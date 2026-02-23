Amazon-Managerin erklärt, was wichtig für einen erfüllenden Job ist
In Deutschland gibt es bei den Beschäftigten, laut einer Studie von XING, eine hohe Wechselbereitschaft: Fast die Hälfte der Generation Z denkt über einen Jobwechsel nach. Doch was bei einem Job zählt, erklärt Colleen Aubrey, eine Managerin bei AWS, in einem Interview.
Werte in diesem Artikel
Das richtige Verhältnis zum Vorgesetzten
Colleen Aubrey betont in dem Interview, dass Mitarbeiter zunächst prüfen sollten, ob sie mit ihrer Führungskraft gegenseitigen Respekt teilen, ob sie sich von ihr inspiriert fühlen und von ihr lernen können. Laut der AWS-Managerin spielen Vorgesetzte eine wichtige Rolle, da sie Aufgaben wie Ressourcenbereitstellung, schwierige Entscheidungen, Priorisierung und strategische Planung übernehmen. Kommt es zu einer erhöhten Diskrepanz zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, kann dies zu Frustration führen und ein Hinweis darauf sein, dass ein Jobwechsel sinnvoll sein könnte.
Das richtige Team
Aubrey empfiehlt, zu evaluieren, ob das Team zu einem selbst passt und ob Kollegen und Arbeitsumfeld einen fordern und fördern. Bei Amazon gilt die "Two-Pizza-Regel": Teams sollten nicht größer sein, als dass zwei Pizzen sie sättigen könnten, idealerweise sechs bis acht Personen, die ein Projekt von Anfang bis Ende eigenverantwortlich betreuen.
Die richtige Abteilung
Aubrey äußert gegenüber Business Insider, dass es wichtig ist, sich zu überlegen, in welchem Bereich des Unternehmens man arbeiten möchte und welche Art von Aufgaben einem liegen. Wichtig ist, dass die Produkte, Probleme und Herausforderungen zu den eigenen Interessen passen und mit den eigenen Fähigkeiten übereinstimmen.
Redaktion finanzen.net
