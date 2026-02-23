DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -4,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin54.057 -1,3%Euro1,1780 -0,1%Öl72,04 +0,8%Gold5.184 -0,8%
Arbeitsklima

Amazon-Managerin erklärt, was wichtig für einen erfüllenden Job ist

24.02.26 03:55 Uhr
Karriere-Geheimnisse von NASDAQ-Aktie Amazon: Managerin erklärt, was einen Job wirklich erfüllend macht | finanzen.net

In Deutschland gibt es bei den Beschäftigten, laut einer Studie von XING, eine hohe Wechselbereitschaft: Fast die Hälfte der Generation Z denkt über einen Jobwechsel nach. Doch was bei einem Job zählt, erklärt Colleen Aubrey, eine Managerin bei AWS, in einem Interview.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
173,42 EUR -4,22 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das richtige Verhältnis zum Vorgesetzten

Colleen Aubrey betont in dem Interview, dass Mitarbeiter zunächst prüfen sollten, ob sie mit ihrer Führungskraft gegenseitigen Respekt teilen, ob sie sich von ihr inspiriert fühlen und von ihr lernen können. Laut der AWS-Managerin spielen Vorgesetzte eine wichtige Rolle, da sie Aufgaben wie Ressourcenbereitstellung, schwierige Entscheidungen, Priorisierung und strategische Planung übernehmen. Kommt es zu einer erhöhten Diskrepanz zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, kann dies zu Frustration führen und ein Hinweis darauf sein, dass ein Jobwechsel sinnvoll sein könnte.

Wer­bung

Das richtige Team

Aubrey empfiehlt, zu evaluieren, ob das Team zu einem selbst passt und ob Kollegen und Arbeitsumfeld einen fordern und fördern. Bei Amazon gilt die "Two-Pizza-Regel": Teams sollten nicht größer sein, als dass zwei Pizzen sie sättigen könnten, idealerweise sechs bis acht Personen, die ein Projekt von Anfang bis Ende eigenverantwortlich betreuen.

Die richtige Abteilung

Aubrey äußert gegenüber Business Insider, dass es wichtig ist, sich zu überlegen, in welchem Bereich des Unternehmens man arbeiten möchte und welche Art von Aufgaben einem liegen. Wichtig ist, dass die Produkte, Probleme und Herausforderungen zu den eigenen Interessen passen und mit den eigenen Fähigkeiten übereinstimmen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Amazon

Analysen zu Amazon

10.02.2026Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Amazon OverweightBarclays Capital
06.02.2026Amazon BuyUBS AG
06.02.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
06.02.2026Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Amazon OverweightBarclays Capital
06.02.2026Amazon BuyUBS AG
06.02.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
06.02.2026Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

