Anne Will & Co.: Wieviel erhalten Talkshow-Gäste für ihren Auftritt?

Peter Altmaier und Karl Lauterbach am häufigsten in Talkshows 2020

Im letzten Jahr hat größtenteils ein Thema die Medien beschäftigt: Die Pandemie war und bleibt ständiger Begleiter der zahlreichen Talkshows und Gesprächsrunden, die in Deutschland häufig zur Primetime ausgestrahlt werden. Dabei waren vor allem zwei Personen im letzten Jahr häufig in Live-Sendungen zu sehen. Den Analysen des Branchendienstes Meedia zufolge, wurden CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier und SPD-Politiker und Experte für Pandemien Karl Lauterbach mit jeweils 14 Auftritten 2020 am häufigsten als Gäste in Gesprächsrunden begrüßt. Doch bekommen die Politiker in Talkshows wie "Anne Will", "Hart aber fair" und "Markus Lanz" auch Geld für ihre Auftritte?

Politiker erhalten in der Regel keine Entlohnung für Auftritte

Die Antwort ist ziemlich eindeutig, denn generell gilt: Politiker werden in den meisten Fällen nicht für ihre Teilnahme an Talkshows bezahlt. Vielmehr nehmen sie freiwillig an den Sendungen Teil, um ihre politischen Ansätze und Vorhaben mit den Zuschauern zu teilen. Denn an wenigen anderen Schnittstellen haben Politiker eine so gute Möglichkeit, ihre politische Meinung an das Publikum heranzutragen. Talkshow-Gäste wie Wissenschaftler, Künstler oder Fachexperten dagegen dürfen sich bei Teilnahme an einer Gesprächsrunde oftmals über eine kleine "Aufwandsentschädigung" freuen - ein Gesetz oder eine Vorschrift gibt es dazu jedoch nicht. Wir haben zusammengefasst, wie die bekannten Fernseh-Talkshows die Entlohnung handhaben.

"maybrit illner"

Als beliebteste Talkshow in Deutschland gilt weiterhin der ZDF-Talk "maybrit illner". Wie das Branchenmagazin Quotenmeter berichtet, belegt die Show rund um Moderatorin Maybrit Illner mit einem Marktanteil von 15,4 Prozent und durchschnittlich 3,28 Millionen Zuschauern den Spitzenplatz unter den deutschen Talkshows. Bezahlt werden die Gäste der bekannten Gesprächsrunde laut Aussagen des ZDF nur in "begründeten Ausnahmefällen". Bis zu 500 Euro zahlt der zweite deutsche Fernsehsender den Experten als kleine "Aufwandsentschädigung", außerdem gibt es in Einzelfällen die Möglichkeit, Reise- und Übernachtungskosten an den Sender weiterzugeben. Politiker erhalten für ihre Teilnahme an der Talkshow bei "maybrit illner" kein Honorar, wie zahlreiche Branchenmagazine berichten.

"Anne Will"

Auch bei "Anne Will", die nach den Analysen von Quotenmeter auf Platz zwei der deutschen Talkshows liegt, erhalten Politiker kein Geld für ihr Kommen. Doch anders als bei "maybrit illner" werden auch "gewöhnliche" Gäste wie Künstler oder Wissenschaftler nicht für ihren Auftritt bezahlt. Lediglich die Kosten der Anreise werden laut der Produktionsfirma der Talkshow "Will Media" für Gäste übernommen, nicht aber für Politiker.

"Markus Lanz"

Auch bei TV-Moderator Markus Lanz, der seine Gespräche immer dienstags, mittwochs und donnerstags hält, erhalten Gäste nach Angaben des ZDF eine "branchenübliche Aufwandsentschädigung", wie die Berliner Morgenpost und Focus berichten. Auf die genaue Höhe des Honorars möchte ZDF auf Nachfrage jedoch nicht weiter eingehen. Politiker erhalten wie auch in den anderen Shows kein Geld für ihre Teilnahme.

"Maischberger" und "Hart aber fair" auf WDR

In Sachen Bezahlung von Politikern bleibt auch der WDR der Fahrweise der anderen Fernsehsender treu. Auch hier erhalten Politiker keinerlei Aufwandsentschädigung oder Honorar. Die von dem Moderator Frank Plasberg gehaltene Talkshow "Hart aber fair" zahlt Personen, die nicht in offizieller Funktion zu dem Nachrichtensender kommen, eine geringe "Aufwandsentschädigung" - über die Höhe dieses Honorars will aber auch der WDR keine Aussage treffen. Auch Reisekosten und Unterbringung werden von dem Sender in manchen Fällen übernommen, gleiches gilt für die vom WDR produzierte Talkshow "Maischberger", die im Ersten ausgestrahlt wird. Gäste, die mehrmals zu Gast bei einer der beiden Gesprächsrunden sind, erhalten nach Angaben des WDR im Übrigen keine Sonderbehandlung oder Zusatzvereinbarungen.

