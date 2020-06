PIC REAL ESTATE und Pegasus Capital Partners kaufen zusammen ein

Das Projektentwicklungsunternehmen PIC REAL ESTATE hat mit Unterstützung des Funding- und Investmentmanager Pegasus Capital Partners Anfang Mai 2020 erneut eine Gewerbeimmobilie in Nürnberg erworben. Nach den letzten Investitionen in Moorenbrunn und der Innenstadt wurde nun ein Objekt im EUROCOM Businesspark im Stadtteil Langwasser akquiriert. Pegasus Capital Partners unterstützt PIC REAL ESTATE bei der Transaktion in der fränkischen Metropole mit Mezzanine-Kapital. Die Immobilie in der Lina-Ammon-Straße 22 verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 8.400 m²; knapp 85 Prozent davon sind Büro- und Lagerflächen. Die restlichen 15 Prozent werden für Rechenzentren genutzt. Aktuelle Mietparteien sind unter anderem die Messe Nürnberg, das Web-Hosting-Unternehmen Ratiokontakt und die R+V Versicherung. Wie im Projekt Am Plärrer übernimmt Pegasus Capital Partners auch hier das Asset- und Property Management der Immobilie. "Als lokal verwurzeltes Unternehmen ist und bleibt die Metropolregion Nürnberg für uns ein besonderer Zielmarkt. Wir investieren nach der Lina-Ammon-Straße 19 bereits zum zweiten Mal im EUROCOM Businesspark und sehen in dem Standort weiterhin ein hohes Potenzial", sagt Dr. Matthias Hubert, geschäftsführender Gesellschafter bei Pegasus Capital Partners.

"Der EUROCOM Businesspark entspricht unserer Vorstellung eines sehr guten Standorts für eine Vielzahl von Nutzern. Die Nähe zur Messe Nürnberg, die hervorragende Anbindung an das Autobahnnetz sowie die perfekte Erschließung zum ÖPNV deuten auf die Zukunftsfähigkeit des Standortes hin. Wir freuen uns, unser Engagement in Nürnberg weiter ausbauen zu können", ergänzt Andreas Kurzer, Geschäftsführer der PIC REAL ESTATE GmbH. Die Liegenschaft befindet sich im Südosten Nürnbergs und ist Teil des EUROCOM Businessparks. In unmittelbarer Umgebung finden die Mieter einen breit aufgestelltes Nahversorgungsangebot samt Restaurants und Cafés sowie Supermärkten vor. Die ÖPNV-Anbindung ist durch die 300 Meter entfernte U-Bahn- und Bus-Station Scharfreiterring fußläufig zu erreichen. Die Messe Nürnberg liegt knapp fünf Autominuten entfernt, zum Flughafen Nürnberg sind es etwa 30 Minuten.

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com