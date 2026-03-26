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Arbeitsalltag

Meetings und Ablenkungen: Steve Jobs über die größten Produktivitätskiller

27.03.26 03:30 Uhr
Meetings als Feind der Arbeit - Apple-Gründer Steve Jobs über Produktivität | finanzen.net

Im Jahr 1986 stand Steve Jobs an einem Wendepunkt. Gerade erst hatte er Apple verlassen und baute mit NeXT ein neues Unternehmen auf. In dieser Phase formulierte er Beobachtungen, die nichts mit Computern oder Programmiersprachen zu tun hatten, sondern mit dem Arbeitsalltag.

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Ein Unternehmer zwischen Vision und Alltag

Steve Jobs galt als Visionär, der Technik mit Design und Kultur verbinden wollte. Doch schon früh fiel ihm auf, dass Ideen nicht allein durch Talent oder Kapital scheitern, sondern durch Strukturen, die den Alltag lähmen. Bei NeXT, dem Unternehmen, welches er nach Apple gründete, schrieb er ein Memo, das heute noch zitiert wird. Darin heißt es, Meetings seien einer der größten Produktivitätskiller, ein Urteil, das er mit besonderer Schärfe auf die Arbeit von Ingenieuren bezog.

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Meetings sind Ablenkung

Jobs’ Haltung zu Besprechungen war unmissverständlich. Für ihn waren sie selten eine Hilfe, sondern meist ein Hindernis. Viele dauerten zu lange, waren schlecht vorbereitet und versuchten, Probleme zu lösen, die sich besser direkt am Arbeitsplatz angehen ließen. In GQ Deutschland wird er mit den Worten zitiert: "Meetings sind eine verdammte Ablenkung für die Ingenieure." Damit sprach er einen Punkt an, den viele Mitarbeiter auch Jahrzehnte später noch beklagen, die Zerstückelung von Arbeitszeit durch Sitzungen, die mehr Energie kosten, als sie einbringen.

Donnerstags ohne Unterbrechung

Statt sich mit Kritik zu begnügen, machte Jobs einen ungewöhnlichen Vorschlag. Bei NeXT sollte es einen Tag in der Woche geben, an dem keine Besprechungen stattfanden. Er wählte den Donnerstag, einen Tag, der dem Team ungestörte Konzentration sichern sollte. Der Bank Blog beschreibt diesen Ansatz als Versuch, den Kalender bewusst von Störfaktoren zu befreien. Jobs wollte damit nicht nur mehr Effizienz erreichen, sondern auch die Tiefe der Arbeit bewahren.

Die stille Kraft der Einzelarbeit

Jobs wusste, dass viele seiner eigenen Ideen in Momenten entstanden waren, in denen er allein und ungestört an einem Problem arbeitete. Diese Erfahrung übertrug er auf seine Teams. Ohne Zeitfenster für konzentrierte Arbeit, so t3n, gehe Kreativität verloren. Produktivität bedeute nicht, ständig in Gesprächen zu stehen, sondern Gedanken bis zum Ende durchdenken zu können.

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Kommunikation

Neben Meetings kritisierte Jobs auch die ausufernde Kommunikation in Unternehmen. Immer wieder müssten Mitarbeiter Energie darauf verwenden, andere von Ideen zu überzeugen oder Aufgaben zu erklären. Laut t3n sah er darin eine Verschwendung von Ressourcen. In seinen Augen war Effizienz dann am höchsten, wenn begabte Menschen eigenständig handeln konnten - ohne den ständigen Zwang, ihre Arbeit rechtfertigen zu müssen.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net

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