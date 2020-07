Wenn die Einkünfte stiften gehen

Erst kamen Mario Draghi und Christine Lagarde , dann kam Corona. Die dauerhafte Null­zins­politik der Europäischen Zentralbank und die Pandemie stellen auch gemeinnützige Stiftungen vor große Herausforderungen. Weil sie ihr Stiftungsvermögen erhalten müssen und nur die jährlich erwirtschafteten Einkünfte ausgeben dürfen, bleibt vielen Organisationen derzeit nur wenig finanzieller Spielraum, um ihre wohltätigen Projekte effektiv zu fördern.



Besonders Stiftungen mit weniger als einer Million Euro Kapital haben es schwer, mit ihren Erträgen zumindest die Preissteigerung auszugleichen, hat der Bundesverband Deutscher Stiftungen (BDS) per Umfrage ermittelt. Demnach schätzten zu Jahresanfang 62 Prozent der kleinen Stiftungen, dass ihre Rendite 2019 oberhalb der Inflationsrate lag. Bei den großen Stiftungen waren es 84 Prozent.



Die Fundraiser schauten somit optimistischer auf ihre Vermögensanlagen als im Vorjahr. Doch seit Corona ist vieles anders. „Notleidend wegen der Pandemie werden muss aber keine Stiftung — selbst wenn die Erträge zumindest dieses Jahr geringer ausfallen“, meint Reinhard Vennekold, Geschäftsführer der Munich Fundsraising School.



Anlagerichtlinien als Hemmnis



Weil Stiftungen in der Regel „auf Unendlichkeit“ ausgerichtet sind, waren die Kursstürze sogar eher willkommene Kaufgelegenheiten. Die Buchverluste müssen nicht realisiert werden und können deshalb lange Zeit im Depot bleiben. „Viele Stiftungen müssen aber endlich ihre Anlagerichtlinien ändern — und statt der althergebrachten Staatsanleihen gute Unternehmensanleihen und Aktien in ihr Vermögensportfolio legen“, fordert Vennekold.



Etwas weniger als die Hälfte der vom BDS befragten Stiftungen hat das Kapital bisher nicht außerhalb der Anleihe- und Aktienmärkte angelegt. Investieren sie doch, erfolgen die Anlagen überwiegend in Immobilien, gaben rund 40 Prozent an. Private-Equity- und Venture ­Capital spielen mit rund zehn Prozent eine untergeordnete Rolle.



Wird eine Stiftung als gemeinnützig anerkannt, ist sie steuerbegünstigt: Sie bietet Stiftern und Spendern Möglichkeiten, ihre Zuwendungen abgaben­mindernd einzubringen. So können sie nicht nur bei Neugründung der Stiftung, sondern alle zehn Jahre erneut den Höchstbetrag von einer Million Euro für Zuwendungen in den Vermögensstock steuerlich geltend machen.



Ehepaare haben die Möglichkeit, in Summe zwei Millionen Euro abzusetzen. Der Betrag lässt sich beliebig über den Zeitraum von zehn Jahren verteilen. „Weitere Erleichterungen bei gewerblichen Stiftungszweckbetrieben wären hier wünschenswert“, sagt Vennekold.



Zu beachten ist: Wer Vermögen in eine gemeinnützige Stiftung einbringt, kann über das Geld nicht mehr verfügen. Ein klassisches Steuersparmodell sind solche Stiftungen daher nicht. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit des allgemeinen Spendenabzugs in Höhe von 20 Prozent des zu versteuernden Einkommens.



Dies ist von Bedeutung, wenn zusätzliche Mittel für konkrete Projekte an die Stiftung fließen sollen. Spenden sind neben den Erträgen des Stiftungsvermögens eine wichtige Einkunftsquelle gerade für kleinere Stiftungen. Weil wegen Corona dieses Jahr zahlreiche Wohltätigkeitsveranstaltungen ausfallen, dürften diese Zusatzeinkünfte tendenziell sinken.



Verbrauchsstiftungen im Kommen



Liegt das Vermögen bei geplanten Neugründungen von „Ewigkeitsstiftungen“ bei weniger als einer Million Euro, empfehlen die Aufsichtsbehörden als Alternative immer öfter eine Verbrauchsstiftung. Sie wird nur für einen bestimmten Zeitraum von mindestens zehn Jahren etabliert.



Ein Beispiel dafür ist der Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden. Die eigens für diesen Zweck gegründete Stiftung gab sowohl die Erträge als auch das Stiftungsvermögen für den Wiederaufbau des Gotteshauses aus — und löste sich nach dessen baulicher Fertigstellung auf. Es besteht zudem die Möglichkeit, die spätere Umwandlung in eine Verbrauchsstiftung in die Satzung zu schreiben.



Fest steht aber, dass Stiftungen in Zukunft digitaler und globaler auftreten werden. Dafür benötigen viele Stiftungen ein zeitgemäßes Update: Sie werden sich besonders in den Bereichen Fundraising und Kommunikation professionalisieren müssen.