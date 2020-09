WisdomTree: Globale Aktienmärkte - Ausverkauf im Gange?

Die Bullen sind in diesem Monat noch nicht an die globalen Aktienmärkte zurückgekehrt. Das Gefühl wächst, dass eine Korrektur im Gange ist - insbesondere bei den US-Technologieaktien. Eine solche Stimmung kann den Ausverkauf über kurze Zeiträume verschärfen, bevor die Märkte wieder anziehen. Die Volatilität könnte in den nächsten Wochen aufgrund einer Kombination aus zusätzlichen taktischen Verkäufen, der Unsicherheit im Zusammenhang mit den bevorstehenden US-Wahlen und der wachsenden Angst vor zunehmenden Coronavirus-Infektionszahlen anhalten. Für Großbritannien und Europa ist der Brexit nun wieder als ein weiterer Risikofaktor nicht nur für die Märkte, sondern auch in Bezug auf die wirtschaftliche Erholung aufgetaucht. Anleger sollten daher weiterhin risikomindernde Absicherungen in Betracht ziehen.



"Die politische Feuerkraft der Zentralbanken bleibt jedoch intakt und wird entscheidend sein, wenn es darum geht, den Märkten Auftrieb zu geben, wenn sie sich drehen. Der Wendepunkt an den Märkten könnte durch einen oder mehrere der folgenden Faktoren ausgelöst werden: zusätzliche fiskalische Anreize in den USA, ein positiver Durchbruch bei Brexit und ermutigende Entwicklungen an der Impfstoff-Front".





Wichtiger Hinweis: Dieses Material wurde von WisdomTree und seinen verbundenen Unternehmen erstellt und soll nicht für Prognosen, Research oder Anlageberatungen herangezogen werden. Zudem stellt es weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren oder zur Übernahme einer Anlagestrategie dar. Die geäußerten Meinungen wurden am Herstellungsdatum getätigt und können sich je nach den nachfolgenden Bedingungen ändern. Die in diesem Material enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus proprietären und nicht proprietären Quellen abgeleitet. Daher übernehmen WisdomTree und seine verbundenen Unternehmen sowie deren Mitarbeiter, Führungskräfte oder Vertreter weder die Haftung für ihre Richtigkeit oder Zuverlässigkeit noch die Verantwortung für anderweitig auftretende Fehler und Auslassungen (einschließlich Verantwortlichkeiten gegenüber einer Person aufgrund von Fahrlässigkeit). Die Verwendung der in diesem Material enthaltenen Informationen erfolgt nach eigenem Ermessen des Lesers. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu.