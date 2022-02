Catella Real Estate AG kauft Bürogebäude in Levallois-Perret bei Paris für den nachhaltigen Fonds "Sarasin Sustainable Properties - European Cities"

Der SSP ist ein Produkt der CREAG in Kooperation mit der Bank J. Safra Sarasin AG. Das verwaltete Immobilienvermögen des Fonds erhöht sich mit dem aktuellen Ankauf auf über 700 Mio. Euro. Hier finden Sie weitere News und den allgemeinen Bereich Alter­­native Investments.

Sie möchten regelmäßig spannende Informationen rund um das Thema Alter­­native Investments erhalten? Melden Sie sich hier für den Newsletter an:

Zum Newsletter

Das Bürogebäude "Le Malraux" an der Avenue André Malraux 20 verfügt über eine vermietbare Fläche von 4.415 m². In fußläufiger Umgebung des Objektes finden sich diverse Dienstleistungen, Einzelhandels- und Lebensmittelgeschäfte sowie zahlreiche gastronomische Angebote. Die Metrostation 'Pont de Levallois-Becon' der Linie 3 sowie eine Bushaltestelle liegen nur rund 350 m vom Objekt entfernt. Der Grundriss des 1991 errichteten und seit 2015 schrittweise modernisierten Objektes ist L-förmig angelegt und bietet viele flexible raumgestalterische Möglichkeiten. Jedes Geschoss kann einzeln vermietet und zudem in je zwei separate Mieteinheiten unterteilt werden, was eine Vermietung an unterschiedliche Mieter ermöglicht. Catella plant weitere Modernisierungen im Gebäude, insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit. Das Gebäude ist vollständig vermietet. Der größte Mieter Alliance Automotive Europe hält über 75% der Fläche.

Levallois Perret liegt nordwestlich von Paris, an dessen 17. Arrondissement es unmittelbar angrenzt. Es gehört zum Geschäftsgebiet Neuilly-Levallois-Perret, dem drittgrößten Geschäftsviertel in der Region Paris. Dieses wirtschaftliche Zentrum beherbergt zahlreiche Firmensitze und große Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Versicherungen, Banken, Medien, Konsulaten und Kosmetik. Aufgrund der Nähe und der guten Verkehrsanbindung an die Hauptstadt gilt Levallois Perret als überaus beliebtes Wohngebiet. Mit rund 27.000 Einwohnern pro Quadratkilometer ist Levallois-Perret die am dichtesten besiedelte Gemeinde Frankreichs. Über die Metrolinie 3, die Linie C des S-Bahn-ähnlichen Schnellbahnnetzes RER und die Bahnfernstrecke Paris Saint Lazare - Le Havre ist Levallois Perret an das engmaschige Pariser Verkehrsnetz angebunden. Über den Boulevard Périphérique besteht Anschluss an die nahe gelegenen Autobahnen A1 und A13 mit Anbindung an die Pariser Ringautobahn A86.

"Wir freuen uns sehr über den Erwerb des Bürogebäudes "Le Malraux", das wie gemacht für unser Portfolio erscheint", so Axel Bertram, Co-Portfolio Manager des SSP bei der Catella Real Estate AG. Das Bürogebäude im Speckgürtel der französischen Hauptstadt war aufgrund seiner Lage und flexiblen Flächengestaltung über den bisherigen Lebenszyklus fast immer vollständig vermietet, was dem Fonds einen stabilen Cash-flow verspricht. Ebenso wichtig ist uns allerdings, dass das Objekt unseren hohen Nachhaltigkeitsstandards entspricht, so dass unsere Investoren mit ihrem Investment auch einen Impact erzielen. "Le Malraux" ist unser zweites Investment in Frankreich, einen Markt, den wir für sehr vielversprechend halten."

Die aktuellen Nachrichten im Bereich Alternative Investments werden bereitgestellt vom unabhängigen Fachjournalisten Uli Richter. Der Dienstleister versichert, dass die Nachrichten unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Bildquellen: AIF