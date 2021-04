Corona-Prämie: In den USA wird man bezahlt, wenn man sich gegen Corona impfen lässt

Junge Bürger sollen motiviert werden

Der US-Bundesstaat West Virginia hat angekündigt, seine Impfstrategie ändern zu wollen. Denn während der Impfstoff in den USA mittlerweile zwar für jede Altersgruppe verfügbar ist, fehlt scheinbar besonders den jüngeren Generationen die Motivation, diese Möglichkeit auch wahrzunehmen. Das soll sich in West Virginia nun ändern. Der US-Bundesstaat will seinen Bürgern im Alter von 16 bis 35 Jahren künftig als Belohnung für eine Corona-Impfung 100 US-Dollar schenken. Diese werden aber keinesfalls in bar oder als Scheck übergeben, sondern in Form eines Wertpapiers. Ziel sei es besonders die junge Bevölkerungsgruppe "wirklich zu motivieren", um die Pandemie gemeinsam zu besiegen, zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland Gouverneur Jim Justice. "Sie nehmen die Impfung nicht so schnell an wie wir uns das wünschen", erzählt Justice. "Wenn wir wirklich Fortschritt machen wollen, dann müssen wir unsere jüngeren Leute geimpft kriegen."

West Virginia will dem Virus ein Ende bereiten

In dem Bundesstaat mit rund 1,8 Millionen Einwohnern erhielten bislang rund die Hälfte der Menschen, die älter als 16 Jahre sind, mindestens die erste Impfung. Davon gehören rund 380.000 Menschen den 16- bis 35-Jährigen an und sollen ebenfalls Anspruch auf die Anleihe erhalten. Der Gouverneur von West Virginia erklärte kürzlich, dass die Impf-Nachfrage in den vergangenen Wochen stark abgenommen habe, sodass die neue Kampagne als Mittel für einen neuen Anstieg eingesetzt werden müsse. Wenn es gelingen sollte, 80 Prozent der jüngeren Bürger zu impfen, könnte der Staat eine Impfquote von rund 70 Prozent erreichen "und dem Virus ein Ende bereiten", betont er. "Wenn wir das schaffen, sind die Masken weg, die Krankenhausaufenthalte verschwinden und die Todesfälle werden minimal", erklärt der Republikaner.

