRendite. Outperformance. Erzielt.

Per 21. Januar 2026 hat der Pictet - Biotech über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +56,56 Prozent in Euro aufzuweisen, was einer Rendite von +16,11 Prozent p.a. entspricht. Eine attraktive Performance, die den MSCI AC World Index noch übertrifft: Das Kursbarometer für den weltweiten Aktienmarkt bringt es im selben Zeitraum auf eine Gesamtrendite von +55,44 Prozent in Euro bzw. ein Ergebnis von +15,84 Prozent jährlich. Beim Wechsel des Vergleichszeitraums auf ein Jahr wird die kräftige Mehrrendite des Biotech-Fonds gegenüber dem passiven Referenzindex noch deutlicher sichtbar: Der Pictet-Fonds generiert mit einer Wertentwicklung von +31,13 Prozent eine hohe Outperformance zum MSCI-Vergleichsindex, der mit einem Ergebnis von lediglich +7,14 Prozent auf Eurobasis aufwartet. Besonders kurzfristig zahlt sich das aktive Titelmanagement von FondsManager Storni aus, doch auch längerfristig erwirtschaften die ausgewählten Biotechtitel einen Renditevorsprung zum Gesamtmarkt. Damit geht der Pictet - Biotech als klarer Gewinner aus dem Performancewettstreit hervor, vor allem das hohe Renditeplus über zwölf Monate überzeugt. Konsequenterweise verzeichnet der Pictet-Fonds einen positiven Alpha-Wert, der über ein Jahr bei 24,98 liegt. Auf Dreijahressicht rutscht die Renditekennzahl mit -1,33 leicht ins Minus. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über drei Jahre demonstriert, dass die Zeiträume mit einer Mehrrendite beim Fonds in der Minderheit sind. Nur in neun der 36 analysierten Einjahresperioden verzeichnete der Pictet-Fonds eine Outperformance zum MSCI ACWI und markierte positive Alpha-Werte bis 24,98 in der Spitze. Dem stehen 27 Perioden mit einer schwächeren Wertentwicklung gegenüber, in denen das Alpha bis auf -25,67 im Tief zurückgeht. Die Quintessenz der Alpha-Analyse: Auch wenn die Mehrzahl der einzelnen Alpha-Werte nicht im positiven Bereich rangiert, vermag der Pictet-Fonds mit seiner aktiven Titelselektion im Ein- wie Dreijahreshorizont die Benchmark zu schlagen. Die attraktive Sharpe Ratio, die 0,67 über drei Jahre beträgt und für ein Jahr auf 1,65 zulegt, rundet das positive Gesamturteil für den Biotech-Fonds ab.

SJB Fazit. Pictet - Biotech.

Begünstigt durch zunehmende M&A-Aktivitäten und die baldige Zulassung erfolgversprechender Medikamente hat sich der Biotech-Sektor zuletzt kräftig erholt - eine Aufwärtsbewegung, die bei vielen Anlegern noch unbemerkt geblieben ist. Umso interessanter ist eine Beimischung des Pictet - Biotech in ein gut diversifiziertes FondsDepot, zumal der aktuell günstig bepreiste Biotech-Sektor davon profitieren könnte, dass die Bewertungen im Technologiesektor mittlerweile zur Vorsicht mahnen. Der langfristig überdurchschnittlich erfolgreiche Pictet - Biotech stellt sich als das passende FondsProdukt dar, um an der zunehmenden Dynamik in diesem sehr aussichtsreichen Zukunftssegment zu partizipieren.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

