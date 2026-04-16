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Energie wird teurer, Lebensmittel kosten mehr, und am Ende des Monats bleibt vielen Haushalten spürbar weniger übrig als noch vor einem Jahr. Das muss nicht so bleiben. Wer ein paar Stellschrauben im Alltag dreht, kann trotz steigender Preise echtes Geld sparen.

Gas Tarif: Das Zeitfenster ist jetzt offen

Die Großhandelspreise für Gas sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Dass dieser Anstieg bei den Privatkunden-Tarifen noch nicht vollständig angekommen ist, gibt Verbrauchern gerade noch etwas Zeit, sich einen günstigen Tarif mit Preisgarantie zu sichern, bevor die Erhöhungen auch in den Haushaltsstrom- und Gasrechnungen auftauchen. Einschlägige Vergleichsportale ermöglichen einen schnellen Marktüberblick. Wer sich beim Wechselprozess unsicher ist, findet bei der Stiftung Warentest eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, die den Vorgang verständlich erklärt.

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Ein häufig übersehener Punkt beim Tarifvergleich: Nicht nur der Kilowattstundenpreis entscheidet darüber, ob ein Angebot wirklich günstig ist. Auch der monatliche Grundpreis und die Vertragslaufzeit spielen eine wichtige Rolle, wie Verbraucherschützer immer wieder betonen. Ein vermeintlich attraktiver Einstiegspreis kann nach Ablauf der Garantiefrist deutlich teurer werden und unterm Strich mehr kosten als der alte Vertrag. Experten empfehlen daher, mindestens einen 12-monatigen Preisschutz zu vereinbaren und Verträge mit automatischer Preisanpassung kritisch zu prüfen.

Stromtarif: Wechseln lohnt sich wie selten zuvor

Wer seinen Stromvertrag länger nicht angefasst hat, zahlt möglicherweise deutlich zu viel. Laut StromAuskunft.de sind Neukunden-Tarife derzeit rund 22 Prozent günstiger als noch vor einem Jahr. Besonders lohnenswert ist ein Wechsel für Haushalte, die noch einen Vertrag aus den Hochpreisjahren 2023 oder 2024 halten. Der Wechselprozess selbst ist weniger kompliziert als viele denken: Jahresverbrauch aus der letzten Abrechnung notieren, ein Vergleichsportal aufrufen, den passenden Tarif auswählen und abschließen. Den Rest, also Kündigung des alten Vertrages und Ummeldung beim Netzbetreiber, übernimmt in den meisten Fällen der neue Anbieter.

Lebensmittelvorräte: Günstige Preise von heute sichern

Wer regelmäßig kocht, weiß: Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, Konserven und Speiseöl gehören zur Grundausstattung jeder Küche. Genau diese Produkte könnten in den nächsten Monaten teurer werden, wenn die Inflation weiter anzieht. Ein rechtzeitig angelegter Vorrat sichert die heutigen Preise, spart unnötige Einkaufswege und schützt vor kurzfristigen Preissprüngen, so die Verbraucherzentrale. Laut Prognosen steigen die Lebensmittelpreise 2026 mit rund 3,2 Prozent deutlich stärker als die Gesamtinflation von etwa 2,4 Prozent. Das klingt zunächst wenig, summiert sich für einen durchschnittlichen Haushalt aber schnell auf mehrere hundert Euro im Jahr.

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Dabei gilt ein einfaches Prinzip: Nur kaufen, was regelmäßig verbraucht wird und was sich länger hält. Neue Einkaufe kommen nach hinten ins Regal, ältere Produkte werden zuerst aufgebraucht. So entsteht kein unnötiger Abfall, der den Spareffekt wieder zunichtemachen würde. Wer dieses rollierende Lagerprinzip konsequent anwendet, merkt schnell, dass sich damit ohne großen Aufwand eine Art persönlicher Preispuffer aufbauen lässt, wie die Verbraucherzentrale empfiehlt.

Tanken: Apps und der richtige Zeitpunkt entscheiden

Wer regelmäßig tankt, kennt das Gefühl: Gestern war der Sprit noch günstig, heute kostet derselbe Liter deutlich mehr. Diese Preisschwankungen können täglich mehr als 10 Cent pro Liter betragen. Wer den Rhythmus dieser Schwankungen kennt und gezielt nutzt, kann pro Tankfüllung bis zu 12 Euro sparen - aufs Jahr hochgerechnet sind das bis zu 200 Euro, die ganz ohne Komfortverzicht im Portemonnaie bleiben, wie Auto Motor und Sport ausführlich beschreibt.

Der Aufwand dafür hält sich in Grenzen, denn kostenlose Tank-Apps erledigen die Preisrecherche vollautomatisch. Sie zeigen in Echtzeit, welche Tankstelle in der Nähe gerade am günstigsten ist. Verlässlich sind diese Preisdaten, weil sie direkt von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamts stammen. Wer hingegen auf der Autobahn tankt, zahlt im Schnitt 20 bis 30 Cent pro Liter mehr als an einer normalen Stadttankstelle. Ein kurzer Umweg lohnt sich also fast immer.

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Fixkosten und Einkauf: Versteckte Sparpotenziale heben

Neben Energie und Sprit lohnt sich ein kritischer Blick auf die monatlichen Fixkosten. Versicherungen, Streaming-Dienste und Handyverträge werden im Alltag selten hinterfragt, obwohl sich dort häufig erhebliches Sparpotenzial verbirgt. Ein Blick in die Kontoauszüge der letzten drei Monate fördert nicht selten Abbuchungen zutage, die für längst nicht mehr genutzte Dienste eingezogen werden. Allein das regelmäßige Durchforsten dieser Posten kann die Haushaltskasse merklich entlasten, ohne dass auf irgendetwas verzichtet werden muss.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net