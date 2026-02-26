DAX25.306 +0,1%Est506.147 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 -1,1%Nas22.878 -1,2%Bitcoin55.947 -2,2%Euro1,1805 +0,1%Öl72,75 +2,6%Gold5.239 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Bitcoin-Runes-Protokoll: Was seit dem Launch aus dem Token-Standard geworden ist Bitcoin-Runes-Protokoll: Was seit dem Launch aus dem Token-Standard geworden ist
Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ukraine bekommt Milliardenkredit von Währungsfonds

27.02.26 13:29 Uhr

KIEW/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat einen über vier Jahre laufenden Kredit für die von Russland angegriffene Ukraine in Höhe von rund 8,1 Milliarden US-Dollar genehmigt. Davon werden 1,5 Milliarden sofort ausgezahlt, wie der IWF mitteilte. Das sei Teil eines internationalen Unterstützungspakets für die Ukraine in Höhe von 136,5 Milliarden US-Dollar.

Wer­bung

Die Mittel würden zur Finanzierung des Haushaltsdefizits und zur Stabilität des Finanzsystems verwendet, schrieb die Kiewer Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko in sozialen Medien. Sie bestätigte auch eine Rentenerhöhung von 12,1 Prozent zum 1. März für die rund zehn Millionen Senioren im Land. Für die Ukraine sei es im fünften Kriegsjahr und vor dem Hintergrund russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur wichtig, dass sie garantierte internationale finanzielle Unterstützung ihrer Partner und Ressourcen für eine stabile Tätigkeit des Staats habe.

Die Ukraine verteidigt sich seit etwas mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Der osteuropäische Staat war bereits vor dem russischen Angriff von 2022 Statistiken des IWF nach das ärmste Land Europas. Ausländische Unterstützerstaaten bezahlen einen großen Teil des Staatshaushalts./toz/DP/jha