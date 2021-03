Top 10: Die zehn wertvollsten Marken der Welt

Platz 11: Das Ranking Das folgende Ranking zeigt die zehn wertvollsten Marken der Welt. Gerankt wurde nach dem jeweiligen Markenwert der Unternehmen. Die entsprechenden Ergebnisse sind in US-Dollar angegeben. Stand des Rankings ist der 31. Dezember 2020. Die Daten stützen sich auf die Untersuchungsergebnisse der weltweit führenden Unternehmensberatung für Markenbewertung, "Brand Finance". Quelle: BrandFinance Branddirectory, Bild: Bloom Design / Shutterstock.com

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com

Auch in diesem Jahr hat die Unternehmensberatung für Markenbewertung, "Brand Finance", wieder ein Ranking der wertvollsten Marken der Welt veröffentlicht. Gerankt wurde nach dem jeweiligen Markenwert der Unternehmen. Stichtag der Datenerhebung ist der 31. Dezember 2020. Der Titel der wertvollsten Marke der Welt geht in diesem Jahr jedoch nicht an die ehemaligen globalen Spitzenreiter Amazon oder Google Redaktion finanzen.net